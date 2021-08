﻿Iniciará regularización de vehículos “chocolates” en agosto en Baja California

A finales del presente mes de agosto iniciará el programa de regularización de los vehículos “chocolates”, en el Estado de Baja California, pero se extenderá a toda la frontera con Estados Unidos.

El anuncio sobre el particular lo hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que van a buscar un acuerdo con las empresas automotrices para que no se vean afectadas, ya que hay mucha gente que no tiene para un carro nuevo.

La regularización en toda la frontera con Estados Unidos podría ser antes de que concluya el año, pero empezará en Baja California a finales de este mes de agosto.

Afirmó el Presidente que la regularización de los “autos chocolate” tiene dos objetivos; la seguridad, porque si no se tiene un registro se utilizan para cometer delitos, y hay que tener control y lo segundo, porque hay mucha gente que no tiene, no le alcanza, para tener un carro nuevo, de agencia, y con estos carros se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela, y es un medio necesario”.