Covid no es obstáculo para el regreso a clases presenciales afirma el presidente AMLO

“No hay nada que impida el regreso a clases presenciales, así en definitiva, hay un pequeño rebrote de contagios, pero esto no es obstáculo para que seguir con las escuelas cerradas”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras anunciar que la próxima semana se presentará el plan de regreso a clases.

Y a pesar que desde hace cuatro semanas se está viviendo una tercera ola de contagios de Covid-19, el mandatario federal afirmó que hay condiciones para regresar a las aulas el 30 de agosto, porque ya hay más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos, “ya no podemos seguir con las escuelas cerradas., necesitamos abrir, de modo que el inicio a clases se va a dar”, afirmó, al mismo tiempo que reiteraba que no era una propuesta, sino una decisión definitiva que se debe cumplir en todo el país, para no mal acostumbrarse a no tener clases presenciales.

López Obrador reitera, “no vamos a tener para entonces problemas de contagios, que puedan poner en riesgo a los niños, jóvenes a maestras, maestros al personal educativo, porque está demostrado que afecta más a las personas mayores, ya para entonces vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores, todos”, subrayó.

De la misma manera el Presidente hace un llamados a los padres de familia para que se empiecen a organizar en coordinación con los maestros, porque hay condiciones para el regreso a clases presenciales.

Y ante ese anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador Tamaulipas, la Asociación de Padres de Familia de la zona sur de Tamaulipas a través de su representante David Hernández Muñiz, rechaza el regreso a clases en el mes de agosto y ponen como condición, que el regreso a las aulas para clases presenciales sea cuando al menos el 70 por ciento de la población ya haya sido vacunada.