EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Amigos y amigas…El Covid me atacó con toda la agresividad que se conoce…Estoy en casa bajo los cuidados de mi familia…Mi esposa Gladys no se ha despegado en ningún momento de mi lado y también mis hijos e hijas han estado conmigo apoyándome y no se diga Maryfer que ha sido mi enfermera de cabecera con todos los cuidados, aquí mismo en casa, a quien felicito porque el viernes tuvo su ceremonia virtual de graduación como Licenciada en Enfermería…No puedo estar más orgulloso….Estoy bajo tratamiento profesional de un Ángel de la medicina como es la Dra. María Peña González….Cuidense mucho…Esta enfermedad muy lejos está de ser un juego…El aire no llega a tus pulmones…En ciertos momentos sientes que colapsan…Y ante ello sientes realmente que se te va la vida…El bendito cubre bocas no se lo quiten para nada mis hermanos…No dejen el lavado de manos por ningún motivo…No hay nada peor que sentir que el aire falta en tus pulmones…Con la ayuda de mi padre Dios en primer lugar, así como de mi doctora y los cuidados de mi familia ya voy mejorando…Cuídense mucho…Gracias a mi familia INFANTE que más que mis primos son mis hermanos…Y bien que me lo han demostrado…Mi papá Fernando no me pudo heredar una familia más maravillosa…Muchas gracias a mi comandante en jefe Humberto de la Garza González por su apoyo incondicional en estos graves momentos, así como a mi compañero en El Redactor, Fabián Barrón Alonso…A todas mis amistades y conocidos, cuyos nombres omito porque podría olvidar alguno, les agradezco sus mensajes y llamadas que algunas no pude contestar, porque han estado muy al pendiente de mi recuperación….Dios los bendiga…Muchas gracias a todos por sus oraciones….En DIOS confío…Amén…