Se mantiene Soto la Marina en semáforo naranja: Prohibida la venta de cerveza los domingos

S En los acuerdos de la Comisión Estatal de Seguridad en Salud vigente del 1 al 15 del presente mes de agosto, Soto la Marina se mantiene en semáforo naranja junto con Aldama, Altamira, Madero, El Mante, González, Jaumave, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Padilla, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Tula y Valle Hermoso.

En razón a lo anterior, algunas de las restricciones para actividades no esenciales se encuentran:

Restaurantes y servicios de preparación de alimentos con bebidas.

Capacidad al 60%. Servicio de lunes a domingo hasta las 23:00 horas. Queda prohibido el ingreso a toda persona sin cubrebocas. Venta de alcohol solo con alimentos de lunes a domingo hasta las 22:00 horas. Prohibido servicio de buffete. Prohibida la música en vivo. Seguir los protocolos establecidos. Distintivo de establecimiento seguro.

Salones de belleza, barberías, estéticas, peluquerías y salones de manicure y pedicure.

Capacidad de atención al 50% Servicio de lunes a sábado hasta las 20:00 horas. Domingo hasta las 16:00 horas. Únicamente prestarán el servicio a través de citas programadas. Se podrá prestar el servicio a toda persona ingresada previamente al horario de cierre del establecimiento. Uso obligatorio de cubrebocas y uso de protocolo.

Tianguis, Puestos fijos y semifijos.

Capacidad de instalación de tianguistas al 40%. Responsabilidad del municipio del cumplimiento de esta capacidad. Capacidad de visitantes al 30%. Queda prohibida la venta a toda persona sin cubrebocas. Servicio de jueves a domingo hasta las 18:00 horas. Cada puesto deberá estar distanciado al menos 5 metros uno de otro y se prohíbe la venta a personas que no porten cubrebocas, no se apliquen gel antibacterial y no guarden la sana distancia. Seguir los protocolos establecidos.(En el caso de Soto la Marina, como solo se instala una sola vez por semana, se mantiene la apertura los martes).

Artículos de papelería, escolares y computadoras.

Servicio de lunes a sábado hasta las 22:00 horas. Domingo hasta las 16:00 horas Una persona por familia.

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco para el esparcimiento y otros artículos de uso personal.

Horario de venta al público desde las 6:00 horas hasta las 22:00 horas y desde las 22:01 hasta las 05:59 horas por ventanilla. Venta de alcohol de lunes a viernes hasta las 22:00 horas y sábados hasta las 15:00 horas Queda prohibida la venta de alcohol los domingos. Se prohíbe la venta de alcohol en los establecimientos que se localicen a una distancia menor de 250 metros de las playas y 100 metros para ríos o balnearios. Queda prohibida la venta a toda persona sin cubrebocas. Seguir los protocolos establecidos. Distintivo de establecimiento seguro.

Depósitos: Venta de alcohol de lunes a viernes hasta las 22:00 horas y sábados hasta las 15:00 horas Queda prohibida la venta de alcohol los domingos. Se prohíbe la venta de alcohol en los establecimientos que se localicen a una distancia menor de 250 metros de las playas y 100 metros para ríos o balnearios. Queda prohibida la venta a toda persona sin cubrebocas. Seguir los protocolos establecidos. Distintivo de establecimiento seguro.

Iglesias: Capacidad de servicio al 50% con el respeto de sana

distancia entre personas y bancas. Un solo acceso. Una persona debe estar al ingreso del templo y/o iglesia para que tome temperatura y vigile que se cumpla con la capacidad estipulada. En la celebración de cultos y oficios de cualquier denominación religiosa, se prohíben las reuniones masivas. Horarios fijos de los servicios (mismos que deberán ser colocados en las puertas de ingreso del templo y delas oficinas administrativas). Cancelar visiblemente los espacios entre las bancas, observando el respeto de sana distancia entre personas. Servicios de 5 días a la semana, los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Comprobar la realización de desinfección al término de cada servicio. Uso obligatorio de cubrebocas. Seguir los protocolos establecidos

Salones de eventos, palapas, jardines y albercas: Horario límite de servicio hasta las 00:00 horas. Capacidad de servicio al 50% Si se usan mesas para 12 personas, máximo 8 personas. Si se usan mesas para 10 personas, máximo 6 personas. Uso obligatorio de cubrebocas. Establecer medidas de protección específicas a favor de mujeres embarazadas, adultos mayores y niños. Seguir los protocolos establecidos. Distintivo de establecimiento seguro.

Estas disposiciones estarán vigentes hasta el 15 del presente mes de agosto y se podrá́ suspender la vigencia del mismo en cualquier momento, además de ser adicionado o modificado, tomando en consideración las circunstancias que prevalezcan, en el avance, propagación o evolución del virus SARS- CoV2 (COVID-19).

El resto de los municipios que sonAbasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Güémez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, Reynosa, San Carlos, San Nicolás, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl quedaron en Fase II con menos restricciones en las actividades esenciales que pueden consultarse en el Periódico Oficial del Estado del 31 de julio del 2021 edición vespertina extraordinaria número 19.