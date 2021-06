Recuerdan con cariño a los Transportes Tamaulipecos de la Costa

Con mucho cariño, nostalgia y tristeza, es como muchísimos marinenses recuerdan a los Transportes Tamaulipecos de la Costa, que fueron propiedad muy apreciado Sr. Gustavo Mora Tamez, a quien se le recuerda por su altruismo y don de gente.

A 8 años de la última corrida de los TTC de Soto la Marina a Victoria que fue el 8 de octubre de 2013, en la página del Facebook de El Redactor se publicó hace días. una fotografía de uno de los autobuses que circulaba por la Sierra de Tamaulipas rumbo a la capital del estado y grande fue nuestra sorpresa de que al viernes 18 de junio llevaba casi 117 mil visitas y cientos de comentarios de personas que viajaron en los Tamaulipecos de la Costa; ya bien a Victoria, a La Pesca o a la zona sur del municipio, la gran mayoría expresan gratos recuerdos, aunque algunos otros recuerdan lamentables sucesos, como cuando un autobús fue impactado por una pipa en el crucero del Libramiento Naciones Unidas y la carretera a Soto la Marina en Ciudad Victoria.

Don Gustavo Mora Tamez es recordado por la sociedad marinese y de manera especial por familias a las que apoyó con sustancial descuento en el pasaje de sus hijos que tenían que ir a estudiar desde los ejidos a la cabecera municipal, en otros casos a Villa de Casas, así como a Ciudad Victoria.

El propietario de los TTC nunca dejó a nadie sin transportarlo a donde fuera, en la ruta de su línea, aun cuando no completara lo del pasaje y hasta si no traía dinero, algo que nunca han olvidado y que por supuesto no aplica ni en lo más mínimo la empresa Transpaís que presta el servicio y por cierto de mala calidad, ya que ahora en lugar de autobuses, transporte el pasaje en camionetas conocidas como peseras.

A continuación transcribimos de manera íntegra algunos de los cientos de comentarios con los que recuerdan a los Transportes Tamaulipecos de la Costa.

“Y cuando era estudiante de primaria viajaba del k 104 de la carretera vieja a soto los choferes nos esperaban porque senos asia tarde y eran amables”

“Cuántas veces fuimos al rancho a trabajar en ellos y eran puntuales no fallaban a la ala hora de pasar”

“como no recordarlos en ellos llegaba a casas ,ahi tenia la casa del aforador a orillas del arroyo .,estoy seguro que la foto es ahi pasando el puente asi se ve el barranco y adelante la curva” …

“Yo recuerdo domingo domingo 14 de febrero de 99 en el k yo viajaba a Vic. Una pipa lo partió en 2 gad vivo para contarlo Oscar Silva”

“Puros recuerdos bellos de cuando viví en Victoria.. Ir y venir cada fin de semana.. Tantas historias tan bonitas.. Tantos amigos!!!”

“Sólo los recuerdos quedan, era eterno, pero ver la sierra, sentir el aire fresco, era todo una maravilla, su naturaleza, que bellos tiempos”

“Bonitos recuerdos como se extrañan y un gran saludos para el chófer que manejaba ese autobús Don Lupe.”

“Mis respetos para la familia tamaulipecos de la costa con buen servicio de la playa la pesca asta cd victoria y puntos intermedios”

“Si muy bonitos recuwrdos..eso si muy bonitas atenciones.don panhito y sus choferes.gracias muchas gracias”

“Como.olvidarlo aveces nos dejaba tirados pero era divertido”

“Que bonitos recuerdos de mi niñez y adolescencia cuando estudiaba en la E.T.A.”

“Yo cuando iva de regreso anciava llegar al restaurant el piruli y ya sabia que faltaba un poco mas para llegar a soto y pasar por la entrada del rancho los ebanos y recordaba a mi padre que ai trabajaba y vivimos un tiempo”

“”Era lo que había, pero sin duda se disfrutaba el viajecito, muchas experiencias y aventuras”

“Esos si daban buen servicio esos si no avía pasaje como quiera los mandaba panchito Moray en la carretera levantaban pásate por que yo viajaba en ellos ya quisiera que volvieran devuelta para cuándo viaje de aquí de Monterrey nl para CD Victoria para viajar de vuelta en ellos para soto la marina tamaulipas”

“Entro traspais y Yano casi no hay transportes para los ejidos comunidades de Soto a soda es una lata como batalla uno para ir de un ejido a otro sobre ese tramo estaría bien que hubiera más transporte más corridas esos ejidos están muy abandonados”

“Que chulada cuado psaban x el chalan bonitos Recuerdos”

“Hace 21 años todos los días iva a la escuela en estos autobuses”

“Bonitos recuerdos de mi adolescencia aún que en varias ocasiones nos dejaba tirados pero sin Buenos recuerdos que nunca regresarán”

“Disen que recordar es volver a vivir y ahorita q veo esta foto me trajo tantos vellos recuerdos uno de ellos fue un viaje que se hizo de la esc. Primaria 18 de Marzo.. A CD victoria y se iso en un T. T. D. L. C. Les estoy hablando del año de 1982 que los directivos de la primaria nos regalaron ese viaje ya llovió un buen Y lo manejaba el Sr.Pitasio…. Por sierto muy amigo de mi esposo Silvano Díaz y también recuerdo a don Lupito y a don Panchito Mora ni se diga…. Bonitos Recuerdos.”

“Recordar es vivir” y en Soto la Marina los Transportes Tamaulipecos de la Costa de Don Gustavo Mora Taméz son recordados con nostalgia y por cierto, siempre acompañado de Juan Mora Ramírez.