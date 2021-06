POR:ANA LUISA GARCÍA G.



< Que triunfadores no se mareen, pide González Valderrama

Sin fantocherías y ante la invisibilidad de la dirigencia estatal de Morena, Rodolfo González Valderrama lanzó desde su sitio en Face Book un mensaje mesurado, sereno y reflexivo en torno a los resultados de los comicios que favorecieron a su partido Morena en nuestro estado. Primeramente reconoció la participación ciudadana, tanto de votantes como de quienes atendieron las casillas y a los triunfadores los llamó a no marearse y sobre todo a cumplirles a los tamaulipecos. “El ciudadano da y el ciudadano quita”.

El mensaje de un minuto viene a llenar el vacío que manifiesta el partido, si bien los candidatos a alcaldes, hoy presidentes(as) electos han dirigido en sus lugares de origen mensajes triunfalistas no hubo el discurso oficial partidista, la falta de urbanidad y de sensibilidad política, es una de las partes débiles de Morena y desaprovecharon el escenario que tuvieron el lunes 7 cuando ya había números bastantes claros.

El Director de RTC (Radio, Televisión y Cine) de la Secretaría de Gobernación es uno de los prospectos a asumir la candidatura a gobernador por Morena, una línea en la que están anotados Américo Villarreal Anaya y que ahora se suma Carmen Lilia Canturosas Villarreal, hay otros elementos pero esta terna parece ser la más cercana a la decisión del centro para dar la batalla.

LO QUE SE ESPERA DE LA TRANSICIÓN PAN-MORENA.- En ese llamado de Rodolfo González de no marearse y de cumplirle a los votantes, está el primer paso que es la entrega recepción, que en el caso de Victoria, Pilar Gómez como alcaldesa saliente ya puso de manifiesto que por lo que respecta al equipo que despacha en el 17 Hidalgo y que está bajo su mando, tiene disposición de efectuar una transición “pacífica y armoniosa”.

La licenciada Pilar es una persona de buenas intenciones, lo ha demostrado y expresado de diferentes maneras luego de conocer los resultados electorales, empezando por sus buenos deseos de que le vaya bien al próximo alcalde, porque es la única forma de que le vaya bien a la ciudad y a los victorenses.

Desde nuestro punto de vista muy particular deseamos que Eduardo Gattás se rodee de elementos con experiencia, que sabemos no están en su entorno, no los tiene Morena, pero en la sociedad civil hay muchos profesionistas con experiencia, los nexos de él con priistas le pueden aportar sugerencias para integrar un equipo que de buenos resultados, en este primer paso de la entrega recepción y lo mismo en la administración.

Quienes no han estado en el servicio público en ninguna etapa de su vida tendrán dificultad para comprender el proceso de entrega recepción y no es difícil que pudieran surgir contratiempos que pueden ser salvados con confianza y buena voluntad, la campaña ya concluyó, terminó la batalla y empieza la etapa de trabajo y de resultados.

REPARTICION DE CULPAS AL INTERIOR DE MORENA. – A siete días de los comicios, el triunfalismo de Morena por las gubernaturas ganadas no ha sido suficiente para nivelar la balanza, en el contrapeso está la pérdida del control de la Cámara de Diputados, que sólo puede ser salvado si logra sumar de aliados a algunos “Judas”, que de acuerdo a la declaración de Dulce María Sauri, esos traidores no se encuentran en el PRI.

El verdadero golpe cuasi mortal a Morena son las derrotas en las alcaldías de la Cd. de México, que es el corazón del Movimiento Nacional de Regeneración, un territorio conquistado hace 24 años. Hoy al interior del partido y desde Palacio Nacional se buscan justificaciones y culpables de esa derrota que pone en riesgo la sobrevivencia del proyecto de la 4ª T.

Y como la principal damnificada de este episodio electoral es la presidenciable Claudia Sheinbaum, no faltó quien vea en Ricardo Monreal (otro aspirante en la sucesión) a uno de esos traidores a los que ha aludido el primer morenista del país. Todo por cuestiones de competencia por la silla principal de Palacio Nacional.

Al respecto Monreal declaró: “No traicioné al movimiento, no soy responsable de nada. No puedo torcerle el brazo a los electores de la Cuauhtémoc” (donde él fue delegado y perdió Morena).

Luego agregó, “están bastante capacitados, politizados, yo no soy dirigente de partido (pedrada para Mario Delgado), no tuve responsabilidad alguna en la Cd. de México y no estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie. Que cada quien asuma su responsabilidad. Soy un hombre serio, respetable, responsable de lo que hago”.

ÁNGELES AZULES DAN SEGURIDAD EN CARRETERAS.- Las condiciones de seguridad en las carreteras de Tamaulipas han generado oportunidades de recuperación económica en puntos estratégicos como la zona conurbada y ciudades importantes de la zona fronteriza. El trabajo realizado por la policía de auxilio vial carretero y la corporación Ángeles Azules, así como por la Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Estado garantiza a los conductores el libre tránsito por las carreteras a lo largo y ancho del estado durante las 24 horas del día al ser asistidos por las corporaciones mencionadas.

Los prestadores de servicios turísticos de Tamaulipas reconocen esta labor y contribuyen a promover el 911 al que deben de llamar en caso de emergencia, y para una atención más rápida pueden enviar su ubicación en tiempo real a través de Whats App al número 834-179-25-90, y de esa manera obtendrán pronta respuesta al localizar a la unidad disponible más cercana al punto de auxilio.

Hay 22 unidades móviles de los Ángeles Azules tripuladas por más de 40 expertos en mecánica, que cuentan con los elementos necesarios para una emergencia de falta de combustible, ponchadura de llanta o cualquier otra falla automotriz. Pero lo más importante es que en coordinación con 12 “Estaciones Tam” están velando por su seguridad en nuestras carreteras. Pronto se sumarán otras 10 de estas estaciones para prestar un servicio óptimo.