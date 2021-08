Por: Ana Luisa García G.

La alianza del PAN-PRI-PRD en Tamaulipas es un hecho, ya existe un documento pactado y que desde luego puede sufrir modificaciones de aquí a diciembre, pero las bases, el propósito común está definido, y está pendiente el nombre del candidato a gobernador que será impulsado por esta fuerza tripartidista que tiene desde ahora la vista puesta no sólo en el 2022, sino en el 2024 cuando se renovará la Presidencia de la República.

Sobre este tema hemos platicado con diferentes priistas de hueso colorado de Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros, y la idea común es que el movimiento tripartidista tiene como propósito principal cerrarle paso a las reformas constitucionales que se están cocinando y que son una amenaza para el espíritu principal de nuestra Carta Magna, bajo la que nos hemos regido y que han dado origen a instituciones que han construido el país que hasta ahora hemos tenido.

En charla telefónica con el C.P. Roberto González Barba, un priista de hueso colorado, nos habló de su simpatía con lo que se propone la alianza PAN-PRI-PRD, e insistió “yo no estoy y nunca estaré en contra de mi partido, pero de no apoyar la alianza veo venir el desastre, la alianza es la única posibilidad de que el PRI sobreviva”.

Hasta aquí el comentario de González Barba.

Podemos agregar sobre el mismo tema, que en los comicios del presente año, también estaba pactado entre PAN y PRI una alianza, pero el presidente del Comité Directivo Estatal, Edgardo Melhem Salinas se negó a llevarla a cabo con los resultados que todos conocemos, la peor derrota del Tricolor en Tamaulipas.

Cuando decimos se negó, no nos referimos al Comité Ejecutivo Nacional de “Alito” Alejandro Moreno Cárdenas, quien está entregado al partido Morena, sino al acuerdo del “cuerpo de notables” de Tamaulipas que enviaron como embajador a Chuchín De la Garza (de Matamoros) por todo lo que representa en los círculos priistas.

EL TRICOLOR EN LA ORFANDAD POLÍTICA.- El problema del PRI, es que al estar en la orfandad política, a partir de que no es gobierno de la República, ni en Tamaulipas, el presidente del CEN “Alito”, hoy con poder absoluto, porque así lo promovió en la última asamblea nacional, puede hacer y deshacer lo que se le venga en gana, y lo mismo se puede decir de la dirigencia estatal. Veremos si en la próxima asamblea ordinaria que tradicionalmente se celebra el 20 de noviembre, no le cierran el paso al Presidente Alejandro Moreno, quienes están descontentos con su dirigencia y que no son pocos.

La circunstancias es que a “Alito” ya le tomaron la medida los del poder, usted recordará que salieron a relucir investigaciones de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), dieron a conocer irregularidades en su gestión de gobernador, desde luego faltantes, y como siempre, el velo del silencio cubrió esas versiones sobre su mandato en Campeche (de septiembre de 2015, a junio de 2018).

Por esa razón siendo diputado federal en la próxima legislatura, no será Moreno Cárdenas el coordinador de la banca Tricolor, para evitar que Morena lo manipule. Y eso es algo extraordinario, que un presidente del PRI a nivel nacional, sea un legislador sometido al liderazgo de un tercero, que en este caso se habla de Rubén Moreira.

CRECIMIENTO ECONÓMICA Y DE EMPLEO.- Una buena noticia es la recuperación de los empleos en Tamaulipas durante el primer semestre del presente año, esto en condiciones de pandemia es de festejarse. El reporte viene del IMSS, y tan sólo en el mes de julio se crearon seis mil 63 nuevos espacios laborales.

Son 19 mil 686 empleos los generados en el periodo de enero a julio de 2021, lo cual permitió que Tamaulipas lograra la posición número diez a nivel nacional, lo cual representó un crecimiento del 3%. Otro dato positivo es el crecimiento del número de trabajadores registrados en el Seguro Social, el cual asciende a 676 mil 578 asegurados que nos ubica como estado en el décimo lugar.

En estos resultados hay que reconocer la participación del Gobierno de Tamaulipas, que desarrolla una estrategia de promoción de inversiones regionales, nacionales y extranjeras, con facilidades para lograr que nuevos proyectos empresariales aterricen en la entidad, generando empleos formales para los tamaulipecos.

VICTORIA, CIUDAD SANA Y PRESENTABLE.- La alcaldesa Pilar Gómez no afloja el paso, cotidianamente está pendiente de verificar que se estén cumpliendo los programas de limpieza, al retirar la maleza de los acceso a las vialidades, el alumbrado público y el saneamiento de baldíos que fueron convertidos en tiraderos de basura por los vecinos de diferentes sectores. Todo estas acciones de los servicios municipales en conjunto, permite tener una ciudad sana y presentable.

Medio centenar de vialidades de mayor afluencia vehicular, entre las que figuran 1,087 tramos en boulevares, avenidas y calles tan importantes como la calzada Gral. Luis Caballero Tamatán, han sido objeto de limpieza que incluye el chapoleo y cordones pintados, lo cual supera a 2,800 metros de calles donde se ha trabajado.

VACUNACION A JOVENES CONTINUARÁ.- Los jóvenes de 18 a 29 años han hecho de la jornada de vacunación contra el COVID-19 una campaña exitosa, la agenda tenía contemplado concluir el próximo domingo, pero el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, anunció que los módulos seguirán atendiendo los días que se necesiten, hasta que este sector de la población quede debidamente protegida.

En el parque Bicentenario y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas es donde están funcionando los Drive Thru (atención en el vehículo), lo cual hace más fluido el servicio. Cabe mencionar que el Super Delegado JR, ha estado al pendiente de estas jornadas y personalmente pide a los que concurren a estos dos puntos, que pasen la voz, de que continuará la campaña anti Covid el lunes y día subsecuentes, de acuerdo a la demanda.