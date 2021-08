Presenta Gobierno de Tamaulipas medidas para el regreso presencial a clases de manera segura, progresiva y voluntaria

*El retorno a las aulas se llevará a cabo en 19 municipios que se encuentran en fase II, tras un profundo análisis por parte de las autoridades sanitarias y educativas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 17 del 2021.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y los titulares de la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud presentaron este martes las medidas que se llevarán a cabo en Tamaulipas para un regreso seguro, progresivo y voluntario a clases de manera presencial.

En rueda de prensa en Ciudad Victoria, el mandatario dio a conocer que luego de un análisis del plan piloto de regreso a clases, del semáforo epidemiológico y la capacitación de padres de familia, maestros y personal administrativo, se dieron las condiciones para que 482 escuelas de 19 municipios y niveles de educación inicial, centros de atención múltiple, preescolar, primaria y secundaria estén dentro de la convocatoria para el regreso voluntario; esta cifra representa el retorno de un total de 23 mil 963 alumnos y mil 499 docentes.

“Hemos hecho un análisis muy profundo de nuestro Estado, hemos analizado cuales son los municipios que se encuentran en semáforo amarillo y semáforo naranja, y sobre qué condiciones van a poder regresar a clases, también cual es la situación con aquellos municipios de semáforo rojo, hemos tomado en cuenta muchos factores, los protocolos a seguir;

Anunció que la firma de una carta responsiva por parte de los padres de familia no será una obligación en Tamaulipas. “Se dio a conocer a nivel nacional que los padres de familia tenían que firmar un documento para poder permitir que sus hijos ingresen a las escuelas, en Tamaulipas eso no es un requisito, no tendrán que firmar absolutamente nada, es totalmente voluntario”, afirmó

Los municipios que están sujetos a este regreso presencial seguro, progresivo y voluntario deben estar en fase 2 del semáforo epidemiológico.

Se trata de los municipios de Burgos, Bustamante, Casas, Ciudad Mier, Cruillas, Güémez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jímenez, Mainero, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, San Carlos, San Nicolás y Villagrán.

Para este regreso a clases se cuenta ya con la capacitación de más de 19 mil 500 Responsables de la Implementación de Medidas Sanitarias (RIMS), mismos que garantizarán la aplicación del distintivo de Escuela Segura, este está basado en un estricto apego a normas sanitarias como la asignación de un Comité Participativo de Seguridad Escolar, abastecimiento garantizado de agua potable, desinfección de aulas, higiene personal, sana distancia, toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó que de darse más de 2 casos sospechosos o positivos en diversos salones, la escuela completa suspende clases por 14 días, mientras que en dado caso de registrarse 2 casos en una sola aula, el salón completo suspende clases regresando a modalidad virtual y respetando la confidencialidad de los probables pacientes.

“Hay tres momentos en los que podemos suspender las clases temporalmente por 14 días en una escuela, la primera es que haya maestros, dos o más maestros, dos o más trabajadores de toda la institución, docentes o personal administrativo o en una escuela que estén positivos a COVID, la otra condición, que en un grupo primero, segundo , tercero de primaria o primero, segundo o tercero de secundaria o preparatoria en un salón de clases hallan dos o más niños que estén positivos, ahí se sus pende el grupo completo, no las clases de toda la escuela, si hay dos grupos con dos o más niños positivos a COVID por grupo, con dos grupos o más se suspenden las clases de todas la escuela 14 días y se reingresa al día número 15”, expuso la Secretaria de Salud del Estado, Gloria Molina Gamboa.

Adicionalmente a este protocolo, por instrucciones del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca las escuelas recibirán dotaciones de útiles, mochila y uniformes (incluyendo zapatos) escolares para los 23 mil 963 alumnos, ejerciendo una inversión de recursos estatales de 150 millones de pesos de igual manera para dotaciones de con kits de limpieza y desinfección de aulas y acondicionamiento de las mismas.

En materia operativa, los salones contarán con clases de 3 horas disminuyendo la convivencia social entre alumnos y evitando el receso a fin de eficientar las clases de reforzamiento o de seguimiento de cursos.

A lo que agregó el Secretario de Educación, Mario Gómez Monroy: “Se estarán partiendo los salones de clases, los números de los alumnos, en turnos de 3 horas, con esto vamos evitar que haya recesos, que estén las cooperativas abiertas; la idea es que vaya la mitad del grupo 3 horas, se retire y llegue la otra mitad del grupo; de esta manera los estaremos atendiendo a todos, con tiempos más recortados, pero con mucha más seguridad.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos, la Secretaria de Salud del Estado, Gloria de Jesús Molina Gamboa y el Secretario de Educación del Estado, Mario Gómez Monroy.