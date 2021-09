EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Iniciamos la presente colaboración para comentarles que ha iniciado, el primer acercamiento entre los equipos de transición del presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ y del alcalde electo LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Por el equipo saliente preside la comisión de entrega recepción el Director Jurídico, ERNESTO OBREGÓN RETA…Mientras que por el equipo próximo a asumir el poder estará al frente, el alcalde electo LUIS ANTONIO MEDINA JASSO, acompañado por quien fuera el coordinador de su campaña TOÑO SILVA MENDIOLA y el compadre RAMIRO VELÁZQUEZ SILVA, YOSIO CAMACHO, MARTIN GARCIA AMARO, JORGE LUIS ARELLANO MONTELONGO e IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS…Al darse a conocer la lista de quienes forman parte de la comisión de entrega recepción, por parte del alcalde electo, podemos entender que quienes la conforman, tienen un pie bien metido en la próxima administración…Salvo que cometieran por ahí un error, de dimensiones extraordinarias…Pero es casi seguro que a todos ellos los vamos a ver en cargos de primer nivel en la presidencia municipal a partir del uno de octubre…Y de igual manera, se da por entendido que quienes integran la comisión por parte del alcalde en funciones ABEL GÁMEZ CANTÚ gozan hasta el último momento de su administración, con toda su confianza…Por , IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS será el encargado de los trabajos de recepción de la COMAPA…No quiere decir esto, que ya esté seguro para asumir el organismo…Pero de igual manera, pudiera ser una señal de que lo tiene apuntado el alcalde electo para semejante responsabilidad…También es cierto que el compadre RAMIRO VELÁZQUEZ es casi un hecho que nuevamente va a ser tesorero y al parecer YOSIO CAMACHO va a fungir como asesor en la contabilidad del municipio…Se hace necesario aclarar y a la vez puntualizar que todo esto es parte de la ola de rumores que circulan actualmente sobre lo que será el próximo equipo de la presidencia municipal a partir del uno de octubre…Y es que el Dr. TOÑO MEDINA está siendo muy discreto en cuanto al tema de su equipo de trabajo se refiere…En otro orden de ideas, eso de que el dirigente del Verde en Tamaulipas MANUEL MUÑOZ CANO haya tenido interés de ir a La Pesca a saludar a su amigo el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA algunos politólogos lo toman como que el jerarca verde tiene interés político con el pesqueño…Pero bueno, vamos a esperar que el tiempo devele este asunto…Lo que sí está fuera de duda, es que el líder partidista estatal del Verde y el ex edil de Soto la Marina, tienen una gran amistad, que está a toda prueba…Por otro lado, dicen que por los rumbos de la COMAPA habrá ajustes de personal como sucede de manera normal en los cambios de administración…Aunque se asegura que se pondrá especial cuidado en lo que tiene que ver con la operatividad, para que las cosas sigan funcionando de la mejor manera en beneficio de los usuarios…Por otra parte, se dice que JUAN ESTRADA podría ser el secretario particular del Dr. TOÑO MEDINA una vez que tome protesta como jefe de la comuna…Cargo que si se da, se ha ganado con su trabajo este lugar u otro, según sea el caso, dentro del próximo equipo municipal…Otro que ya amarró chamba rumbo al próximo trienio municipal, es JULIO CÉSAR LORENZO CRUZ, quien fue el representante de Morena ante el Consejo Municipal Electoral…Si ustedes no han tenido la oportunidad de visitar el puente peatonal por las noches…Les recomiendo que lo hagan…Quedó hermoso y sobre todo, funcional a más no poder…Iluminación de primera…Lo que por lógica, genera en seguridad para las familias que lo utilizan… Yo no puedo asegurar que toda la gente de Barrio Blanco y las demás colonias estén agradecidas con el gobernador CABEZA DE VACA y con el alcalde ABEL GÁMEZ…Pero la verdad es que es de personas, bien nacidas, el ser agradecidos…Por otra parte, ya estamos en septiembre y con ello se llegó el Mes del Testamento…Así lo dio a conocer, el Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN en su calidad de titular de la Notaría 303 de aquí de Soto la Marina…En este mes de septiembre se aplican importantes descuentos al realizarse los trámites de testamentos…Por lo que es necesario aprovechar las importantes promociones que se tienen en este trámite que es tan importante…Sobre todo en el tema familiar…Nuestro buen amigo como lo es el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES participó como miembro del jurado calificador en el certamen que organiza el SNTE y que en el caso de Tamaulipas se realizó en días pasados por parte de la Sección 30 que encabeza RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ y que tiene que ver con las experiencias de los maestros durante este confinamiento obligatorio que se tiene por motivo de la pandemia del COVID…Hablando de este tema, del magisterio y del COVID el tocayo FERNANDO MARTINEZ PACHECO en su calidad de Coordinador de la Región V manifestó que no es recomendable que los alumnos vuelvan a clases presenciales en estos momentos…Esto en franca sintonía con la dirigencia estatal a cargo de RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ…En caso de que TOÑO SILVA sea el próximo Secretario del Ayuntamiento en el gobierno local que encabezara el Dr. ANTONIO MEDINA JASSO a partir del uno de octubre, se deberá de convertir por lógica en su “apaga fuegos”…Casi siempre, el Secretario del Ayuntamiento se convierte en automático en el “apaga fuegos” oficial del alcalde en turno…Entonces en ese sentido, si como lo dicta la lógica, TOÑO SILVA asume la Secretaría del Ayuntamiento, se convertirá en el interlocutor oficial, en su momento, entre el alcalde y los regidores de oposición así como con las diferentes corrientes políticas y de opinión que tienen presencia dentro de la geografía municipal…Le favorecería en un momento dado a TOÑO el que cuenta con importante experiencia dentro del quehacer político en la arena local…El pasado jueves cumplió años mi estimado compadre ANTOLIN CORPUS HERNÁNDEZ…Estuvo de manteles largos mi apreciado compadre en nuestro Ejido La Peñita…Lo felicitaron y apapacharon por tan importante celebración en su vida, su familia integrada por mi comadre IRENE PICÓN SOTO y sus hijos con sus nietos…Felicidades compadre!…A estas fechas cuando falta menos de un mes para que el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ entregue el poder municipal, con toda seguridad estará haciendo un recuento y tachando o incluyendo a algunos en su lista de amistades…Para estas fechas el médico ABEL tiene pero bien claro quiénes de los que les tendió la mano de manera más que generosa, no merecieron las atenciones que les dio…Así como con toda seguridad estará incluyendo en su lista de amistades a algunos a los cuales en un principio, no los tenía en ese listado…Ahora que en la función de su administración el médico ABEL se puede ir tranquilo…Hizo o gestionó importantes acciones para beneficio de la comunidad…En estos últimos días el maldito COVID se ha estado llevando a entrañables amistades de un servidor y es que el desgraciado virus parece no tener fin y al contrario se fortalece y refuerza…No llena de matar gente por todo el mundo…Y en Soto la Marina para nada ha sido la excepción…Cuando parece que el COVID se debilita, de repente se vuelve a aparecer con fuerza inaudita…Maldito virus si es que se formó solo…Pero si es producto de un laboratorio, entonces malditos los que le dieron vida…Y es que ha llenado de impotencia y dolor miles de hogares a lo largo y ancho del globo terráqueo…Hay quienes aseguran que el COVID fue creado en laboratorio para disminuir la población mundial…Mientras hay los que dicen que se salió por error de un laboratorio en China…Como se haya formado o como lo hayan creado, el COVID es la peor pesadilla de los últimos tiempos…La verdad es que a la comunidad científica mundial la tiene intrigada la fuerza asesina del COVID y en momentos pareciera que no tienen la fórmula para contrarrestarlo…DIOS nos cuide!…En temas que son más agradables, déjeme decirle que ya se empezó a reflejar el recurso bimestral, para los abuelitos de este municipio, que se encuentran inscritos, en el programa federal denominado, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores… Así me lo comentó, ayer jueves, la coordinadora del Centro Integrador de Desarrollo, de Soto la Marina, MARIJOSÉ MARTINEZ…Con el regreso a clases en Soto La Marina hemos podido ser testigos del repunte que en las ventas se está teniendo en la mayor parte de las papelerías de la zona urbana…Aunque las clases no sean presenciales, como quiera los maestros y maestras les están pidiendo buena cantidad de material para que estudien desde sus casas…Y esto por lógica, les genera a los dueños de estos negocios, un importante respiro, en lo económico…Pues el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA fue mencionado en la lista de los probables candidatos del PAN a la presidencia de la república…Y no lo mencionó cualquier politólogo y menos un hijo de vecina…Lo mencionó junto a otros destacados panistas, el dirigente nacional de ese partido MARKO CORTÉS…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…