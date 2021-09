Por: Raúl Terrazas Barraza

*Expectativa en una veintena de municipios por 2022

El hecho de que la política haya dejado exhaustos a los lideres sociales, porque fue mucho el ajetreo al tratarse de muchos cargos de elección popular, no quiere decir que los ciudadanos se sustrajeron ya de esa actividad, más bien da la impresión de que la gente está más expectante de lo normal con miras a las elecciones para la sucesión gubernamental del año que viene.

Todo mundo supone que hay alineamiento en torno a los partidos políticos, sin embargo, eso es inexacto, porque los electores se fueron más por las figuras personales que por las organizaciones y, sí hay desánimo porque en la mayoría de los municipios ganaron quienes no deberían y se quedaron en la raya quienes tenían buenos proyectos.

Aquellos que ganaron traen juguete nuevo y los que no, están en espera de que, sus proyectos puedan coincidir, aunque sea con una coma con los que pondrán en el escenario político los aspirantes a la gubernatura de la entidad y que puedan contar con una invitación para probar de nuevo, no le hace que sea por un partido diferente al que anduvieron hace poco.

Desde dentro del Instituto Electoral de Tamaulipas, el IETAM, se considera que están dadas las condiciones para una mejor participación en las urnas que el pasado seis de junio, porque la batalla será sin cuartel y el ganador debe queda bien legitimado con votos y además ganar con una diferencia considerable y que no haya dudas sobre aquel que ganó o el que perdió.

Los más listos en este momento para enterarle a la actividad política de la sucesión, son los ciudadanos de los municipios chicos y medianos, ya que en ellos el cambio de mando es menos relevante que en los llamados grandes y si a eso se agrega que son muchos los alcaldes que fueron desconocidos por sus ciudadanos,

En municipios como Jaumave y Llera, dónde hay muchos ciudadanos que ya no quien saber nada de los partidos políticos, tienen que analizas las perspectivas para el 2022, dado que, todo apunta a que no habrá candidato independientes a la gubernatura, desde el momento que, sí así fuera esta semana se abre la convocatoria para cualquier valiente que crea poder juntar las firmas requeridas para que el IETAM pueda incorporar uno más a la disputa por el Palacio de Gobierno, que por cierto ahora luce los colores patrios en atención al mes de celebraciones que se llevan a cabo con motivo de la Independencia de México.

Los asesores de Héctor de la Torre Valenzuela alcalde independiente de Llera en dos ocasiones, deberían de hablarle al oído para animarlo a que se entreviste con el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón a fin de que le transmita los secretos de cómo librar una lucha contra los partidos políticos a ese nivel, ya que, en el plano municipal él tiene la experiencia.

Cuando no existía la posibilidad de candidaturas independientes o ciudadanos, sobraban personas que se enlistaban como prospectos a la gubernatura y pedían ser incluidos en la boleta, pero, ahora que ya existe, nadie toma en cuenta esa previsión de la Constitución Local y de la Ley Electoral para aparecer como alternativa ciudadana.

No vaya a ser que el no tamaulipeco que quiere ser candidato a la gubernatura y que vive en la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, Alejandro Rojas Díaz, termine como independiente, dado que, la oportunidad que buscaba en el partido Regeneración Nacional será para algún tamaulipeco.

Si en este momento a los ciudadanos de los municipios que ya quieren que sus alcaldes se vayan les pregunten si quieren seguir en la política, dirán que ya están listos para jugársela por aquel que les ofrezca mejores cosas y que haya lugar a sospechas de incumplimiento de compromisos.

Los otros.

Es raro que hasta el momento solo aparezca la fecha del informe de uno de los Senadores de los tres que representan a Tamaulipas en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Ni siquiera en la zona sur de la entidad se sabe que haya la intensión de que la Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes y tampoco hay dados de que otro informe se pueda llevar a cabo en el norte de la entidad.

El del centro de Tamaulipas está previsto para el día seis de los corrientes y con la asistencia de figuras de la política nacional, a no ser que en el mismo evento hable de aquello que ha hecho la Senadora regeneracionista.

En el Congreso el Estado la llegada de la nueva mayoría debe ser en medio de un esquema de prudencia, porque los gritos que los militantes de ese partido dan en la Ciudad de México, no pueden tener eco aquí y hasta podría darse el caso de que se les ponga en su lugar no le hace que sean mayoría, en el entendido de que podría no llegarles chamba de los otros poderes de la entidad y pasarían todo el tiempo sin hacer nada.

Cabe entonces la máxima de que, sin iniciativas no hay Congreso, máxime si se considera que en la mayoría que tendrá a su disposición Armando Zertuche Zuani, en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, quizá no genere iniciativa alguna.

Está el asunto de las cuentas públicas que tiene en su poder la Auditoría Superior del Estado y podrán exigirle todo aquello que quieran al encargado de esa área, Jorge Espino Ascanio, quien de inicio podría irse y dejar las cosas a la deriva de tal manea que, para cuándo los regeneracionistas le encuentren el hilo a la madeja, ya se habrá terminado el período ordinario de sesiones.

Hacer un escándalo de las Leyes de Ingresos de los Municipio y el Estado, así como del Presupuesto de egresos de la entidad, no les conviene, porque serán participen de los recursos que allí estarán contenidos