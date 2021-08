EN OPINI0N DE

Por: Fernando Infante Hernández

En una plática que sostuve con el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ antes del periodo vacacional del Ayuntamiento, lo pude ver una vez más, tranquilo, sereno y relajado…Claro que golpes políticos como el recibido el pasado seis de junio le dolieron…Pero en serio…Aunque al paso de los días, como que esto va pasando…El alcalde tenía enemigos políticos algunos muy cerca de él…Comiendo de su nómina…Por otro lado, no se crea usted, que todos los actores políticos de Soto la Marina van a seguir participando en los mismos partidos por los que los vimos jugar el pasado seis de junio…Muchos van a dar el giro hacia otros extremos…Y es que por favor que nadie se atreva a decir hoy en día que son fieles a sus respectivos partidos hasta la muerte…Desde hace unas elecciones a la fecha los más importantes actores políticos de nuestro municipio se la han pasado de partido en partido…La mayor parte…Hay algunas contadas excepciones de políticos que le han guardado lealtad hasta hoy a sus respectivos partidos…Pero cierto es que son muy pocos…Si por ejemplo el candidato estatal del PAN fuera CESAR VERÁSTEGUI podríamos ver a figuras locales de Morena jalando por los azules…Y si el abanderado de Morena resultara el Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA algunos priistas de Soto la Marina los podríamos ver enfundados en las casacas rojas de ese partido…Ahora que si el abanderado del PRI lo fuera ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, el viejo tricolor de Soto la Marina se podría reagrupar…El ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA en más de una ocasión ha manifestado que el día que ENRIQUE se aviente por la candidatura a gobernador él sería el primero en levantarle la mano…Pero bueno, el tema de las candidaturas estatales todavía nos da bastante tiempo para realizar un análisis más a fondo y exhaustivo…Igual de cierto es que el panismo marinense tiene un mundo de trabajo político por realizar rumbo al proceso electoral del próximo año…No hay tiempo para las lamentaciones de lo que les acaba de ocurrir…Siguen teniendo al gobernador CABEZA DE VACA como su gran líder…Y por supuesto que les va a pedir buenos resultados para lo que viene…El gobernador hoy en día pareciera tener un escenario totalmente diferente al de hace un año…Va a entrar un congreso local que no le es afín en su mayoría…Tiene al Presidente AMLO en un constante acoso político y judicial…No deja en paz el presidente al gobernador tamaulipeco…Pero tampoco el gobernador parece rendirse…Como buen norteño no es dejado y más bien empuja hacia adelante en cada andanada que se le hace llegar por parte del gobierno federal a través de diferentes instancias…Dentro de la danza de nombres que se escuchan dentro del argot político municipal que podrían formar parte del equipo de colaboradores del Dr. TOÑO MEDINA se escucha con insistencia el de YOSIO CAMACHO…YOSIO es un joven marinense muy preparado…Miembro de una familia de trabajo y de respeto en Soto la Marina…Especialista en los números…Ha colaborado en la Comisión de Hacienda del Congreso de Tamaulipas, entre otras delicadas encomiendas…Se le escucha para un cargo que tiene que ver de manera específica con el manejo y ordenamiento de las finanzas en la próxima administración local…Pero repito, este es por ahora solamente un rumor…Aunque toma credibilidad dicha versión si tomamos en cuenta que es un especialista en los números…Y además YOSIO tiene el perfil de los colaboradores jóvenes y preparados que se dice está buscando el futuro alcalde…Es más, para que andar por las orillas, a YOSIO se le menciona como el próximo tesorero municipal…Imposible no mencionar algunos nombres que insisten en filtrar algunos que se dicen enterados y por ello es que toma fuerza la versión de que LUPITO ARELLANO TORRES también ya está “palomeado” para formar parte del equipo de trabajo de la administración municipal próxima…Pero igual de cierto es que la última palabra, dentro de este mundo de rumores, la tiene el Dr. TOÑO MEDINA JASSO…En otro orden de cosas, el próximo martes, si DIOS quiere mi hija MARIFER inicia su residencia en el Hospital Rural de esta cabecera municipal…Como sus calificaciones fueron de excelencia en la Facultad de Enfermería de la UAT- Victoria tuvo la opción de elegir la institución para realizar su servicio social…Y eligió precisamente el hospital de su población natal…Felicidades y éxito mi niña!…Pues el pasado lunes se cerraron los trabajos del proceso electoral 2021 por parte del Consejo Municipal Electoral a cargo de SILVIA GARCÍA VÁZQUEZ…El consejo local electoral desarrolló de la mejor manera sus trabajos…Muchas, pero en verdad muchas gracias le quiero expresar de manera pública a mi estimado amigo el químico ROSENDO ISAC CANCHOLA GONZÁLEZ…Me ha hecho objeto de inmerecidas atenciones profesionales de su parte…El más sincero agradecimiento, de mi familia y del mío propio…Pues vaya que está siendo motivo de desencuentros y enconadas opiniones entre quienes fueron seguidores de FEDERICO MARTINEZ BERNAL el candidato local del PRSP en nuestro municipio, lo de la asignación de la 6ª regiduría…Lo que pasa es que el IETAM determinó que por la cuestión de género la regiduría del Partido Redes Sociales Progresistas sea para MARGARITA FLORES y no para LUPE GÓMEZ que estaba apuntado para la primera posición en la planilla de FEDERICO…Dice el ex candidato local de este partido que le parece justa la asignación a favor de MARGARITA porque de esta manera se forma un equilibrio de paridad de género en el próximo cabildo…Pero falta preguntarle a LUPE GOMEZ a ver que la parece esta decisión de la autoridad electoral de Tamaulipas…Independientemente de la decisión del IETAM en cuanto a la asignación de la regiduría del RSP en Soto la Marina al parecer sí existe mucha inconformidad por parte de algunos ciudadanos que participaron con FEDERICO en su campaña…Claro que de esta decisión la menos culpable es MARGARITA FLORES a quien de seguro esta regiduría le cae del cielo…Pues no creo que hasta hace una semana antes, se esperara este regalos de los dioses de la democracia…De esta manera, el próximo cabildo local estará conformado por cuatro regidores y la síndico de la coalición del PT-MORENA así como un regidor del PAN como lo es JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ y la del PRSP que será MARGARITA FLORES GOMEZ…Por cierto, de parte de buenas fuentes del equipo cercano al alcalde electo, se asegura que se pueden contar con los dedos de las manos los traidores del equipo del médico ABEL que van a entrar a cargos de importancia a partir del uno de octubre…Dicen…A no ser que de última hora, se premie a quienes de la traición política, han hecho su norma de vida…Pues se dice y además se asegura que CHANITO DEL REAL está más que amarrado para un importante cargo en la próxima administración municipal…No me dicen exactamente qué cargo será…Pero igual es que a CHANITO le apasiona lo que tiene que ver con el deporte…De manera particular el futbol…Igual de cierto es que CHANITO le entró con todo a la campaña del hoy alcalde electo…Este próximo lunes se reincorporan los empleados de la alcaldía local a sus labores de rutina…Disfrutaron de su periodo vacacional de verano…Un par de semanas…Así me lo comentó el Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO GARCIA…No está de más decirles que a la administración local le quedan exactamente dos meses de vida…Podrán decir muchos que el gobierno del médico ABEL GÁMEZ quedó pendiente en la realización de algunos rubros…Y pueden tener razón quienes así lo apuntan…De igual manera quiero saber qué administración local cumplió al cien por ciento con sus compromisos ante la sociedad…Todos los gobiernos de Soto la Marina en mayor o en menor medida le cumplieron en algunos temas a la comunidad…Como también todos en menor o en mayor medida le han quedado a deber a nuestra sociedad…Pero en el caso que nos ocupa, creo que el médico ABEL se esforzó porque en Soto la Marina, se llevaran a cabo importantes obras de beneficio común…Las cuales están a la vista de todos…Que las obras no generan votos, es igual de cierto…Los votos se generan por medio y a través en la mayoría de los casos por factores que en poco tienen que ver con la realización de obras…Al menos en nuestro municipio, de esto hay constancia…Este próximo domingo se estará realizando la Consulta Popular sobre el enjuiciamiento o no de los ex presidentes de la república…Creo que para enjuiciar a los ex presidentes no se requiere de consulta ciudadana alguna…Solamente aplicar la ley a secas…Y listo…Si de acuerdo a la ley cometieron daños contra el erario nacional, pues a la cárcel…Pero si son inocentes ya déjenlos en paz…Pero esta elección es para darle gusto al presidente AMLO…Por lo pronto en Soto la Marina se instalarán diez mesas receptoras de votos de acuerdo a lo que nos comentó ALEJANDRO LÓPEZ GARZA por parte del INE…Por cierto, el Técnico ARMANDO GARCIA CISNEROS quien es nativo de San José de las Rusias, invita a los marinenses a participar en esta consulta que promueve el Presidente AMLO por medio del INE…ARMANDO GARCIA CISNEROS ha estado presente en algunas reuniones encabezadas por el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y que tienen que ver de manera directa con este ejercicio ciudadano que se estará desarrollando en todo nuestro país…El senador al parecer es el responsable de la Consulta Popular en Tamaulipas…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…