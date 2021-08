EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

En Soto la Marina ya algunos cuadros políticos y corrientes diversas se han estado cuadrando desde ahora en torno a diferentes aspirantes partidistas a las candidaturas a la elección estatal del próximo año…Están en todo su derecho…Se puede establecer de manera precisa y clara que el equipo del alcalde ABEL GÁMEZ está a la espera de que el fiel de la balanza azul en Tamaulipas les marque la línea interna a seguir…Por el PAN se queda más que claro que el juego interno lo traen el Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…De igual manera ha recibido luz verde para moverse el Presidente del Congreso GERARDO PEÑA FLORES…Así como el alcalde jaibo JESUS NADER…De estas tres cartas saldrá el candidato estatal de Acción Nacional…De más está puntualizar que en este tema de la definición azul, la opinión del gobernador CABEZA DE VACA será fundamental…El Secretario General de Gobierno con todo y que no es de su entorno original, le ha respondido de manera leal y con disciplina a toda prueba…Mientras que GERARDO PEÑA FLORES casi la amistad con el gobernador ronda en la hermandad…Son muy amigos…Y aparte GERARDO le ha sabido responder de lo mejor en las tareas que le ha asignado…Y el alcalde tampiqueño JESÚS NADER para nada podríamos decir que forma parte del círculo estrecho y cerrado del gobernador…Pero hay buena amistad…A toda prueba…Pero además el alcalde jaibo es considerado el mejor alcalde de nuestro país…Y estas prendas son su mejor carta de presentación en primer lugar ante la comunidad tamaulipeca…Mientras que por MORENA la cosa está que arde con eso de que ya se sienten ganados en el 2022…Aunque en política como en la vida misma en no pocas ocasiones, del plato a la boca se cae la sopa…Pero bueno a este respecto se menciona muy insistentemente al Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA como el candidato estatal…Se dice que AMÉRICO les saca importante ventaja a sus demás competidores internos…Pero igual de cierto es que las candidaturas al final no siempre se las llevan los favoritos…Pero de momento todo parece indicar que el Senador les lleva ventaja a sus demás compañeros en la decisión interna, de los guindas…El 28 de este mes de agosto, se celebra el Día del Abuelo en nuestro país…Mi amada REYNITA es abuela de cuatro nietos…Con toda seguridad que ese día en mi familia la vamos a consentir como ella se lo merece…Primeramente DIOS…Aunque claro está que a los abuelitos y abuelitas no solamente se les debe de festejar en esa fecha…Toda la vida les debemos de dedicar nuestro espacio, tiempo y empeño…Mucho más cuando una abuelita se haya convertido en abuela y madre a la vez…De este tipo de duplicidad de responsabilidades, son las que abundan, en este planeta…Se quedó pendiente una entrevista con el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO en días pasados…Para la próxima será, primero DIOS…Traía la semana pasada una gira de trabajo por algunos municipios cercanos a Soto la Marina, pero ya era tarde cuando pasó por nuestra cabecera municipal…ERASMO tiene importantes amarres en la capital del país…Quiere ERASMO ser el candidato estatal de MORENA para el 2021…Posibilidades las tiene y es que sus amarres en México son muy importantes…Claro que nada está dicho hasta ahora…Pero anda dentro de la burbuja de aspirantes con posibilidades de hacerse del boleto Morenista en Tamaulipas…Pues falleció mi buen amigo CIRILO CASTILLO la semana pasada…CIRILO era ejidatario en San Felipe…En la zona sur de Soto la Marina…Gran amigo del que escribe…Pude gozar de su buen trato así como de sus finas atenciones cada que tenía la oportunidad de estrechar su mano…En paz descanse!…Mis saludos y solidaridad con toda su familia por tan tristes momentos, por los que están pasando…La semana pasada anduvo por acá el Delegado de los programas federales en Tamaulipas, JOSE RAMON GOMEZ LEAL el famoso JR…Estuvo en el auditorio y puso en marcha el programa de inscripción de las personas de 65 a 67 años de edad para el programa de la pensión para el adulto mayor…Por ahí cerca del funcionario federal, pero a la vez de manera discreta pudimos ver al profesor HUGO MIGUEL ROJO RAMOS quien es su hombre de confianza, en nuestro municipio…La política, como la vida misma casi siempre da revanchas…Y en ese sentido es que si el famoso JR se lleva la candidatura estatal de Morena podríamos ver a HUGO ROJO en planos mayores…Se dice que la llegada de MANUEL MUÑOZ CANO a la dirigencia del Partido Verde en Tamaulipas lo podría catapultar para la candidatura a gobernador…Podría ser…Es factible…Se dice de igual manera que el equipo de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES se encuentra detrás de este proyecto político estatal…Aunque claro que no podemos hablar de todo el “geñismo” porque muchos de ese equipo ahora juegan en otras corrientes y otros partidos…Pues también es verdad que algunos “geñistas” se encuentran jugando al lado del también aspirante estatal, pero por Morena como lo es el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA…Lo cierto es que el grupo Victoria, esta vez como nunca se encuentra dividido y fraccionado por demás…Lo que pasa es que buscan ser candidatos AMERICO VILLARREAL ANAYA, así como también MANUEL MUÑOZ CANO y ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ que va por Movimiento Ciudadano…Para ser los tres, nativos de la capital tamaulipeca…Son muchos!…Una muy triste noticia que causó consternación dentro de la sociedad de Soto la Marina fue el sentido fallecimiento de nuestra estimada amiga CHELY ARELLANO GARZA…Ella falleció en la capital del estado el pasado miércoles y fue sepultada en el panteón de esta cabecera municipal, el día siguiente…Mi abrazo solidario y fraterno para su hija…así como a sus padres LUPITO ARELLANO CONDE y señora, además a sus hermanos el Ing. JESÚS y LUPITA…,Por otra parte, el Asistente Técnico de la Sebien estatal en nuestro municipio MUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO me comentó que en unos días más nos habrá de informar sobre los programas que de manera ordinaria se desarrollan y llevan a cabo en la dependencia a su cargo…MUNDO ha cumplido muy bien con su encomienda y es que los beneficiarios del padrón de este programa que impulsa el gobernador CABEZA DE VACA han estado recibiendo de manera oportuna, los diferentes apoyos que por ahí se les hacen llegar… Dicen que los del Verde traen un buen de billetes para la campaña del próximo 2022 en Tamaulipas…A ver quien resulta ser el abanderado…”Dicen”, como dijo el señor del trapo de San Fernando que la gente de MUÑOZ CANO viene con las alforjas repletas de billetes para participar sin reservas, en Tamaulipas…Y sin miserias…Ver para Creer…Por otro lado HECTOR GARZA GONZÁLEZ el famoso “Guasón” regresa muy seguido a Tamaulipas…Prácticamente los fines de semana los aprovecha para visitar diferentes municipios de la geografía tamaulipeca…Muchas de las actividades del famoso “Guasón” se las está organizando RENÁN MARTINEZ BERNAL y tienen que ver con eventos o actividades del beisbol que es el fuerte del apreciado RENÁN…Para nadie es un secreto que HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ quiere ser el candidato estatal de MORENA…Más allá de cómo se vaya a resolver la candidatura de los guindas en nuestro estado, el aprecio personal del presidente AMLO hacia el guasón está fuera de toda duda….Lo ha tenido y mantenido en diferentes cargos del gobierno federal…Y conociendo el carácter del presidente…Ya es mucho decir…En temas locales, se dice que el alcalde electo TOÑO MEDINA no está abriendo muchos espacios para rémoras del pasado…Que está seleccionando de manera personal, meticulosa y detallada, los antecedentes, más que políticos, los de carácter personal y profesional de quienes podrían conformar, su equipo de trabajo…Igual, me reportan de parte de su equipo cercano, que no está aceptando muchos recomendados…Es más, para estas fechas todavía hay quienes se sentían amarrados y es hora de que no los manda llamar al banquete de la mesa del señor…Es más…Ni siquiera una mirada piadosa o señal les ha enviado como para que se sientan ya seguros, como funcionarios, en la próxima administración a su cargo…Por cierto, me dicen que del Ejido Benito Juárez podría venir uno de los próximos funcionarios municipales….Como decía el señor del trapo, “dicen, a mí no me lo crean”…Igual se dice que entre los seguros están TOÑO SILVA, así como el primo LUIS FELIPE INFANTE, JUAN ESTRADA, YOSIO CAMACHO, CAROLINA BERRONES ROMERO y CHANITO DEL REAL, así como GONZALO LOZANO entre otros…Claro que estos nombres se escuchan dentro del equipo cercano al alcalde electo…Pero por supuesto, que es él quien finalmente tiene la última palabra a ese respecto…La danza de nombres, de probables funcionarios locales es algo que de manera común, se vive en la antesala de una nueva administración…El maldito COVID parece no dar tregua…Hay que cuidarnos…La aplicación del gel anti bacterial, así como el uso del cubre bocas y la sana distancia son poderosos elementos de defensa ante este enloquecido virus…Todos tenemos un familiar o un amigo que fue víctima mortal del asesino COVID…Quedan eventos importantes todavía para el alcalde ABEL GAMEZ CANTÚ como son su tercer informe de gobierno y el tradicional Grito de Independencia…Falta ver, para esas fechas, como marca, el semáforo epidemiológico por el COVID 19…De todos modos, el alcalde tiene giradas instrucciones muy precisas a ese respecto a los funcionarios que tendrían responsabilidad en ese par de importantes ceremonias…Previendo cualquiera de los escenarios, como serían la realización masiva o reducida de las ceremonias en referencia…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, ni dispone lo contrario…