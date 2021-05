Diputada de Morena denuncia ante la FGJE al alcalde de Matamoros por golpes y amenazas

Matamoros, Tamaulipas.- La diputada local del partido Morena,Leticia Sánchez Guillermo,interpuso este viernes una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en contra de su compañero de partido, alcalde de Matamoros, Mario López Hernández “La Borrega” por golpes y amenazas que sufrió en el acto de este viernes donde estuvo presente ,Mario Delgado Carrillo, lider nacional del partido.

La Diputada, explicó que presentó la formal querella y aseguró que personas allegadas al Presidente de Matamoros y actual candidato a la relección por el mismo partido de Morena, intentaron obstaculizar su ingreso al evento, y apunto que un grupo de choque contratados por Mario López Hernández, la arrinconaron a ella y sus acompañantes, la golpearon a ella, a su hijo y otros de los simpatizantes del mismo partido de Regeneración Nacional.

¨ Al llegar y al pretender ingresar por la entrada principal del restaurante que conduce al salón de evento, nos impiden el paso un estimado de siete personas masculinas los cuales portaban playeras de color negro, bloqueándonos el acceso principal nos aglomeran un área de dos metros y medio por tres y sin medir palabra me toman de la mano y me jalan hacia el interior logrando safarme en eso veo que también traían a empujones a mi hijo GIOVANY HERNANDEZ SANCHEZ, les pido una explicación porque no nos dejaban entrar en eso se apareció un hombre que conozco como empleado del señor ALBERTO GRANADOS, quien dijo que porque ellos eran un grupo de choque de MARIO LOPEZ ¨ dice en su narrativa de hechos la legisladora.

Agrego que, ¨de la agresión que sufrió del grupo de hombres, le provoco el malestar de salud ya que la jalaron mucho provocando fuerte dolores en sus brazos y que tiene temor ya que en el mes de marzo del año 2021, sufrió hostigamientos por parte de MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, por el hecho de sr mujer el cual a lo largo de la campaña ha demostrado aptitudes de misoginia y recientemente hostigamiento a la suscrita¨.

La diputada Leticia Sánchez, es la legisladora que en pleno evento donde estuvo Mario Delgado, intentó arrebatarle el microfono al alcalde matamorense para reclamarle los obstaculos que le pusieron para ingresar al recinto y la agresión que sufrió.

Durante el desarrollo del evento, Sánchez Guillermo, acusó ante los medios de comunicación a Mario Delgado y Mario López de ser unos traidores para los militantes de Morena y de que los candidatos locales no tienen ningún respaldo de su dirigente nacional.

Señaló que el Alcalde Mario López “La Borrega” la ha hostigado, por lo que teme por su seguridad y la de su familia, razón por la que decidió acudir a las autoridades ministeriales a interponer la denuncia.