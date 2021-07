EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Imposible no mencionar algunos nombres que la vox populi ha venido manejando como probables funcionarios de la próxima administración municipal…Por ejemplo, TOÑO SILVA MENDIOLA debe de ir a un cargo de primer nivel…Su participación como Coordinador General de la Campaña del Dr. TOÑO MEDINA JASSO le permite estar en un lugar de privilegio en la presidencia municipal a partir del uno de octubre…A qué posición?…Eso solamente el alcalde electo es quien tiene la última palabra a ese respecto…Lo cierto es que muy probable es que en la próxima administración local no estarán algunos que por ahora se sienten seguros…En cambio van a estar algunos que van a dar la sorpresa…Me reportan que por ejemplo los “judas” de la actual administración están siendo revisados con lupa…Es decir, no todos los que traicionaron al alcalde ABEL GÁMEZ tienen seguros sus espacios a partir del uno de octubre…Los están revisando con lupa…Lo cierto es que en el próximo gobierno municipal no va a haber espacio para todos los que quieren…Y esto no va a ser una novedad…Nunca hay espacios para todos los que sienten con merecimientos para formar parte de la nómina local…Así ha sido siempre…Y no va a ser diferente esta ocasión…En un par de espacios recreativos del gobierno del estado aquí en la zona urbana como son los casos del Centro de Bienestar y Paz que está por las instalaciones del Tecnológico así como en el que se ubica en la Colonia Tres de Septiembre abundan algunas damas que le hundieron sin piedad el cuchillo de la traición a los candidatos del PAN el pasado seis de junio…Y lo presumen…No tuvieron la menor compasión…Ni porque están en la nómina del gobierno de los vientos!…Lo cierto es que la nueva administración de Soto la Marina tendrá que convivir con media docena de funcionarios estatales asignados a Soto la Marina durante al menos un año y medio más…Si es que el escenario estatal cambia…Y si el escenario estatal no sufre modificaciones serán entonces tres años de sana distancia…Pero necesaria convivencia y madura relación institucional…Por cierto ya que andamos con situaciones probables del futuro electoral Morenista, es un hecho que el equipo de Don ALEJANDRO ZÚÑIGA está jugando por el lado del sub secretario de gobernación HECTOR MARTIN GARZA GONZÁLEZ el famoso “guasón,”…Mientras que el dirigente de la Triple CCC en Soto la Marina JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES hace lo propio por el lado del Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Y ni modo de no asegurar que el ex candidato a la diputación federal HUGO ROJO no forme parte cercanísima del Delegado de los Programas Federales en Tamaulipas JOSÉ RAMÓN GOMEZ LEAL…Mientras que por el lado del PAN se podría entender que el equipo del alcalde ABEL GÁMEZ está a la espera de que el número 1 les indique finalmente por donde va a mascar la iguana…Y es que el gobernador CABEZA DE VACA hasta ahora ha enseñado como sus dos cartas al famoso “Truco” CÉSAR VERÁSTEGUI así como al líder del congreso local GERARDO PEÑA FLORES…El equipo del médico ABEL no tiene tiempo para las lamentaciones del resultado electoral del pasado mes de junio…El tiempo electoral apremia…Y deben de darle vuelta a la hoja política para así estar en forma de dar la batalla electoral con el candidato azul que vaya a tomar la estafeta electoral en Tamaulipas…Lo cierto es que a pesar de la derrota del grupo en el poder municipal, esos casi 5 mil votos que lograron sacar en la reciente elección es un muy importante colchón y soporte electoral para lo que se avecina…De igual manera se tiene que pensar en cuantos inconformes podría dejar la integración del nuevo equipo de trabajo municipal que se integrará a partir del uno de octubre de este año…Con esto no quiero decir que el panismo de nuestro municipio la tenga fácil…Es y será una muy dura prueba electoral la que tendrán y más si consideramos que para el mes de junio del próximo año que será la elección ya no estarán en el poder local…Pero igual de cierto es que 5 mil votos que tienen en sus alforjas, para nada son cosa poca…Lo cierto es que el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ es y bien que lo ha demostrado, un elemento cien por ciento leal al gobernador CABEZA DE VACA…Y por lo tanto, se va a esperar con toda seguridad hasta que el gobernador le marque una línea definitiva sobre el lado interno por el que habrán de jugar la elección estatal del 2020…Y de hecho la relación política y personal del alcalde marinense tanto con VERÁSTEGUI como con GERARDO PEÑA siempre ha estado en los mejores términos…Se dice que para diciembre, sino es que antes el boleto estatal azul ya estará arreglado…Lo que también se asegura en Soto la Marina por parte de algunos que se dicen estar muy enterados es que la mano del Secretario General de Gobierno CÉSAR VERASTEGUI va a estar metida en varios partidos en la elección del próximo año…No solamente dentro de las filas del PAN…El famoso “Truco” va a influir dentro de varios partidos que tienen presencia a nivel Soto la Marina…De hecho, esta influencia ya la tiene…Y no de ahora…El Secretario General de Gobierno es de los pocos políticos de tiempo completo con que cuenta el gobernador CABEZA DE VACA en su gabinete…Es el “Truco” lo que se le llama a un tipo muy hábil para la política, “un pescado muy enjabonado”…Que para el PAN la elección del próximo año para nada es una perita en dulce…Es muy cierto…Tienen perdidas hasta ahora las alcaldías más importantes del estado…A excepción de Tampico…Pero siguen estando en el poder estatal…Con todo lo que esto genera…Pero también hay que ver que los de MORENA traen la moral así de alta…Y es que se llevaron la gran mayoría de las alcaldías más importantes de Tamaulipas…Y la mayoría simple del próximo Congreso del Estado…Quien hasta ahora permanece como simple espectador del posible escenario electoral del 2022 es el PRI…No sabe ni su dirigente MELHEM si van a ir solos con candidato estatal propio…Si van a jugar en alianza con el PAN o con MORENA…Están esperando las consabidas instrucciones del PRI Nacional…Lo único cierto es que solos los del tricolor no podrán aspirar a mayores cosas…Requieren de quitarse de orgullos que en su actual situación para nada les sirven y establecer una alianza con cualquiera de los dos partidos con importante influencia en Tamaulipas…Oigan, en verdad que ALEJANDRO GUEVARA COBOS vaya que es un tipo con gran suerte en la política…Va a entrar de diputado en el próximo Congreso del Estado por la vía plurinominal…Con el padrinazgo del líder nacional ALEJANDRO GUEVARA COBOS se logró colar a una excelente posición en el listado pluri por parte del PRI…Muy cierto es que jamás ha gestionado un mísero apoyo para nadie de sus representados cuando ha estado en el Congreso de la Unión o en cualquiera otro de sus muchos cargos públicos…Pero de que es un tipo muy hábil para moverse en las alturas…Eso nadie en sus cinco sentidos, lo puede poner en la menor tela de duda…En verdad que ALEJANDRO no llena…Y como dijo Don Teofilito, “ni llenará!”…Desde el pasado lunes el kilogramo de tortillas se vende a razón de 21 pesos por kilo aquí en la zona urbana de Soto la Marina…De 18 a 21 pesos…Lo que pasa es que los industriales del ramo ya no pudieron soportar los criminales aumentos en los insumos que adquieren, para la elaboración de este que es un producto básico en la canasta de los marinenses…Se dice que cierto partido político está impugnando la regiduría de HUGO ARELLANO porque según esto, realizó actos de campaña anticipados…Que según esto lo denunciaron por no respetar la veda electoral, en el proceso que recién concluyó…A ver en qué termina esto…Hay que decir que el no respetar la veda electoral es un delito que los del INE casi a nadie se lo perdonan…Un fraterno saludo para mi estimado amigo LUIS MEZA ESPARZA por el sentido fallecimiento de su apreciado padre, Don LUIS MEZA LÓPEZ…Este saludo lo hago extensivo para todos sus demás familiares…Fue don LUIS MEZA LÓPEZ en sus tiempos un enorme líder del Ejido Soto la Marina…No le tembló la voz para levantarla ante quien fuera para defender los intereses de su comunidad la cual se integra por Las Tunas y Tampiquito…Se enfrentó incluso a gobernadores como EMILIO MARTINEZ MANAUTOU a quien no quiso recibir en Tampiquito en una gira de trabajo…Les dijo a los de la avanzada que no recibiría al gobernador en su ejido…”Si él no me quiso recibir con mi gente en palacio de gobierno, porque lo tengo yo que recibir como comisariado en mi ejido”? les expresó…De ese tamaño fue su liderazgo…Se nos fue uno de los últimos grandes liderazgos de la zona rural de nuestro municipio…Descanse en paz!…Por otro lado, las benditas lluvias que azotaron esta semana en nuestro municipio, volvieron a provocar que se detuvieran las trillas en la zona de riego de nuestro municipio…Por cierto ya que andamos con los agricultores del distrito de riego vaya un cordial saludo para mi compadre TOLIN CORPUS HERNÁNDEZ de La Segunda Batalla 5 de Mayo cuya zona urbana, está enclavada, en el glorioso Ejido La Peñita…Por cierto en el cumple años de CHAYO MARTINEZ en La Peñita hizo acto de presencia uno de los mejores maestros que ha habido en la Primaria “LAURO AGUIRR”E de esta localidad como lo es el Prof. ERNESTO LÓPEZ RAMÍREZ…Igual de verdad es que el Profr. ERNESTO LÓPEZ RAMÍREZ fue fundamental para que se lograra la emancipación del Ejido La Segunda Batalla 5 de Mayo…Siempre se distinguió el Profr. ERNESTO por ser un excelente maestro y aparte por el liderazgo que tuvo en lo general en el Ejido La Peñita…El Profr. ERNESTO LÓPEZ RAMÍREZ junto a otro mentor como lo fue en mi ejido HUMBERTO MARTINEZ RENDÓN permanecerán por siempre en el recuerdo y gozarán del cariño y respeto de las generaciones de alumnos de los setentas en nuestra querida comunidad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…