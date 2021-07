Raúl Terrazas Barraza

*De canícula, sequía y huracanes

Ahora sí que, el peor calor está por venir al iniciar esta semana el fenómeno de la canícula, se esperan temperaturas arriba de los 45 grados centígrados y sensaciones térmicas que podrían rondar a los 50, en el entendido de que es un evento climático que se da en el verano, propicia la disminución de lluvias y sequía.

En Tamaulipas, que es una de las entidades del país más afectadas, da lugar a riesgos a la salud como el golpe de calor y atrasa las siembras del segundo ciclo agrícola del año, por lo cual, las autoridades de salud llaman a evitar los rayos del son de entre las 11 de la mañana a las cinco de la tarde, hidratarse y proteger a los grupos de edad vulnerables, como niños y adultos mayores. Llega a considerarse el uso de bloqueadores solares para evitar daños en la piel.

En tanto, los responsables del sector agropecuario tienen que ampliar las fechas de siembra de los cultivos propios de la entidad, ya que, la falta de lluvias impacta en todas las regiones, corriéndose el riesgo de no cubrir todas las superficies preparadas con la simiente.

Las particularidades de la canícula es que, durante los 40 días que comprende el período, que va de mediados de julio a los últimos de agosto, es que, las lluvias disminuyen debido a la influencia de los vientos alisios incrementar su fuerza del Este, situación que impide la formación de nubes sobre el Océano. La canícula es un fenómeno que aparece tres semanas después del inicio del verano.

Las entidades del país que, junto con Tamaulipas son de las más afectadas con la canícula son San Luis Potosí, Veracruz, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas, Colima, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, por tanto, a poco más de la mitad de la nación.

En las ciudades ya no se sabe tanto de la canícula como en el campo, incluso, los habitantes urbanos, señalan que es un asunto que saben bien sus parientes que viven en el medio rural, por ello, hay que decir que el fenómeno toma su nombre de la palabra canes que significa perros y se refiere de manera astronómica al calor abrasivo que resulta de la alineación de la constelación del Can Mayor y su estrella Sirio, conocida como la abrasadora, ya que, su aparición en el horizonte coincidía con calores excesivos.

En el terreno de las realidades, los fuertes calores desplazarán la posibilidad de más lluvias, de ahí que, si los pronósticos se cumplen, esta podría ser la última semana de lluvias, porque al iniciar la canícula, los vientos del Este evitarán la formación de las nubes, excepto, si como ha sucedido en años anteriores existe la formación de fenómenos meteorológicos como Huracanes, Tormentas Tropicales, Depresiones Tropicales durante el resto de este mes de julio.

Debe tenerse en cuenta que Huracanes como el Emily que en 2005 entró por la Laguna Madre en el municipio de San Fernando y causó destrozos que fueron calculados en más de mil millones de dólares, porque inundó zonas agrícolas, destruyó techos y toda la infraestructura eléctrica de la región. Fue categoría III y tenía vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora y tras afectar la Península de Yucatán, tocó tierra el 20 de julio d aquel año, es decir, hace 16 años.

El otro fue el Huracán Katrina, que se formó en el Golfo de México un mes después que el Emily y devastó la ciudad de New Orleans en los Estados Unidos, fueron dos fenómenos naturales en la temporada de canícula, sin embargo, en muchos de esos 16 años que hace de los dos fenómenos la canícula se ha enseñoreado con altísimas temperaturas durante este periodo de insolación que comienza el 15 de julio.

Los otros.

A menos de tres semanas de la consulta popular para respaldar la pretensión del titular del Poder Ejecutivo Federal, Don Andrés López Obrador, para el enjuiciamiento de los expresidentes de México, el denominador común es que ese domingo primero de agosto la mayoría de los ciudadanos no se presentará en las urnas que debe colocar el INE para dar cabida a esta opción prevista en las Leyes mexicanas.

Los más no quieren que se alcance el 40 por ciento de la votación que avala la acción que se pretende llevar a cabo y la razón más mencionada se refiere a la idea de que haya un pretexto más de la administración federal para que la estrategia de descalificación a los regímenes anteriores nutra las acciones establecidas en el esquema del gobierno de izquierda que se instauró en Palacio Nacional desde diciembre del 2018.

Durante estas casi tres semanas habrá una disputa de opiniones tanto en medios de comunicación formales como en las redes sociales, porque el país está dividido entre aquellos que quieren una administración de mejores resultados para el crecimiento del país, que una dedicada a denostar el pasado para tomar fortaleza y mantener la credibilidad de aquellos que se la juegan la izquierda.

Esta semana iniciarán las vacaciones de los trabajadores de las dependencias del Gobierno de la entidad y de los municipios, de manera que, serán instaladas guardias en las áreas a fin de atender los asuntos urgentes que requiere la población.

A diferencia de otros años, las direcciones administrativas de las dependencias estatales comenzaron las vacaciones de la semana pasada, porque dividieron en dos grupos a su personal, para que no todos se vayan en la misma fecha, ello, debido a las necesidades de servicio. El asunto es que, los que se fueron de vacaciones ya no tienen dinero, porque las quincenas, primas vacacionales y otras prestaciones que les corresponden no fueron entregadas y demandan la intervención del Sindicato de Burócratas en el que despacha la licenciada Blanca Valles Rodríguez.

Aunque aparezca como prospecto a la candidatura para la sucesión gubernamental del año que viene, el reynosense y representante del Gobierno Federal en la entidad, José Ramón Gómez Leal, no llegará al momento de la decisión final, porque existen compromisos más fuertes del grupo de Palacio Nacional para tratar de apoderarse desde una perspectiva política de Tamaulipas.

Este domingo hubo una exhibición de la intensión que tiene el director de Radio Televisión y Cinematografía, RTC, Rodolfo González Valderrama, para ganar preferencias entre los tamaulipecos, ya que, aunque aquello que es primero obvio es convertirle en candidato a la gubernatura de la entidad, pero, en realidad, habrá que pensar en el segundo obvio, que es fijar el nombre del funcionario federal para que, en el 2024, sea candidato al Senado de la República y quedarse con el escaño que tiene a su cargo el doctor Américo Villarreal Anaya.

González Valderrama estuvo en una sesión de una actividad denominada Diálogos por Tamaulipas que se elabora a través de redes sociales, para hablar sobre asuntos de la política de izquierda manejada por el régimen federal y lo hizo junto con José Antonio Rueda Márquez, al cual definieron como librepensador de izquierda y coordinador nacional por la unidad de las izquierdas, además de manejador de los comités de defensa del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en la elección del pasado seis de junio.