Por: Raúl Terrazas Barraza

*Elección local consumada

Con todos los Consejos Distritales y Municipales en sesiones para comprobar, revisar y definir la procedencia de los datos que se dieron desde la contabilidad de los votos en las casillas electorales y que se hicieron llegar en forma de paquetes electorales, podría decirse que la elección quedó consumada y con una característica especial, que a pesar de ser una elección intermedia federal y de alguna manera local, la participación de los ciudadanos en las urnas fue destacada porque estuvo arriba del 50 por ciento.

El hecho de que se pusiera en marcha la sesión permanente del Consejo General del IETAM, es porque lo señala la Ley, en la cual se plasma con claridad que la Secretaría Ejecutiva del Instituto debe de rendir un informe puntual de la evolución de las actividades de cómputo que se llevan a cabo, con la idea de que todo se resuelva conforme a Ley y que, en caso de ser necesario hasta se puedan abrir las urnas para el recuento de los votos, situación que determinará el Consejo Distrital o Municipal de acuerdo a sus atribuciones.

En el Título Octavo de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, referente a los resultados electorales, su Capítulo II y el Artículo 275 incida que, el cómputo municipal de una elección es la suma que realiza el Consejo Municipal de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de un municipio.

En tanto que, el Artículo 277 precisa el procedimiento para el cómputo en los Consejos distritales y Municipales Electorales, por ello, el numeral uno indica que, se abrirán los paquetes que no tengan muestras de alteración, y siguiendo el orden numérico de las casillas, se cotejarán los resultados de las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete con los resultados de las actas en poder del Consejo Municipal. Cuando los resultados de ambas actas coincidan, se tomarán en cuenta para el cómputo y se asentarán en las formas autorizadas para ello.

El numeral dos hace ver que, cuando los resultados de las actas no coincidan, no exista acta final de escrutinio y cómputo en el paquete, y no obrare ésta en poder del Presidente o Presidenta del Consejo Municipal, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiere manifestado cualesquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos.

Con la actividad de este miércoles, se da certeza a los resultados obtenidos en las urnas y deja dos alternativas, dar la elección como bueno o atender el derecho a la revisión de los votos, por eso, el numeral tres del Artículo 277, señala que, cuando existan errores o alteraciones evidentes en las actas, el Consejo Municipal podrá acordar que el

escrutinio y cómputo se realicen nuevamente en los términos señalados en la fracción anterior.

Habla además sobre los paquetes electorales de las casillas especiales se computarán al final. Para ello se realizarán las mismas operaciones de las fracciones I, II y III y los resultados se asentarán en el acta. El numeral cinco precisas que, a suma de los resultados constituirá el cómputo municipal de la elección de ayuntamientos y se sentarán en acta, para luego, el otro paso lo señala el numeral seis, que indica la elaboración de un acta circunstanciada de la sesión se harán constar los resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieron durante la misma y la declaración de validez de la elección de la planilla

Por último en cumplimiento a la normatividad, los presidentes o presidentas de los Consejos Municipales fijarán en el exterior de los locales del Consejo, al término de la sesión del cómputo municipal, los resultados de la elección del ayuntamiento o distrito de que se trate. Por ello es que, el Consejo General estuvo en sesión permanente y se conocieron los reportes de los 65 consejos locales que funcionarios para las votaciones de este seis de julio, fecha que, ya es toro pasado y que hace tiempo se veía demasiado lejos.

Los otros.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, es ahora también Presidente del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMex, por los siguientes dos años, de acuerdo a los estatutos de esa institución nacional que agrupa a 32 Universidades y se considera como espacio común para la educación superior de alta calidad mediante el cumplimiento de indicadores específicos a los que deben sujetarse las instituciones.

El Rector de la UAT sustituye en el cargo a su homólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Doctor Juan Eulogio Guerra Liera, quien de manera virtual dio a conocer el informe de actividades realizadas al frente del organismo y cedió la estafeta el titular de la Universidad tamaulipeca, quien rindió la protesta de rigor e hizo el compromiso de impulsar las acciones universitarias hacia la calidad y la cooperación interinstitucional con la cual deberán beneficiarse estudiantes, docentes y egresados

Acompañan en esta tarea el ingeniero Suárez Fernández, los rectores de la Autónoma de Baja California Sur, doctor Dante Salgado González en calidad de Vicepresidente y de la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor Carlos Faustino Natarén Nandayapa, que ocupará el cargo de Comisario.

En otras cosas, hablan de que fueron tantas las veces que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, buscó diálogo directo con la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que solo hubo una explicación para ello, el funcionario trató de trasmitir a la poderosa mujer que es su igual, dado que, nada más grandioso para el Canciller que le consideren el Vicepresidente de México.

Claro que, el proyecto o ambición del hombre fuerte del sexenio regeneracionista es mantenerse como la mejor opción para la candidatura a la presidencia de la República en el 2024, cuándo llegue la otra hora de la verdad en eso de medir fuerzas entre los partidos políticos y sus coaliciones por el voto de los más de 90 millones de mexicanos.

El asunto es que, Ebrard Casaubón puede sentirse vicepresidente de México, pero, jamás lo será, porque aquí solo hay Presidente, los demás son colaboradores del gabinete y hasta allí llega, no le hace que haya Secretarios como el comprador de vacunas que da ordenes a sus compañero como si en realidad fuera el que anda en la administración lópezobradorista