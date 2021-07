EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La actual administración local que encabeza el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ, se encuentra inmersa en temas como los que tienen que ver de manera particular, el ir ordenando con tiempo el proceso referente a la entrega de las diferentes direcciones y áreas que conforman el organigrama municipal…Las instrucciones del presidente municipal son muy precisas, en cuanto a dejar en orden las distintas áreas al equipo que va a entrar al poder a partir del uno de octubre del presente 2021…Por cierto el alcalde se muestra tranquilo ante la traición de que fue objeto por parte de no pocos elementos que incluso algunos de ellos todavía están cobrando en la nómina local…Me refiero a traidores políticos que patearon el pesebre del que han estado comiendo estos últimos casi tres años…Con esa carta de recomendación de la traición bajo el brazo, es con la que se andan moviendo para entrar al equipo de trabajo del alcalde electo TOÑO MEDINA JASSO…Por cierto en el equipo del alcalde electo hay quienes abogan por darles entrada y espacio a esos judas…Mientras que hay otras voces que piden que se no se les tome en cuenta…Y es que no faltan los que aseguran que así como traicionaron al médico ABEL también al médico TOÑO lo van a traicionar hacia el final de su gestión…Lo cierto es que quien sabe…Donde no se ve el menor movimiento es en el Comité local de la CNC a cargo de mi estimado amigo MARIO CRUZ OCHOA…Después de la elección del seis de junio a ver qué instrucciones reciben de parte de la dirigencia estatal que encabeza SAÚL GARCIA VALLEJO…Lo más seguro es que la CNC como filial que es del PRI en el proceso para la renovación del gobierno estatal vaya a ir en alianza con otros partidos…Puede ser con el PAN o con MORENA…Pero el tricolor no se puede dar el lujo de ir solo a la elección próxima, solamente por orgullo…El PRI necesita para su sobrevivencia de un tanque de oxígeno político…Con melón o con sandía…Pero ir a las urnas solos va a ser el suicidio político para el otrora fuerte tricolor…A nivel estatal se asegura que el ex alcalde de Victoria ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura que estará en juego el próximo año…Ya anda de la mano y luciéndose con el jerarca estatal GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ…Por cierto GUSTAVO ha hecho de la política un extraordinario modo de vida…Bueno que es GUSTAVO para los negocios en la política tamaulipeca…Gane o pierda en las elecciones se dice que GUSTAVO termina con sus bolsas de dinero rebosando…Dicen…Por cierto quien sabe que le haría GUSTAVO a CHECO RANGEL aquí en Soto la Marina que este último le tiró la toalla a mitad de la campaña que recién se llevó a cabo…Por su cercanía con los abuelitos de nuestro municipio desde hace bastantes años, es que se dice que JUAN ESTRADA está amarrado para algún cargo municipal que tenga relación con la atención a las personas de la tercera edad…Claro que para nada pretendemos adelantar juicios en torno a posibles próximos funcionarios del ayuntamiento local…Pues claro que ésta decisión depende única y exclusivamente del próximo alcalde…Ni 300 votos logró obtener el PRI aquí en Soto la Marina en las pasadas elecciones…La peor elección para el tricolor en la historia política de nuestro municipio…En fin…Claro que para nada fue la culpa del candidato RENATO CEPEDA…Le entregaron la candidatura municipal de un partido que desde hace casi seis años dejó de ser merecedor de la confianza de la gente…El alcalde ABEL GÁMEZ cumplió su compromiso con las familias de “Lázaro Cárdenas”, ya que se terminaron de realizar las pavimentaciones en dicho sector de la zona urbana de Soto la Marina…Así como con las familias de “Lázaro Cárdenas”, el jefe de la comuna cumplió con otros sectores poblacionales del municipio…Pero con todo y esto, el resultado electoral no le fue favorable…A la sociedad no se le entiende…Pero lo que es cierto es que en Soto la Marina las obras no generan votos…Casi siempre los resultados electorales se presentan debido a otros factores…Por cierto dicen algunos simpatizantes del proyecto de FEDERICO MARTINEZ BERNAL el ex candidato del Partido Redes Sociales Progresistas que no lo volvieron a ver después de la noche del seis de junio…Aunque se escuchan comentarios sobre un posible convivio que les va a organizar en fechas próximas…Lo cierto es que con sus más de 500 votos FEDERICO logró obtener el tercer lugar en el pasado proceso electoral…Y si sería bueno que regresara a agradecerle a la gente que le dio su confianza en las pasadas elecciones…Ya que a los medios de comunicación que le dieron difusión a su campaña, ni las gracias les dio…El maldito Covid que algunos aseguran fue creado en laboratorio sigue causando estragos en Soto la Marina…Muchos son los hogares que tienen alguno de sus miembros contagiados por este mortal virus…Cada que el sector salud emite algunas recomendaciones sobre acciones de prevención la mayor parte de la gente se enoja…Como si las recomendaciones fueran con las ganas de fastidiarles la vida o su actividad social o comercial…Al contrario, lo que el sector salud quiere es que la gente no contraiga este letal virus…El Ing. LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA participó de lleno en la campaña electoral del ahora alcalde electo TOÑO MEDINA JASSO…Lo saludé de manera casual casi al inicio de la presente semana y la pregunta obligada fue respecto a su futuro en la próxima administración local y me respondió que no se le ha comentado nada en ese sentido, por parte del alto mando…Que si se le llega a tomar en cuenta, como buen soldado, él iría a donde se le indique…Pero si fue muy enfático en cuanto a que no se le ha dicho nada…Por cierto LUIS ACOSTA ya ha sido anteriormente Director de Obras Públicas con RAQUEL ALONSO CARMONA así como Coordinador de Bienestar Social del Estado en nuestro municipio…Fue derrumbado en su totalidad el complejo comercial que albergó en años anteriores todo un verdadero consorcio, como lo fueron en su momento los restaurantes El “Señorial” así como “El 14”, un depósito de vinos y licores, además un rodeo que vivieron sus mejores tiempos en los ochentas y principios de los noventas y últimamente estuvo el Pollos “Medina”…Se dice que ahí se construirá una tienda Coppel…Esto es bueno, porque se entiende de esta manera que las empresas importantes con resonancia nacional ven a Soto la Marina como un atractivo punto comercial…Además que este tipo de consorcios le traen a nuestro municipio un importante número de empleos, sobre todo para nuestros jóvenes…En la red social no faltan los que dicen que negocios de este tipo solamente vienen a generar que las famiIias, se llenen de deudas…Pero la verdad es que estas tiendas como las demás, a nadie obligan a que les compren y menos a que se endroguen…Hasta ahora no se escuchan rumores sobre probables cambios en los puestos del estado de aquí de Soto la Marina…No quiere tampoco decir que no los pueda haber…Después del “tsunami” político que acaba de pasar por el territorio azul de nuestro municipio, todo se puede esperar…De los delegados o titulares de dependencias estatales en Soto la Marina no se tiene la menor duda, respecto a su comportamiento político en la pasada campaña electoral…Donde si hubo traiciones es por parte de no pocos empleados estatales de segundo nivel…No les importó estar todavía comiendo de la nómina de los vientos de cambio…El puñal de la traición todavía les escurre de sangre, entre sus manos…Mis mejores deseos para que mi estimado amigo VICTOR LONA MUÑIZ se recupere de su estado de salud…VICTOR es una persona buena…Bien intencionada y de buena fe ante nuestra sociedad…Animo VICTOR!…Por otro lado me dicen que es un hecho que la joven Ing. CAROLINA BERRONES ROMERO estará a cargo de la Dirección de Obras Públicas en la próxima administración municipal…De entrada sus cartas de presentación profesionales son de excelencia…Aparte de que es originaria de Soto la Marina al cien por ciento…Es bueno que los jóvenes de nuestro municipio salgan a prepararse y que después vengan a aportar sus conocimientos profesionales a Soto la Marina…El presidente del Club de 4×4 OSIRIS LÓPEZ nos comentó que el 31 de este mes de julio se estará celebrando el IV aniversario con una ruta de Aniversario por el Cañón del Diablo ubicado en la Sierra de Tamaulipas dentro de este municipio…Actividades como estas aparte de servir para el festejo de este club de igual manera son el marco propicio para la promoción de los lugares de interés de Soto la Marina…Se promueve el turismo de sierra y montaña…Está muy bien que el alcalde electo TOÑO MEDINA esté tomando sus propias decisiones, en algunos temas de suma importancia que tienen que ver con lo que será la administración a su cargo…Dicen los políticos de antes y aplica a la perfección para los de hoy, que, “el poder no se comparte”…Y está muy bien, pues si algo sale mal o bien en su gobierno, él va a ser el responsable…Mejor pagar por sus propios errores, si es que los comete…Que pagar por errores de los demás!…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…