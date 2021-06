EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

En la alcaldía de Soto la Marina, el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ sigue trabajando de manera totalmente normal…Atendiendo a la comunidad como lo ha hecho desde el primer día de su gestión…La pasada elección local le sirvió al médico ABEL para conocer realmente los niveles de lealtad y de agradecimiento de quienes les dio un espacio en su gobierno así como su confianza personal…No pocos de quienes tuvo o incluso tiene en la nómina municipal le mordieron la mano sin la menor compasión… “Condición humana” diría el comendador…Por otro lado siguen a todo lo que da los rumores y comentarios sobre quienes serán algunos de los más importantes funcionarios del próximo gobierno local…Y a este respecto les podemos asegurar que tras la liberación del ex alcalde HABIEL MEDINA al inicio de esta semana, es que se podría estar moviendo la lista original de quienes ocuparán algunos de los cargos de mayor relevancia en la administración que iniciará funciones a partir del uno de octubre de este 2021…Por otra parte, déjeme decirle que la cosa del Covid sigue pesada en Soto la Marina…Hay que cuidarnos…El asunto no es un juego…Es serio…Muy real…Son casi dos semanas que se tiene un repunte pero en serio… Muy interesante la entrevista en vivo que le realizamos a nuestro joven amigo JORDI JILOTE HERNÁNDEZ el pasado viernes en nuestro estudio de EL REDACTOR…JORDI alzó la voz en la defensa de la comunidad gay de nuestro municipio…Pidió dentro del marco de la celebración internacional LGTB que los derechos de las personas con tendencias sexuales diferentes sean respetadas por nuestra sociedad… Me dicen que en algunas colonias como las Tres de Septiembre y en Lázaro Cárdenas, el pasado seis de junio por la noche, no pocas familias, cambiaron la publicidad política que tenían en los frentes de sus casas…Jugaban a dos frentes…Y el día 7 muchos domicilios “amanecieron” con propaganda del candidato ganador…Aunque durante el desarrollo de la campaña tenían de otros partidos… Los alumnos egresados de la Preparatoria “VON HUMBOLTD” de Ciudad Madero tuvieron un padrino de lujo en la persona de nuestro gran amigo JULIO CESAR BARRIENTOS CISNEROS la semana pasada…Por supuesto que el nativo de San José de las Rusias expresó un emotivo mensaje y una cálida felicitación a sus ahijados…A quienes aparte de felicitarlos, pues los exhortó a seguir adelante en su educación profesional…Fuentes dignas de todo crédito me comentan que uno de los cargos que más se están peleando hacia el interior del equipo del Dr. TOÑO MEDINA es el de tesorero municipal…Ha de ser…Que fácil hay tres tiradores dispuestos a “sacrificarse” por estar al frente de la caja de las galletas… El equipo operativo de Servicios Públicos a cargo de EMILIO HINOJOSA y que depende de la titular de Servicios Públicos del municipio FRANCISCA LOZANO MARAVILLA trae un ritmo así de fuerte en la limpieza de zonas y áreas verdes aquí en la zona urbana de Soto la Marina…Igual de cierto es que las lluvias recientes generaron en que la hierba creciera de manera importante en los espacios de recreación de las familias de nuestra localidad…Quien tiene asegurado un cargo de primer nivel es el Lic. TOÑO SILVA pues se desempeñó como Coordinador General en la campaña del alcalde electo…Aparte el Lic. TOÑO SILVA siempre ha tenido un gran interés en ser Secretario del Ayuntamiento de nuestro municipio…Y todo indica que esta ocasión las cosas están acomodadas a su favor…Pero igual de cierto es que en política no hay nada escrito… Muy contentos en el ramo de la gastronomía es como se encuentran en nuestro municipio y es que en fechas recientes se han llevado a cabo importantes eventos en La Pesca…Lo que ha generado en un notable incremento en sus ventas…Así lo dieron a conocer por separado don RENE GONZÁLEZ JUÁREZ y MARCO ANTONIO ARELLANO CEPEDA…El primero es propietario del Restaurante” Tampico” de esta localidad y el segundo del Restaurante “Costa Lora” del Poblado La Pesca y Presidente para el Consejo Económico de La Pesca AC…Un saludo para el compadre ENRIQUE CABRIALES gran impulsor y promotor del fútbol aquí en Soto la Marina…Se distingue por apoyar el deporte en nuestro municipio, desde hace unos años…De manera particular, el balompié… Me comentó un buen amigo de la Colonia “Barrio Blanco” que en lo personal junto a su familia, sufragó por el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ en la pasada elección del seis de junio…Se auto define como rebelde en el tema político…Dice que por lo general vota contra el partido que en su momento se encuentra en el poder municipal…Esta ocasión con la obra del puente decidió apoyar el proyecto de reelección del alcalde actual…Y es que resalta que la obra del puente peatonal que se les construyó a gestoría del munícipe es de esas que se agradecen por siempre…”Si las demás familiares no tomaron en cuenta la realización de esta obra, es cosa suya”, indicó… En el equipo de Sebien estatal a cargo de MUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO retomaron su ritmo de actividades una vez que ha concluido el proceso electoral…Por lo pronto anunció la próxima entrega de 8 mil paquetes de despensas del Programa Alimentario del gobierno estatal que se harán llegar a las familias beneficiarias por la SEBIEN ESTATAL por instrucciones del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA… Si usted desea sembrar un árbol “ficus” en su solar no lo plante cerca de su vivienda…Siémbrelo lo más lejos posible de su casa habitación…Esta variedad de árboles no enraízan hacia el subsuelo…Sus raíces más bien se extienden casi al ras de la superficie…Por lo tanto, es capaz de levantar pisos y banquetas…Excelente sombra…Pero es mejor plantarlos lejos de nuestra vivienda…Por experiencia se los comento…En lo que tiene que ver con la vida política del PAN en Soto la Marina, creo que tienen un considerable tiempo para realizar un análisis serio y objetivo respecto a las causas del tan doloroso resultado, que obtuvieron el pasado seis de junio…Una cosa es segura…No se debió a falta de obra pública…Obras se han hecho y muchas, por parte del gobierno local que está por terminar su gestión…Hay cosas en la política que nunca nadie termina por entender…Obras no dan certidumbre de votos a favor…Al menos no aquí en nuestro municipio…Comprobado… El ex alcalde NEY TAVARES trabaja muy de cerca con el diputado federal por Madero ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO en el Congreso de la Unión…Amarraron excelente relación cuando NEY fungió como alcalde y ERASMO como diputado local…No debemos de olvidar que ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO está dentro del selecto grupo de Morenistas tamaulipecos que tienen serias posibilidades de hacerse de la candidatura estatal del próximo 2022…Mucho éxito le deseamos a mi compadrito CHECO RAGA con su proyecto restaurantero “La Trucha Pinta”…Con la nueva administración a su cargo con toda seguridad que este concepto de comidas va a ser todo un éxito…Felicidades compadrito!…Les comenté líneas arriba que el Covid anda muy agresivo en Soto la Marina…Hay que cuidarnos!…En otras partes de nuestro país hasta personas ya vacunadas han contagiado e incluso algunos como el caso de un medico de Monterrey perdieron la vida… Ánimo vecino…Por otra parte, se dice que NARCISO HERNÁNDEZ va a ser el próximo Director de Protección Civil…Y que llevará al famoso “Pesado” ZANELLA como segundo de a bordo…Dicen…Mientras tanto, el tocayo FERNANDO MARTÍNEZ PACHECO sigue bien metido y entregado a su responsabilidad como enlace de la Región V de la Sección 30 del SNTE…Me comentó en días pasados sobre algunas acciones de gestoría que está llevando a cabo…Un saludo muy afectuoso para mi vecina LUPITA ARREDONDO…La semana pasada sufrió un aparatoso accidente en su domicilio particular…Está convaleciendo y en total reposo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba no dispone lo contrario…