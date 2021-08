Obligatorio para los docentes el regreso a las aulas: Alfonso Cepeda Salas

El regreso a las escuelas para el personal docente es obligatorio, según lo dio a conocer el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Alfonso Cepeda Salas, durante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), “porque para eso se nos da un salario, a tuvimos año y medio de confinamiento, protegidos, seguros, ya nos vacunaron, entonces hay que salir a justificar el sueldo, las prestaciones que recibimos”, afirmó.

El dirigente magisterial del SNTE convocó al magisterio nacional a que presentarse a los centros de trabajo, es decir, a los salones de clases, para demostrar a la sociedad, a la ciudadanía, que el magisterio siempre hemos estado con la patria en los momentos difíciles que México ha vivido, “y esta no va ser la excepción”, puntualizó.

Aseguró asimismo, que es necesario superar nuestros miedos, incertidumbres y temores, porque las escuelas no pueden seguir en el abandono, “si no, al rato no vamos a tener espacios dónde laborar”. Subrayó, insistiendo que se busca un retorno a las actividades presenciales con todas las precauciones, tratando de no exponer a las niñas, niños y adolescentes.