Motociclistas nacionales y extranjeros seleccionaron a Tamaulipas para un encuentro nacional

*Atraídos por la riqueza natural, las condicionan actuales de seguridad y la atención de su gente, optaron por realizar este fin de semana su encuentro nacional en el estado. Llegaron motociclistas de otros países como Argentina y Brasil

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 08 del 2021.- Motociclistas nacionales y extranjeros participaron este fin de semana en un encuentro nacional de clubes de amantes de las motocicletas en Ciudad Victoria y Tampico, atraídos por las riquezas naturales, destinos turísticos y carreteras de Tamaulipas.

Participaron mototuristas de los estados mexicanos de Querétaro, Quintana Roo, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, además de países como Argentina y Brasil.

“Tienen un estado precioso, es un paraíso, Tamaulipas me encanta, no es la primera vez que lo visitamos, ya van varias veces, La Huasteca y toda esta zona es algo maravilloso, muy hermoso, muy buenas carreteras en esta zona de curvas es muy bonita, muy bien conservada, quien quiera venir al estado de Tamaulipas no se preocupe”, dijo Rodolfo Alberto Pederiva Cartaña, originario de Argentina, miembro de Club LAMA Aguascalientes.

De acuerdo al itinerario, los motociclistas seleccionaron la playa Miramar de Ciudad Madero como primer destino, consecutivamente en Ciudad Victoria visitaron el Mirador del ejido Altas Cumbres, mismo que mantiene paisajes únicos con una conexión directa de la carretera con la serranía.

“Desde que llegamos realmente fue una gran sorpresa, en cuanto llegamos al Estado encontramos una carretera realmente sin baches, amplia, muy segura y con unos paisajes impresionantes, la serranía está impresionante, a nosotros los motociclistas la curva es la vida, lo divertido, vengan para acá, nosotros buscamos que haya moto turismo, viajar en la motocicleta y conocer, consumir y mover finalmente la economía que en estos momentos se necesita mucho”, expresó Humberto Valdés Sánchez, Presidente de motoclub Zapopan.

Los extranjeros reconocieron el potencial turístico de Tamaulipas, además de las condiciones de seguridad brindadas por la Policía Estatal y las Estaciones Tam, además del auxilio mecánico que brindan los Ángeles Azules TAM.

“Las carreteras muy buenas y todo, la gente muy acogedora, muy amable, muy humanitaria, la seguridad está bien, buena vigilancia policial, me parece muy bonito, muy chévere la carretera, muy elegante”, señaló Holger Martínez Arévalo, representantes del club LAMA Querétaro.

“Nosotros venimos de Playa del Carmen, Quintana Roo, desde que salimos de playa, las carreteras estupendas, encontramos mucha seguridad, eso da a entender que sí están preocupados por el Estado, los paisajes están preciosos, acá están padrísimos”, dijo por último Claudia Domínguez Álvarez, de Quintana Roo.