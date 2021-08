POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Política social y resultados electorales para 2022

< La operación colectiva de los aspirantes de Morena

< Desempeño de JR calificado entre los mejores del país

1.- Hace un par de meses los expertos en operación política no veían en Morena muchas probabilidades de triunfo por carecer de una estructura; el primer ejercicio electoral (2019) después del Tsunami de 2018, ya sin el nombre de AMLO en la boleta electoral no proporcionó victorias en cuatro de seis estados, fue el caso de Tamaulipas, sin embargo en 2021 obtuvo insospechadas victorias en municipios grandes en nuestra entidad, hoy esos resultados se atribuyen principalmente a la política social federal.

En 2022 cuando se esté disputando la gubernatura de Tamaulipas Morena nuevamente no tendrá el nombre de Andrés Manuel López Obrador en las boletas, ni falta que hace, cuando diariamente está presente a través de su conferencia de prensa diaria. Las mañaneras son sin duda un instrumento importante para dar cercanía al Presidente con los mexicanos con todo lo que ello conlleva.

Esta vez, para el caso tamaulipeco, hay un innovador método que es la operación colectiva de todos los aspirantes a la candidatura de Morena a gobernador de Tamaulipas, y vienen a sustituir la falta de un partido estatal bien constituido y la ausencia de la estructura electoral. Todos en mayor o menor grado están haciendo visible a su partido, están presentes en los medios de comunicación y en las redes sociales.

ESTRATEGIA O MERA CHIRIPADA.- No sabemos si este activismo es una estrategia bien pensada, o una corriente natural que le está proporcionando a Morena una reactivación permanente, y que por lo que se ve, se extenderá hasta diciembre cuando se decida quién será el “bueno” para portar la camiseta guinda.

No sólo eso, son hombres (porque las mujeres están calladitas) que mediáticamente están aportando a su partido de manera anticipada, la presencia que no tendrá Morena durante la campaña en lo que se refiere a número de spots de radio y televisión, un recurso que ahora ya no se puede contratar de manera particular, y en el que Morena estará en desventaja frente a sus dos principales adversarios.

Los spots figuran entre las prerrogativas que tienen los partidos, y sólo se tiene acceso a ellos por los votos que hubieran alcanzado en el proceso anterior de gobernador, donde el Guasón Héctor Martín Garza González no rindió tan buenas cuentas a Morena al lograr 32 mil 183 votos que son el 2.25 % de los sufragios reunidos, y por lo tanto el partido tendrá la más baja asignación de spots en radio y televisión.

La cuestión es que el morenismo tiene meses en el escenario a través de los aspirantes a la candidatura y en los próximos cinco meses, habrá actividad intensa en medios electrónicos, impresos, redes sociales y demás interacción social, en reuniones con diferentes sectores del estado.

Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama, Erasmo González Robledo, y hasta el forastero Alejandro Rojas Díaz Durán, el Guasón, que pese a los pobres resultados de hace seis años, se está moviendo, ellos son los aspirantes que más hacen presencia mediática. Los alcaldes de Matamoros y Madero, están en lo suyo dentro de su responsabilidad, pero también son vinculados como prospectos en este “paquete” electoral.

Y todos ellos, después del “destape” trabajarán su parcela de poder en aras del proyecto guinda. Sin envidia ni rencores, sólo bajo el lema, hoy por ti. mañana por mí.

2.- En el apartado anterior no mencionamos a JR Gómez Leal uno de los prospectos a competir por la gubernatura tamaulipeca, porque él se maneja con un bajo perfil y sin aspavientos, su presencia no se ha construido en los medios de comunicación sino en el terreno de los hechos. Además en su condición de servidor público debe guardar las formas, desde hace casi tres años el Delegado trabaja de manera silenciosa, pese a que tiene el poder de activar la política social, que es el corazón del Gobierno Federal.

José Ramón Gómez Leal ha venido presentando mes a mes los mejores números en la agenda de lo que es el principal motor del Gobierno de la República, tanto le interesa al Presidente López Obrador este tema, que cada 30 días sostiene una reunión con los 32 titulares de la política social en cada entidad del país en un seguimiento puntual, y en ese escenario es que sobresalen los resultados obtenidos en Tamaulipas.

Efectivamente, nuestra entidad está dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional en el cumplimiento de los diferentes programas de política social del gobierno federal, lo cual hay que celebrar por lo que representa en beneficios a la población, sin dejar de apreciar que políticamente, el super Delegado José Ramón Gómez Leal se consolida en posicionamiento frente al Gobierno de la República por estos resultados.

ENTREGAN RECURSOS A ESCUELAS DE TULA.- El Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, en la semana que concluyó este sábado, estuvo en Tula, en los ejidos Cristóbal Colón y Santa Ana de Nahola donde confirmó una derrama global de 550 mil pesos para obras que se realizarán dentro del programa “La escuela es nuestra”.

Personalmente atendió a los padres de familia organizados en un comité, corroborando la entrega de 150 mil pesos para un plantel preescolar y 200 mil pesos para la primaria y otros 200 mil para la telesecundaria, en estas agrupaciones la tesorería se asigna invariablemente a una mujer.

Estos recursos son muy oportunos porque permitirán rehabilitar o hacer los arreglos que las mamás y papás decidan, cuando está por darse el regreso a clases presenciales, precisamente en zonas rurales y suburbanas, que con las que tiene prioridad en la agenda federal.

Otra de las actividades de ese mismo día y en la zona del Altiplano fue una reunión con comités de Sembrando Vida, cuyos beneficiarios reciben recursos para fortalecer el desarrollo de viveros y así impulsar la reforestación del país a través de Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), se integran círculos de capacitación y acompañamiento para facilitar la construcción de viveros comunitarios conformados hasta por 25 sembradores, a los que asigna un técnico social y un técnico productivo, para la conducción con éxito de este proyecto, que tiene que ver con la mejora del ambiente.

Así es cualquier día de trabajo de JR, haciendo contacto con la base social, su puesto de Delegado le da una posición privilegiada en el grupo de aspirantes a la candidatura. Ya lo declaró, en diciembre tomará una decisión y la hará pública