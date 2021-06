Reconoce el Médico Abel Gámez que la votación no le favoreció



Tras reconocer que el voto de la ciudadanía no le era favorable, el Médico Abel Gámez Cantú, candidato a la reelección a la Alcaldía por el Partido Acción Nacional, agradeció a la militancia panistas y simpatizantes, el apoyo que le brindaron y puntualizó, “me siento muy orgulloso de ustedes, hicieron un trabajo excepcional, dieron todo lo que tenían pero desgraciadamente las cosas a veces no son favorables, no le entiende a veces uno a la gente, trabajamos incasablemente y nos sentimos satisfechos del trabajo que hicimos”.

Expresó en su mensaje que a partir de este lunes 7 de junio regresa a despachar en la Alcaldía para terminar el mandato y a seguir atendiendo como siempre lo ha hecho a lo largo de estos casi tres años, reiterando su agradecimiento a todos los que lo acompañaron durante toda su campaña”.

Exhortó a todo el equipo a seguir unidos porque viene otra campaña y hay que darle el triunfo al Partido Acción Nacional con la gubernatura.

Antes hizo uso de la palabra el Profr. Joaquín Castillo García en su calidad de Coordinador General de la Campaña, quien agradeció la participación de todo el equipo y dijo “fue una campaña de la que nos sentimos orgullosos, en la cual tuvimos la oportunidad de invitar a la gente a continuar con el trabajo que había iniciado el médico hace casi tres años, una campaña propositiva, donde prevaleció la armonía, la propuesta y sobre todo el respeto a la ciudadanía”.

“Desde un principio supimos que las reelecciones son difíciles, la gente a veces no entiende el trabajo y cada día exige y pide más; en lo personal agradezco al médico y a todo el equipo por la confianza que me dieron para coordinar esta campaña, lamento comunicarles que hasta el momento no nos favorecen las tendencias”.

Asimismo, el Profr. Joaquín Castillo Convocó a la militancia panista y simpatizantes a mantenerse unidos y expresó: “no vamos a culpar a nadie de lo que sucedió, la ciudadanía de Soto la Marina decidió y aceptamos la voluntad popular, somos demócratas y hoy la democracia ha decidido que el voto no nos favorezca, pero somos un partido grande, un equipo fuerte y estoy seguro que más adelante vendrán triunfos como los que hemos logrado en otros años”, subrayó finalmente.