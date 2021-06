EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Mi sincero y eterno agradecimiento a todas y todos lo que se preocuparon por el estado de salud de un servidor y mi familia…Ya fuimos dados de alta…En primer lugar, gracias a Dios…Y de igual manera a mi doctora de cabecera… Estamos en etapa de recuperación, porque en verdad que el Covid-19 es una enfermedad que ataca con todo…….Pues el proceso electoral en Soto la Marina ha concluido…El candidato de PT-MORENA, ANTONIO MEDINA JASSO se hizo del triunfo electoral…Fue una votación histórica, si consideramos que salieron a votar más de 13 mil electores marinenses en esta justa electoral recién concluida…El médico ABEL GAMEZ de manera tranquila y madura esa misma noche reconoció ante algunos de sus simpatizantes, que las tendencias le eran adversas…Esta fue una actitud madura y además responsable de su parte…Son golpes políticos que por supuesto en su caso particular y de sus simpatizantes, duelen…Y es que claro está que su trabajo político electoral siempre estuvo encaminado a buscar el triunfo político…Y razones para pensar en la victoria siempre las tuvo el médico ABEL…Sus recorridos por lo general con buena respuesta de la gente…Los dos eventos en Soto la Marina con grandes concentraciones de ciudadanos que le manifestaba su apoyo…No se puede decir que al Dr. ANTONIO MEDINA le haya respondido de la mejor manera la ciudadanía en sus eventos…Fueron aceptables…Pero el día verdaderamente importante como lo fue el seis de junio, el electorado local salió a votar a su favor…De manera mayoritaria…Ante todo esto el médico ABEL se reincorporó a sus actividades en la presidencia municipal…Reiterando su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la comunidad hasta el último día de su mandato…La verdad es que la cosa política en Soto la Marina se cuece aparte…Como que el tema de las obras para la mayor parte de los marsoteños no influye demasiado a la hora de marcar el voto…En Soto la Marina las obras “no son amores”…Me atrevo a asegurar que las administraciones de NEY TAVARES, así como la actual a cargo de ABEL GÁMEZ son de las que más se destacan por la realización de obras de alto impacto…Pero en su momento a NEY no le alcanzó todo esto para dejar en la presidencia a un aliado político de momento como lo fue LUPE GAMEZ…Le terminó entregando a HABIEL MEDINA, que esa ocasionó jugó por el PAN…Esta ocasión volvió a presentarse este mismo fenómeno político…Nadie en su sano juicio puede negar las numerosas e importantes obras que el médico ABEL logró gestionar para Soto la Marina…Pero el resultado electoral extremadamente le resultó adverso…Mientras tanto TOÑO MEDINA recibió su constancia de mayoría por parte del Consejo Municipal Electoral el pasado miércoles, ante la presencia de algunos de sus seguidores…Creo a no dudarlo que más allá del resultado electoral, el médico ABEL debe de estar tranquilo porque con hechos le ha demostrado a la gente que ha sabido trabajar de lo mejor…Y así lo seguirá haciendo hasta el 31 de septiembre que es cuando concluye su mandato…Igual de cierto es que más allá de todo al paso del tiempo la gente de Soto la Marina va a reconocer el aporte de su administración a través de la gestoría de obras como el puente peatonal de Barrio Blanco y la techumbre en la plaza principal, sin dejar de lado otras como el moderno Centro de Salud y el Centro de Bienestar y Paz…Ahora le tocará a TOÑO MEDINA cumplir con todos los compromisos que en campaña hizo con la comunidad marsoteña…Por cierto la campaña ya concluyó…Creo que muy poco ganan o nada?, más bien, con eso de burlarse de los caídos…Los “carniceros de hoy pueden ser las reses del mañana” en la política local…Ni todos los triunfos ni todas las derrotas son para siempre…Nada es eterno…Solamente DIOS… Igual de cierto es que el Lic. GASPAR ARELLANO GALVAN estuvo en guardia permanente el día de la elección en su calidad de fedatario por si se presentaban algunas quejas en relación al desarrollo de la jornada electoral…Pero destacó el reconocido fedatario que todo se desarrolló sin mayor problema…Oiga déjeme decirle que en Soto la Marina el tercer lugar lo obtuvo FEDERICO MARTINEZ BERNAL, quien fue el abanderado de Redes sociales Progresistas…..540 votos son los que logró para su causa política tan prestigiado profesionista que es originario del Ejido San Felipe…Por cierto RENATO CEPEDA del PRI no pudo hacerse de siquiera 300 votos…Aunque por lucha y esfuerzo de su parte, no quedó…RENATO le echó todas las ganas del mundo…Pero no le alcanzó…Quien también se quedó en la orilla fue el Profr. HUGO MIGUEL ROJO RAMOS como candidato de Morena a la diputación federal…En cierto momento del conteo pareció acercársele muy seriamente al azul VICENTE VERASTEGUI OSTOS pero en la segunda mitad del conteo se le empezó a despegar el de Xicoténcatl…Por cierto Soto la Marina tendrá dos diputados suplentes en la próxima legislatura tanto federal como estatal…TONY CASTRO NARVAEZ y MAGDALENA PEDRAZA GUERRERI son suplentes respectivamente de VICENTE VERASTEGUI OSTOS, como de LILI CERVANTES LARA…En otro orden de cosas se reactiva la atención a la comunidad de Soto la Marina, en las oficinas del Centro integrador de Desarrollo aquí en el municipio a cargo de MARIJOSE MARTÍNEZ una vez que ha concluido el proceso electoral… En el equipo de trabajo de la COMAPA desde el principio de la campaña se detectaron ciertos empleados que su comportamiento político era desleal…Así van a traicionar a sus próximos jefes cuando su gobierno vaya de salida…Condición Humana… Una vez concluido el proceso electoral, Soto la Marina tiene que regresar a la normalidad…Normalidad en cuanto a que las gentes que anduvieron en las campañas tienen que retornar de manera normal a sus respectivas actividades…Los que ganaron a esperar que espacios les van a asignar…Los que perdieron pues a ver desde ahora el rumbo laboral que van a tomar…Una cosa es muy cierta…De hambre nadie se muere…Ningún ex empleado municipal se ha muerto de hambre nunca antes…Van a regresar a formar parte del equipo de la alcaldía en octubre muchos que salieron hace tres años…No se murieron de hambre en este tiempo…Como tampoco se van a morir de hambre quienes están por dejar sus trabajos en la actual administración municipal…De esto pueden estar todos, pero bien segurísimos.. Creo que dentro del escenario que tiene que ver con el resultado electoral del pasado seis de junio, se le hizo justicia a EMILIANA GARZA CRISANTO…Ella va a ser segunda regidora…Y de manera justa…Pues bien es cierto que es fundadora del PT a nivel local…EMILIANA sufrió muchos años carencias y necesidades al frente de este partido…Ahora está por recibir el fruto de tanto sufrirle…La Presidenta del Consejo Municipal Electoral, SILVIA GARCÍA VAZQUEZ sacó adelante y de la mejor manera el desarrollo del proceso electoral en Soto la Marina…El líder del PAN local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ formará parte del próximo cabildo, ya iba en la primera propuesta de regidor por parte del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ… “Ni los triunfos, ni las derrotas son para Siempre” expresó el gobernador CABEZA DE VACA tras ser entrevistado sobre la jornada electoral del pasado domingo, por los reporteros que cubren la fuente de palacio de gobierno, en Ciudad Victoria, el pasado miércoles por la mañana…El gobernador CABEZA DE VACA parece haber sorteado el vendaval que desde hace casi un mes se le vino encima por el tema del desafuero que se le había dictado por la mayoría del Congreso de la ¡nión…Por órdenes, de “ya sabes quien”…Por cierto en el hermano municipio de Abasolo volvió a ganar el PRI…Por tercera ocasión el tricolor de manera consecutiva se hace de la alcaldía con Rubén Curiel Curiel…El es esposo de la alcaldesa saliente, Yesica Yaneth Selvera Garza…..Que por tres ocasiones y de manera consecutiva, esta misma corriente política se haga de la alcaldía, quiere decir que le han sabido responder de lo mejor a su gente, en la función de gobierno…La señora DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN va a asumir como cuarta regidora en el próximo cabildo local de Soto la Marina…Ella es la esposa del apreciado empresario local, HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS…El buen amigo TOÑO HINOJOSA ARELLANO se ha vuelto a reintegrar a su trabajo en el negocio familiar de su señora madre, tras haber participado como candidato a la alcaldía por el Partido Verde…El Ing. JUAN GARCIA GALVÁN quien estuvo como presidente municipal interino durante la campaña política que recién terminó, ha retornado a su encargo como tesorero municipal en la administración local de Soto la Marina…Por cierto, se asegura que algunos empleados municipales, tienen posibilidades de repetir en la próxima administración por el hecho de haber traicionado al médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Aunque en el equipo del alcalde electo hay quienes abogan por que no les den nada…Y es que aplican el dicho aquel que reza “el que traiciona una vez, traiciona dos veces”…Yo diría “el que traiciona una vez, traiciona siempre”!…El caso aplica diferente para los que tuvieron el valor de irse del gobierno local de manera abierta…Que a lo mejor no fue lo correcto ante el buen trato que recibieron por parte del médico ABEL…Pero al menos salieron por la puerta de enfrente…Pero algunos que se quedaron en la presidencia municipal y juraron lealtad al alcalde, pero en las penumbras afilaron el puñal por la espalda, esos definitivamente se lo van a seguir afilando al que sigue…Vamos…Este tipo de especímenes no son dignos de confiar… Algunos jóvenes que se la rajaron en serio en la campaña del médico ABEL como los casos de PEDRO CABRERA y PAOLA ALFARO entre otros, deberán de asimilar el golpe político que les generó el resultado negativo de la campaña el pasado seis de junio…Ellos al igual que otros jóvenes en verdad que dejaron todo en el campo de batalla electoral…El resultado final como todos lo sabemos, fue negativo a todas luces…Claro que no fue su culpa….Ni de nadie más…La gente así lo decidió…Justa o injustamente…Pero el resultado no fue el esperado por ellos…Pero a este grupo de entusiastas jóvenes del PAN les queda un punto importante a su favor…La bendita juventud…Lo que les sobra es tiempo, para sacarse la espina en próximas elecciones…Ánimo!…En unos días más me voy a reincorporar con mis amigos de la mesa del café de CHON CORDOVA con la venia del padre DIOS…Las lluvias de recientes fechas que se dejaron sentir en la mayor parte de nuestro municipio generaron en que los pastos se reactivaron y las presas de abrevaderos captaran importante volumen de agua para los hatos ganaderos…Así que los ganaderos de Soto la Marina encabezados por JORGE VILLAFRANCA andan así de contentos…Y es que la sequía que sufrieron estuvo de pronósticos reservados…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba no dispone lo contrario.