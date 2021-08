Dialogando

*Inauguran oficinas de SPF en Ciudad Victoria

Por Roberto Olvera Pérez

Con el objetivo de coadyuvar en la protección, seguridad y resguardo a todas las dependencias públicas federales, el Inspector Jefe de la Tercera Región, el sonorense Juan Noel Romero García, inauguró el pasado jueves las oficinas del Servicio de Protección Federal en la Capital del Estado, Ciudad Victoria. Además de otorgar protección a personas que laboran en ellas de acuerdo a un mecanismo legal establecido.

Asimismo se destacó que todo el trabajo administrativo, operativo y la coordinación estratégica, se estará desarrollando desde las oficinas centrales ubicadas en Palacio Federal de esta Ciudad, Planta Alta, con dirección en el 8 Morelos.

El Jefe de esta Región con sede en Tamaulipas, Romero García, mencionó que dicha corporación está en pleno crecimiento, según la instrucción del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, pues cada vez enfrenta mayores retos por lo que señaló que “es una buena medida porque este Servicio de Protección Federal tiene cada vez mayores requerimientos y necesitamos estar al día en dar más y mejor protección a las diferentes instituciones”.

Algo importante que hay que destacar, es que en los dos últimos años esta institución federal ha tenido un crecimiento rápido, pues se tenían 3 mil efectivos en total, hoy lo estamos triplicando, contamos ya con cerca de 10 mil elementos y el reto es lograr alcanzar por lo menos a 20 mil y para el cierre del sexenio contar cuando menos 30 mil efectivos; ese es el compromiso que se tiene de los altos mandos de la SPF que encabeza nuestro comisionado, el duranguense Dr. Manuel de Jesús Espino Barrientos, dijo el titular de esta zona norte. Aunque la misión encomendada por la superioridad, es llegar a 40 mil elementos para dar cobertura a todas las instituciones de la administración pública Federal.

En ese sentido destacó el esfuerzo de todos los elementos que integran al SPF por ser una institución de excelencia, entre ellos al Jefe Operativo de esta región, Nelson Muñiz Lucio y a Luis Eduardo Ibarra Cuevas, que han alcanzado en tan poco tiempo el reconocimiento y confianza de la ciudadanía

A esta inauguración de las oficinas de la Tercera Región de Protección Federal que comprende los Estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, asistieron representantes de los tres niveles de gobierno, entre ellos, el Teniente Coronel Víctor Cruz Navarro, en representación del General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Pablo Alberto Lechuga Horta; General Luis Carlos Becerra Pauis, en representación del Comisario Jefe Bernardo Regimaldo Reyes Herrera, Coordinador Estatal Tamaulipas; Comisario Alberto Castillo Castillo, Coordinador de Batallón en Tamaulipas; Inspector General G.N. Renato Pedro Cevallos Dow, Titular de la Estación en Ciudad Victoria; Agente de Ministerio Público de Procedimiento Penal, Néstor Adolfo Becerra Palacios de la Unidad General Núm. 1; el Subdelegado Raúl Cabral Ramos, en representación del Licenciado Pablo Villanueva Hernández, Delegado del INM Ciudad Victoria; el alcalde electo de Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez; así como el Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, de la UNT, Invitados de honor y de la sociedad civil.

Por su parte, el Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, al hacer abordado por los compañeros de la prensa reconoció el trabajo realizado por dos policías de la institución: Nelson Muñiz Lucio y Luis Eduardo Ibarra Cuevas, ambos egresados orgullosamente de su prestigiada Universidad del Norte de Tamaulipas, a lo que agregó: “Sabemos que el trabajo de un policía en ocasiones puede ser muy duro por las condiciones en que uno realiza sus actividades, pero lleno de satisfacción y orgullo de saber que se sirve a la nación, con honestidad, vocación y profesionalismo”.

NOTAS CORTAS

1.- Inteligentemente el alcalde electo de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas Báez, quiere llevar las cosas bien en su mandato pues así viene platicando con los gobiernos federal y estatal, y lo hace anteponiendo varios proyectos que se estarían realizando en su gobierno municipal a partir del próximo primero de octubre, entre ellos, el más espinoso, el tema del agua, que a pesar que se llevará buen rato para eso, quiere darle a los victorenses lo que más necesitan; además de otros proyectos más como lo es la recolección de basura, bacheo, pavimentación, alumbrado público, limpieza en parques y jardines, panteones, entre otros. Total que Lalo Gattás, seguramente empezará con todo con acciones de fondo, no grillas. Esa es la Cuarta T que quiere transformar Victoria a lo que antes era, “Una ciudad limpia y amable” y con la ayuda de todos, se puede.

2.- No me lo crea, pero según información filtrada desde la Casa Blanca en Estados Unidos, han dicho que la frontera permanecerá cerrada por lo menos lo que resta del año 2021, en vista de el gran número de contagios de COVID19 que hay, y la oleada que se pudiera dar en México por la falta de vacunación a los jóvenes principalmente y a los niños, por lo que no descarte también que las clases presenciales no arranquen formalmente como se ha dicho últimamente. Hay que recordar que la Salud es Primero.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.