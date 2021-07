POR: ANA LUISA GARCÍA G.

¿Cuál es el verdadero fondo de la consulta popular del próximo 1o de agosto? Si analizamos a conciencia el tema, podemos llegar a la conclusión de que este ejercicio va a permitir a Morena medir su nivel de organización en cada entidad, será un ensayo sin graves consecuencias, ya que el partido en el Poder Federal no tiene nada que perder y mucho por aprovechar rumbo a la elección Presidencial y las de gobernador que se celebren en 2023, que es el caso de Tamaulipas.

Porque los resultados (concurrencia en las urnas) que se obtenga en cada uno de los 31 estados y en la Cd México, permitirá tener un diagnóstico sobre la capacidad de convocatoria de sus líderes morales y legales y corregir estrategias, apretar el paso donde se requiera.

Así como Claudia Sheinbaun tendrá oportunidad de sacarse la espinita después de la macro derrota del pasado 6 de agosto en la que perdió 9 alcaldías de 16, de igual manera buscarán hacer más eficientes los resultados en entidades rezagadas o como en el caso de Tamaulipas donde los números del total de votos dividen al 50 % a las dos principales corrientes políticas.

En Tamaulipas estará a prueba la habilidad de Américo Villarreal Anaya, su situación de puntero en la candidatura a gobernador por Morena, lo anota como principal responsable de la jornada del próximo 1º de agosto. Él mismo, confirma de alguna manera su papel de dirigente moral, cuando toma la delantera al convocar a los Tamaulipecos a emitir su voto en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, para lograr al menos un millón 651 mil votos.

En esta entidad la dirigencia estatal parece acéfala, a grado tal que en su momento el senador Villarreal y el diputado federal del 7º Distrito, Erasmo González Robledo asumieron funciones que corresponden al presidente del partido en el estado. El encargo del profesor Enrique Torres Mendoza por los tiempos transcurridos ya concluyó su ejercicio, y en mayo de este año de manera extraoficial se dio a conocer como relevo al Oscar Alarcón de Nuevo Laredo, pero nunca ha asumido el cargo de manera oficial, ni siquiera hay un boletín que confirme esta situación irregular del Partido Morena, es decir no sabemos si hay o no hay dirigencia.

En esas circunstancias además de los senadores, porque Lupita Covarrubias también tiene una investidura que la compromete, los alcaldes de Morena, particularmente de Matamoros y Madero, por ser los de mayor población entre los 5 municipios que gobierna actualmente Morena, serán junto con Américo los principales responsable de entregar buenos números a su líder, el primer morenista del país y obviamente al Presidente nacional del partido Mario Delgado Carrillo.

No están exentos de responsabilidad los alcaldes electos, Carmen Lilia Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo, Carlos Peña Ortiz de Reynosa, Eduardo Abraham Gattás Báez de Victoria y Armando Martínez Manríquez de Altamira, así como los dos en reelección ya citados Mario López de Matamoros y Adrián Oseguera de Madero, todos ellos tendrán que ponerse al frente en la promoción de la Consulta Popular, están obligados en ese Código no escrito que regula el trabajo político en la relación del poder y su partido de origen.

2.- Por lo que respecta a la cifra que sugiere Américo, es superior en 207 mil 473 votos a lo logrado el 6 de agosto, en porcentajes son 52.68 % sufragios obtenidos en los pasados comicios y 60.02 % la propuesta aspiracional del senador, obviamente que los resultados que se logren a favor de lo que propone, la consulta estará anunciando lo que puede esperar Morena en las elecciones de 2023 para gobernador.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la consulta tendrá validez, si se obtiene el 40 por ciento de los votos de la lista nominal del INE, y el senador propone como meta un 20 % más arriba, lo cual le vendría a las mil maravillas como base a su proyecto 2023, y tendría una cuota que aportar a la bolsa nacional para compensar la baja respuesta en entidades no afines con el movimiento guinda.

El hecho es que el INE dotará a Tamaulipas de 2 millones 739 mil boletas para la consulta ciudadana en las mil 651 mesas receptoras de votos. Y para lograr la meta que se fijó el senador Américo Villarreal necesita que en cada casilla se emitan mil votos.

Quienes ven como innecesaria la consulta no asistirán a votar, lo más probable es que acudan principalmente los simpatizantes de Morena y se abstengan los que consideran sin fundamento este procedimiento. Por eso la única pregunta que se propone no habla del enjuiciamiento de los expresidentes, porque el único caso sería el del antecesor de AMLO, Enrique Peña Nieto, porque los demás delitos, si los hubiera ya caducaron.

UNA PREGUNTA MUY EXPLICADA Y POCO PRECISA.- Esta es la pregunta de la consulta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Una pregunta muy explicada y muy poco precisa, para lo que mediáticamente se ha difundido, un enjuiciamiento a expresidentes que no se verá. La realidad es que la justicia no debe someterse al voto ciudadano, la justicia es para aplicarse y quien no lo haga existiendo las pruebas y recursos suficientes para entablar un juicio estará violando la ley, estará siendo cómplice, encubridor, si no actúa conforme a Derecho corresponde, de igual forma anuncia que hará justicia pero lo hace escudándose en el voto de una consulta, por eso es claro que el propósito no es enjuiciar a los expresidentes de este país, porque con la excepción de Enrique Peña Nieto, todos los demás, si debían algo, ya prescribió.

DESTACAN ESTUDIANTES DE LA UAT EN CERTAMEN NACIONAL.- Alumnos y personal docente de la licenciatura de Turismo de la UAT, obtienen reconocimiento por trabajos de investigación aplicados al turismo, se trata de dos equipos que en ceremonia virtual les fueron otorgados medalla y diploma que los acredita como triunfadores en esta competencia académica, cuyos trabajos serán incluidos en una publicación colectiva, bajo el título de Encuentro Internacional de Cuerpos Académicos AMESTUR 2021.

Uno de los equipos obtuvo el segundo lugar con el trabajo “Guía de observación de aves con punto de vista para la biosfera El Cielo, Gómez Farías, Tamaulipas”.

Mientras que el tercer lugar lo conquistó otro grupo que al igual que el anterior estuvo conformado por alumnas, asesorados por diferentes profesores, en este caso con el tema, Estrategias para Desarrollar el Turismo Rural Comunitario en González, Tamaulipas.

Ambos temas tienen como fundamento impulsar la actividad turística en zonas del medio rural, un tema que está siendo centro de atención de organismos internacionales en busca de reactivar la llamada “industria sin chimeneas” como alternativa sana desde el punto de vista ambiental, en busca de desarrollo económico en puntos geográficos que tienen bellezas y recursos para ser explotados como puntos de recreación y además como tendencias en tiempo de pandemia.