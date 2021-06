EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Poco a poco el tema de la elección local está bajando de tono…Es normal…Estamos a dos semanas que concluyó la campaña política municipal…Con el resultado ya más que sabido por todos…Con el resultado a favor del médico ANTONIO MEDINA JASSO empieza por lógica la danza de rumores y comentarios respecto a quienes podrían ser sus principales colaboradores…Se da por hecho que van a estar en primera fila elementos como TOÑO SILVA y LUIS INFANTE GARCI,A además NARCISO HERNÁNDEZ MORENO y LUIS ACOSTA entre otros como JUAN ESTRADA…Claro que también algunos “chapulines” que le pagaron con traición al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ esperan su recompensa por parte de la próxima administración municipal…Que obtengan tal recompensa está por verse…Les pesa ese dicho que reza “el que traiciona una vez, traicionado siempre “…Pero igual de cierto es que mientras tanto el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ sigue metido al cien por ciento en su compromiso de atender a la comunidad marinense…Hubo no pocos empleados del municipio que se la pasaron más de 2 años y medio afilando en la oscuridad el terrible cuchillo de la traición…Pero ante todo el médico ABEL se ha propuesto cerrar a todo lo que da la administración a su cargo….Hablando de empleados leales, el equipo de Protección Civil a cargo de ENRIQUE ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ tuvo bastante trabajo durante esta semana, ya es que la lluvia del pasado martes generó que varios árboles se cayeran ….Y le entraron con el corte y posterior levantamiento de los mismos…La mayor parte de estos árboles fueron de los denominados “ficus”…Pues el puente peatonal de Barrio Blanco ya está terminado al cien por ciento…De hecho los trabajadores que estuvieron laborando durante algunos meses el pasado lunes se retiraron de ese espacio…Compromiso cumplido del médico ABEL con las familias de esa zona de Soto la Marina…Así como del gobernador CABEZA DE VACA… Pues la política por esta ocasión ya terminó…Muchas familias quedaron en malos términos…Es tiempo de la reconciliación…Nada más valioso existe que la armonía familiar…Digo…Hablando del proceso electoral que recién concluyó creo que el PRI quedó muy por debajo de las expectativas planteadas…No precisamente que RENATO CEPEDA encabezara las preferencias electorales…Pero sí llevó a cabo un importante trabajo en territorio…Lo que le generaba en expectativas importantes…Pero en fin…Para otra ocasión será… Por los resultados de las pasadas elecciones, el próximo Congreso de Tamaulipas tendrá mayoría de Morena….El Secretario del Ayuntamiento, JOAQUÍN CASTILLO GARCÍA sabe de política y bastante…Le dolió la derrota del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…De esto la menor duda no cabe…Pero se va a reponer al paso del tiempo de este descalabro político…Tiene la capacidad necesaria para salir adelante de esto…Y claro que la política como la vida misma da revanchas…Y en su momento él la sabrá aprovechar…Sería injusto por demás cargarle la culpa del resultado electoral del pasado seis de junio…Fueron diferentes factores los que incidieron en el resultado político reciente…Y es que la verdad el escenario municipal fue reflejo también de lo que sucedió a nivel estatal…Para el PAN… En otro orden de ideas, está el Módulo del INE atendiendo en la Biblioteca Municipal desde el pasado lunes…Trabajará en esta localidad durante todo este mes de junio…Igual de cierto es que el Lic. JORGE LUIS ARRELLANO MONTELONGO con toda seguridad va a recibir un buen espacio en la próxima administración local…Y es que se desempeñó como representante del PT ante el Consejo Municipal Electoral…Mis mejores deseos para que se recuperen de su estado de salud algunos amigos y amigas que están sufriendo los estragos del Covid en estos momentos…Nuestra oración, para todos ellos…De aquí de Soto la Marina fácilmente hay unas cuatro personas que están con oxígeno…Ya sea en sus casas…O en algunos hospitales…Terrible esta enfermedad… Pues concluyó la aplicación de la vacuna Anti covid a personas de 40 a 49 años de edad en este municipio…El personal de enfermería del Hospital Rural IMSS Bienestar trabajó de manera incansable los días miércoles y jueves, así como el viernes…Mientras que los Servidores de la Nación a cargo de MARIJOSE MARTÍNEZ apoyaron en la organización y acciones de logística…El Lic. JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES operó a favor de MORENA en el pasado proceso electoral que se desarrolló en nuestro municipio…La Triple C, organización que está a su cargo trabajó a favor de la causa política del PT-MORENA sobre todo en comunidades que se encuentran enclavadas en la zona del sur del municipio…Por cierto JUAN JESUS tiene una importante cercanía política y personal con el senador AMERICO VILLARREAL ANAYA uno de los cuadros con mayores posibilidades de hacerse de la candidatura estatal próxima por parte de MORENA… Después del desastre político del PRI quien se querrá hacer cargo de esta franquicia político electoral en Soto la Marina?…Esta cañón que alguien se quiera aventar semejante compromiso en sus espaldas…Sin lana…Escasa militancia…Poca credibilidad ante los electores…Con solo 257 votos obtenidos…Está cañón…Solamente que por ahí surja algún valiente con suficiente lana y harta credibilidad ante los electores…Pero a simple vista…Se ve complicado…Casi el 100 por ciento de los priistas locales, esta ocasión votaron por otras alternativas partidistas…Y me atrevo a adelantar que la gran mayoría de ellos ya no van a regresar a corto plazo…Ni por la feria… El ex alcalde MIRO GOMEZ cumplió años el pasado jueves…Su red social se saturó de mensajes de buena fe y felicitaciones por parte de sus muchísimas amistades…También en la página de Facebook de EL REDACTOR fueron miles las reacciones de nuestros seguidores hacia quien fue alcalde de Soto la Marina hace unos cuantos años…Felicidades MIRO!… Pues que rápido pasan los años…Les digo esto porque en el Telebachillerato del Poblado Las Tunas están por entregar la 5ª. generación de alumnos…Esto de acuerdo a lo que nos dio a conocer el Director CHRISTIAN CASTRO HERNÁNDEZ en días pasados…Por otra parte, quien sabe qué rumbo político irá a tomar la prima ROSY ARGUELLO PERALES tras su participación como candidata local del PES a la presidencia municipal de Soto la Marina…Su participación siempre fue entusiasta por demás…Claro que tuvo dificultades al ser un partido nuevo en el escenario local…Sin mayor estructura…Poco presupuesto por parte de la dirigencia estatal es el que se le hizo llegar…Teniendo que poner de su bolsa la mayor parte de su campaña…Y así pues era difícil por demás.. Hacia el interior del equipo del alcalde electo TOÑO MEDINA hay quienes abogan por que algunos integrantes de ese equipo ya le bajen algunas “rayitas” a sus burlas hacia los simpatizantes de los partidos que perdieron en la pasada elección local…La política es de circunstancias…Y por diferentes razones y las circunstancias que hayan sido ellos fueron los triunfadores el pasado seis de junio…Y tienen razón quienes apuestan por bajarle varios tonos a la guerra de burlas y memes contra los de enfrente…Pues finalmente todos los ganadores como los derrotados se van a seguir topando en las mismas calles y las mismas banquetas de nuestro pueblo…Y ni modo que por causa de la política ya jamás se vayan a dirigir la palabra los de un partido con los de los otros… Por cierto ya que retomamos el tema político…Déjeme decirle que en tiempos muy próximos vamos a ver a destacados cuadros que fueron del PRI hasta recientes tiempos haciendo labores políticas a favor de MORENA aquí en Soto la Marina…Y no van a llegar nada más porque sí…Traen padrinos políticos desde Ciudad Victoria e incluso algunos que se mueven con figuras de alcance nacional…Vienen con importantes comisiones bajo el brazo…Y con fuerza suficiente para colaborar electoralmente en la campaña estatal que ya casi está encima…Y ni modo que a nivel municipal les vayan a negar espacios o les vayan a hacer mala cara porque les llegan del tricolor…Pues aparte de que traen pesadísimos padrinos, en política se las saben de todas, todas… Y digo que ni modo que en Morena les vayan a hacer mala cara…Pues la mayor parte del equipo que va a entrar al power local también vienen del PRI e incluso del PAN…Es cuanto, nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba no dispone lo contrario.