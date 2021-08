EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La semana pasada, el sábado 21, de manera específica, estuvo aquí en Soto la Marina el líder estatal del Partido Verde, MANUEL MUÑOZ CANO…Lo recibió y muy bien además, el dirigente local TOÑO HINOJOSA ARELLANO…Nos concedió una entrevista a la que asistieron nuestros colegas de Mi Pueblo TV, así como un servidor por parte de El Redactor…No quiso MANUEL MUÑOZ CANO abrirse de manera directa ante la pregunta que le formulamos, respecto a una probable candidatura por su ahora partido…Nos respondió que todavía falta para que inicie el proceso electoral en Tamaulipas…Que mientras tanto, llevará a cabo un gira de trabajo de 100 días por nuestro estado ya que recorrerá los 43 municipios…Reconoció el trabajo político electoral que ha estado desarrollando el jerarca local TOÑO HINOJOSA ARELLANO…Pero es casi un hecho que MANUEL va a ser el candidato a la gubernatura por el PV…Es un hecho que al líder del Verde lo apoyan desde ahora muchos de los operadores políticos tamaulipecos que hicieron ganar en el reciente proceso electoral en San Luis Potosí al ahora gobernador electo de ese estado del centro de la república…Y de igual manera, están detrás de este proyecto político no pocos ex funcionarios de la administración de su gran amigo y protector EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES…Es decir, el proyecto del Verde no es cualquier proyecto como los que en años anteriores tenían…Lo que es seguro es que no tardan en dejarse venir en cascada a Soto la Marina todos los aspirantes a las candidaturas estatales de los diferentes partidos políticos…El mayor problema va a ser cuando se dejen venir los de MORENA…Y no porque sean malos…Lo que pasa es que son muchos…La mayor parte de ellos andan de relleno y haciendo ruido para ver que logran en las negociaciones previas a la gran definición…Por ahí anda un tal ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURÁN al que no lo conocen ni en su cuadra…Dice ser tamaulipeco por derecho de sangre…Por sus familiares…Pero el hombre, quien por cierto es suplente del senador RICARDO MONREAL AVILA es un reverendo desconocido en Tamaulipas y radica en la Ciudad de México…Por cierto el que estuvo de lo más cuerpeado en su informe de labores en Tampico la semana pasada fue el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO…La crema y nata del Morenismo nacional en la persona de RICARDO MONREAL, así como destacados cuadros tamaulipecos con su asistencia lo fortalecieron, de gran manera…Por cierto que haya asistido el líder de Morena en el país, MARIO DELGADO al informe de ERASMO nos tiene que dar una clara lectura del nivel de amarres que tiene en las alturas el legislador tamaulipeco…Claro que GONZÁLEZ ROBLEDO también tiene serias, además de merecidas intenciones de hacerse de la candidatura de Morena a la gubernatura…Por cierto en el informe de ERASMO al que se le pudo ver de lo más activo es al ex alcalde de nuestro municipio NEY TAVARES FLORES…Y es que ERASMO lo comisionó para que atendiera en todo lo que fuera necesario a más de media docena de invitados especiales, tanto, senadores, como legisladores federales, alcaldes y diputados locales electos y además a destacados cuadros del Morenismo tamaulipeco y nacional…Por ahí en el informe del diputado federal de Madero, se pudo ubicar al alcalde electo de Soto La Marina, TOÑO MEDINA JASSO…Al que no hay que creerle mucho cuando ande por acá en Soto la Marina es al líder de Movimiento Ciudadano GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ…A pulso y con todo el derecho y los méritos del mundo se ha ganado fama de mentiroso y parlanchín en el acontecer político tamaulipeco…En la reciente elección dejó encampanado a SERGIO RANGEL y después a su señora madre doña BETTY RAMÍREZ…El hombre no tarde en venir a presentar a su candidato estatal ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ…Mentiroso por demás y vendedor profesional de espejitos es como se considera al hijo de don JORGE CARDENAS GONZÁLEZ…Pero vaya que le ha sabido sacar raja a la política, tanto cuando participa como candidato o en su calidad de dirigente partidista…Hasta flojera va a dar cuando tengamos que asistir a la presentación de ARTURO DIEZ acá en Soto la Marina…Por culpa de GUSTAVO…Pero chamba, es chamba…Dentro de los prospectos a la candidatura estatal por el PAN, en Soto la Marina, el que aparece mucho más fuerte que todos los demás es el Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…El Truco tiene una extensa red política a nivel estatal…Hablando del panismo…Y esto que tiene a nivel Tamaulipas, claro que se refleja de manera clara en nuestro municipio…Aunque de igual manera, el próximo diputado federal GERARDO PEÑA FLORES está muy identificado en Soto la Marina…Desde que fungió como Secretario Estatal de Bienestar Social, las familias de nuestro municipio lo ubican y lo tienen en una buena imagen…GERARDO es cien por ciento amigo del gobernador CABEZA DE VACA…Quizás el Truco no esté tan cerca de los afectos del gobernador…Pero es el funcionario que más y mejores resultados le ha dado…Mientras que el alcalde de Tampico CHUCHO NADER la verdad es que hasta el momento no sabemos que tenga aún seguidores en nuestro municipio…Tampoco esto lo descarta como importante carta en un momento dado del panismo tamaulipeco…Es el alcalde mejor calificado del país…Me reportan la excelente relación personal, que existe entre el ahora líder del Verde en Tamaulipas MANUEL MUÑOZ CANO y el ex alcalde tricolor LEONEL ARELLANO OCHOA…Sobra decir que los dos coincidieron en el sexenio de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES….El primero como Secretario de Desarrollo Social y el segundo como presidente municipal de Soto la Marina…No quiere decir esto que el de La Pesca vaya a simpatizar por el Verde…Pero tampoco se puede descartar una posibilidad en este sentido…Es política…Todo se puede esperar…Este próximo 10 de septiembre el alcalde de Soto la Marina ABEL GÁMEZ CANTÚ entregará al cabildo su tercero y último informe de gobierno…Por lo que sabemos, lo hará en la sala de juntas de la alcaldía y será por escrito la entrega de tan importante documento…Es común que cuando un gobernante está en la antesala de entregar el poder se le empiecen a ver defectos y fallas, incluso por parte de quienes se hayan servido del poder que él mismo les compartió…Condición humana, diría el comendador…Que el médico ABEL pudo haber tenido algunos errores, en el ejercicio del poder, como dicen algunos, puede ser cierto…Es condición humana…Pero que en su gobierno y en lo personal, hubo aciertos e importantes obras y están a la vista de propios y extraños…El Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES se ha identificado siempre por su hiperactividad, tanto en lo profesional, como en el terreno político…Por lo pronto sigue al frente de la Central Campesina Cardenista aquí en Soto la Marina y desde esa trinchera sigue gestionando apoyos de diversa índole para sus representados…No está de más decirles que JUAN JESUS simpatiza con el modelo político y económico de la cuarta transformación, que promueve el presidente AMLO…Y a nivel Tamaulipas, se la está jugando con el proyecto del senador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Más de 400 alumnos son los que integrarán la matrícula de la Secundaria Técnica 12 de esta localidad…Así nos lo dio a conocer la directora LEIZA OLIVIA BARRERA SALAZAR…De esta manera, la Técnica 12 se fortalece como la mejor opción educativa para los estudiantes de secundaria, sobre todo de la zona urbana…Me dicen que el ex candidato del PRI a la alcaldía, RENATO CEPEDA se desempeña laboralmente en la Sección 30 del SNTE, en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria…No le fue nada bien a RENATO electoralmente en la campaña política del pasado seis de junio…Pero igual le hubiera ido a cualquier otro candidato…Los momentos que vive en tricolor no son los mejores…Al contrario, el PRI vive desde hace unos dos o tres elecciones la fuga de elementos que abrevaron del saber dentro del tricolor…Pero que hoy en día prestan sus servicios o los venden, según sea el caso a otros partidos…Muchos hoy en día comen de las manos del PAN y otros muchos se han refugiado en MORENA…El pasado 23 de agosto cumplió un año más de vida, mi estimado amigo JULIO CESAR BARRIENTOS CISNEROS…JULIO CÉSAR es nativo de san josé de las Rusias y preside actualmente el Consejo Consultivo de la Federación de Colegios y Asociaciones Profesionales de Tamaulipas…Claro que recibió infinidad de felicitaciones por tan especial fecha en su calendario personal de vida…Inició el semestre en el Tecnológico Regional de D. Victoria, Campus Soto la Marina con una matrícula de cerca de 60 estudiantes…Así lo dio a conocer la directora HERANDY GARZA DELGADO…Están trabajando desde el pasado 23 de agosto mediante el sistema a distancia, por el Covid 19…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…