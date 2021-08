EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues se acerca el final de la presente administración municipal a cargo del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Deben de reconocer tirios y troyanos que esta ha sido una administración de muy buenas cuentas para la comunidad en cuanto a las obras realizadas o gestionadas por el médico ABEL…Que quedan facturas pendientes ante la sociedad, es igual de cierto…Pero queremos saber quién es el alcalde “guapo” que se fue entregando al cien por ciento resueltas las necesidades de nuestro municipio…Ni lo busquen…Porque jamás lo van a encontrar!…La cosa de la función pública y de gobierno siempre va a estar bajo el escrutinio y la crítica del pueblo…Y con mayor razón por parte de los actores políticos que están fuera del pastel municipal…Y esto para nada va a cambiar…Ahora le tocará al próximo alcalde TOÑO MEDINA estar bajo el escrutinio y la exigente demanda de su administración por parte de las familias de Soto la Marina…Y por quienes forman parte de los partidos de oposición…Como marinenses de bien, claro que deseamos que el próximo joven alcalde le encuentre muy pronto el hilo conductor a lo que será el gobierno local a su cargo…Creemos que se habrá de rodear de colaboradores que en su mayor parte van a tener el perfil de él….Ya sea en edad…Y en preparación académica profesional…De igual manera el alcalde electo en su momento deberá dejar de lado a tanto recomendado que ya le están proponiendo y es que los recomendados por lo general terminan debiéndole el cargo a quien los recomendó…Más que a quien funge como su jefe…Por otro lado el dirigente del Verde aquí en Soto la Marina TOÑO HINOJOSA anuncia la visita del jerarca estatal MANUEL MUÑOZ CANO quien recientemente fue ungido como líder de esta franquicia en nuestro estado…La visita de MANUEL MUÑOZ CANO está programada para este sábado, para lo cual TOÑO HINOJOSA le va agendar algunos recorridos…. Igual de cierto es que se asegura que el Verde va a traer “lana” hasta para aventar para arriba en el proceso electoral que se renovará la gubernatura de Tamaulipas…MANUEL MUÑOZ CANO juega muy cerca del equipo Verde que acaba de ganar la gubernatura de San Luis Potosí…De igual manera, no es un secreto que a MUÑOZ CANO lo rodean algunos geñistas a lo largo y ancho de Tamaulipas…Por el lado de Movimiento Ciudadano prácticamente ya tienen candidato a gobernador, en la persona de ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ el ex alcalde de la capital victorense…Saludos al profesor RAUL RAMIREZ MÍRELES…El Profr. RAÚL tiene algunos años que ya se jubiló del quehacer magisterial…De lo que no se va a jubilar pronto es del quehacer político, que tanto le apasiona…Lo cierto es que la gestión del profesor RAUL RAMÍREZ como regidor del tricolor está por terminar…Como la de los demás de sus compañeros del actual cabildo municipal…Por cierto ya que hablamos de regidores del todavía cabildo local, tenemos que decirles que CONCEPCION LOZANO GÓMEZ de Morena anda bien metido en el proyecto estatal del titular de la Unidad de Administración y Finanza de la Secretaría de Economía, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ el famoso “Guasón”…Exitosas fueron las jornadas de Detecciones Médicas, realizadas por el Centro de Salud de Soto la Marina y es que en la plaza de Lázaro Cárdenas así como en el Parque Lineal de la Nueva Rosita se realizaron sendas jornadas de vacunación contra la rabia a canes y gatos así como chequeo de presión y glucosa a las personas…Fueron casi 500 las acciones realizadas…De esta manera cientos de mascotas y personas de esos sectores de la localidad se vieron beneficiados…Excelente la atención que se brindó por parte del personal a cargo del Dr. PEDRO TRUJILLO JUÁREZ…En días pasados pude ver que algunas familias de Barrio Blanco siguen utilizando el puente vehicular que está por la carretera nacional para dirigirse a la cabecera municipal y viceversa…El propósito de construir el puente peatonal fue precisamente para evitar el peligro que para los habitantes de esa colonia representa el pasar por el puente en referencia…No se le entiende realmente a la gente…Claro que la mayor parte de la gente de ese sector utiliza el puente peatonal que conecta de manera directa a Barrio Blanco con la zona urbana de Soto la Marina…Por la calle Cuauhtémoc, por cierto…El líder del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ anuncia que podrían ser más de 300 los miembros activos próximamente si se toma en cuenta que más de 40 simpatizantes han presentado sus solicitudes para que los den de alta como activos de ese partido…Resalta de igual manera que en lo personal sigue con el mismo ánimo y entusiasmo por seguir encabezando las acciones de su partido en territorio marinense…Contando para ello con el respaldo de quienes forman parte del comité directivo local a su cargo…Por cierto que buena noticia para los panistas locales eso de que se va a incrementar el número de su militancia activa…Digo esto porque si vienen de perder la elección municipal, se pudiera pensar que hubiera descendido el interés de la gente por pertenecer a la familia azul…Pero al contrario, se les está incrementando la militancia…Y esto para los azules es una buena noticia…Sigue sonando fuerte el nombre de CHANITO DEL REAL para la dirección de deportes a partir del uno de octubre…Aunque otros aseguran que a CHANITO le van a dar la subdirección…Lo cierto es que se ganó a base de su trabajo, en la campaña pasada, una buena recompensa por el esfuerzo político realizado…También se da por segura la incorporación de SERGIO VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ a una de las áreas de la próxima administración a cargo del Dr. TOÑO MEDINA JASSO…Dicen que si el candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas resulta ser el todavía Secretario General de Gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI se llevaría el triunfo en Soto la Marina…Y puedan tener razón los que así lo piensan…Lo que pasa es que el popular “Truco” es un pulpo que tiene sus brazos políticos extendidos en la mayor parte de los partidos, que tienen presencia en nuestro municipio…Dicen que si el PAN postula a CÉSAR VERÁSTEGUI algunos cuadros no panistas, mínimo se quedarían engarrotados políticamente…Es decir, se quedarían quietos…Como viendo para otro lado, cuando en sus partidos los inviten a apoyar…Dicen…Pues RICARDO CASTILLO fue reelecto en fechas pasadas, como líder del Sindicato de los Taxistas de nuestro municipio…RICARDO está por lo tanto iniciando su segundo periodo al frente de este importante gremio sindical que está integrado por un total de 22 miembros…El pasado 10 de octubre se cumplieron 73 años de la fundación del Ejido Soto la Marina, que está integrado por familias de los Poblados Las Tunas y Tampiquito…Este importante ejido ha sido cuna de enormes liderazgos desde su fundación…Líderes como don AGUSTÍN ESQUEDA y LUIS MEZA LÓPEZ entre otros, le han dado relevancia a esta importante comunidad de la zona norte de nuestro municipio…Por cierto, entre los avances y ejemplos de desarrollo de este ejido, les podemos mencionar que ambas comunidades cuentan hoy en día con escuelas que van desde el nivel preescolar, pasando por primaria, telesecundaria y hasta llegar a planteles de educación media superior…Es decir, los estudiantes de estas comunidades se pueden educar en su lugar de residencia hasta prácticamente salir ya para cursar sus carreras profesionales…Me comentó el dirigente de la CNC local MARIO CRUZ OCHOA que a partir de la próxima semana, estará atendiendo nuevamente en las oficinas a su cargo…Leves detalles de salud le impidieron estar atendiendo en fechas pasadas…Pero una vez superadas estas dificultades, el joven líder cenecista del Ejido Guayabas, se estará reincorporando al cien por ciento a su gestión…El buen amigo JUAN HERRERA me comentó que ha dado inicio a un proyecto que tiene que ver con el servicio de platillos elaborados a base de pescados y mariscos, para todo tipo de eventos de carácter social…JUAN es nativo de Congregación Enramadas…Entonces damos por descontado que le sabe a la perfección al tema de la elaboración de platillos del mar al paladar…Me comentó el Oficial del Registro Civil en Soto la Marina RENE GALVÁN CASTILLO que en fechas recientes se les incrementó la expedición de importantes documentos como la CURP entre otros…Debido esto al registro de personas que se estaban aplicando la vacuna anti Covid y a quienes se les exigía este importante documento…Un saludo para mi estimado amigo el Lic. EZEQUIEL ROMERO HINOJOSA quien es el Presidente del Comisariado del Ejido Lázaro Cárdenas…De todos es sabido el gusto del Lic. EZEQUIEL ROMERO por todo lo que tiene que ver con la gestoría para su comunidad…Aun sin ser comisariado era común verlo en el trámite de documentos, de sus compañeros ejidatarios, ante instancias federales y estatales en Ciudad Victoria….Con mayor razón ahora que vuelve a ser comisariado de su comunidad…Todo indica que el alcalde ABEL GÁMEZ CANTU va a entregar su tercer informe por escrito ante el cabildo…Y será una ceremonia cerrada al público…Esto debido a que la pandemia del COVID no permite que se realicen eventos con aglomeración de personas, en espacios cerrados…Puede estar el alcalde tranquilo en su conciencia por el trabajo realizado al frente de la comuna, durante estos tres años…Lo político es una cosa…Y la función pública, de gobierno, es otra…Obras va a dejar el médico ABEL para que la gente las disfrute…Tampoco es obligado que la gente agradezca las obras y las acciones realizadas por su administración…Pero al césar lo que es del césar!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…