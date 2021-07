Recibió la Teacher de la Técnica 12 Yolanda González Garza Reconocimiento a las Mejores Prácticas Pedagógicas en la asignatura de Inglés

Merecido reconocimiento recibió la Teacher Yolanda González Garza, por parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, tras dictaminarse de manera positiva la muestra de los trabajos académicos realizados por sus alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No.12 “Francisco Javier Mina” de Soto la Marina, dentro del concurso “Reconocimiento a las Mejores Prácticas Pedagógicas”, que contribuyeron al logro de los aprendizajes de los alumnos y a mantener el vínculo educativo entre la escuela y el hogar, ante el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo de manera virtual.

El evento de entrega de reconocimientos lo presidió el Secretario de Educación en Tamaulipas, Lic. Mario Moreno Monroy, acompañado de la Subsecretaria de Educación Básica, Profra. Magdalena Moreno Ortiz, entre otros funcionarios educativos del estado.

En entrevista con El Redactor, la Teacher Yolanda dio cuenta, que práctica presentada llevó como título “Triunfadores Adolescentes en Educación a Distancia”, dando cuenta que al tema de profesiones se le dio un enfoque significativo al convertirlo en un proyecto grupal, cuyo objetivo fue localizar a TODOS los integrantes de los grupos y que cada alumno mencionara la profesión que le gustaría estudiar.

“Este práctica les emocionó tanto, que entre todos Iniciamos la búsqueda por medio de mensajes WhatsApp, Messenger, Facebook y durante todo el día se les dejó abierto su Chat de INGLÉS, y cada vez que avanzaban se felicitaban logrando localizar a todos sus compañeros”, dijo textual nuestra entrevistada, quien agregó, que es trabajo grupal a través de las plataformas digitales, fueron parte de lo que se envió como muestra de las prácticas pedagógicas.

“Trabajando en colaborativo se logró motivar a aquellos alumnos que no habían enviado su información, y todavía para corroborar que no faltará ninguno se les solicito que dibujarán el árbol de su fruta favorita, y en el tronco del árbol escribirán profesiones y dibujarán la cantidad de ramas de acuerdo a las profesiones que había en grupo y dibujar una fruta dónde llevara el nombre de cada compañero para corroboró que no quedará ninguno sin incluir. Cabe mencionar que en algunos grupos Si lo logramos; tal es el caso de 1 D”, puntualiza la Teacher de lo que fue parte de esa actividad realizadas en colaborativo y que dan muestra de lo que se puede lograr al trabajar en unidad y armonía.

Al referirse al premio que recibió, la Teacher Yolanda manifiesta: esté Reconocimiento es para mis queridos alumnos, alumnas así como para sus padres y tutores, algunas abuelitas otras tías”.

“FELICIDADES a cada uno de ustedes por su empeñó y dedicación en cada actividad que realizaron sus hijos e hijas y que yo sólo reenvié al Departamento de Formación Continua. Me siento Muy bendecida feliz y orgullosa de haber estado trabajando en línea con cada uno de mis 8 grupos, un total de 263 alumnos”, expresó la Teacher Yolanda González García.

Dijo asimismo, que el reconocimiento y la felicitación es también para la Mtra. Layza Olivia Barrerá Salazar, Directora de su querida escuela, para el Profr. Guadalupe Manuel Torres Arellano subdirector y la Mtra. Esmeralda González Oliveros, Coordinadora Académica, así como para cada uno de sus compañeros y compañeras, ya que en cada CTE en que se reunieron compartieron estrategias, técnicas y sugerencias para lograr que los alumnos y alumnas alcancen los aprendizajes esperados; con su apoyo lo hemos logrado.

“Mi agradecimiento a cada uno de ustedes y en primer lugar a Dios por esté reconocimiento que da realce a nuestra escuela Secundaria Técnica No 12 “Francisco Javier Mina” Zona Escolar No 5, ubicada en pleno centro de Soto La Marina Tamaulipas”, dijo finalmente la Teacher Yolanda González García.