Exitosa conferencia “Los jóvenes y el emprendimiento tecnológico” se dictó a jóvenes impulsada por el candidato de RSP Federico Martínez Bernal a la Alcaldía de Soto la Marina

Exitosa resultó la conferencia “Los jóvenes y el emprendimiento tecnológico”, promovida por el candidato del Partido Redes Sociales Progresistas, Federico Martínez Bernal a la Alcaldía de Soto la Marina, que se llevó a cabo de manera presencial en esta población la tarde de este pasado sábado.

La conferencia estuvo a cargo de Jorge Louis Caballero, quien ha sido emprendedor en Google Silicon Valley California y empresario exitoso del Programa de Televisión Shark Tank.

El objetivo de esta conferencia es motivar a los jóvenes de Soto la Marina a convertirse en emprendedores desde cada una de sus trincheras, en el entendido de que hay en este municipio un gran potencial que no está aprovechado y que es necesario impulsar.

En el evento, el candidato Federico Martínez Bernal, expresó, que el Partido Redes Sociales Progresistas viene impulsando un proyecto de gobierno más humanista, más comprometido con la comunidad, transparente, que vea por el progreso del municipio y muy cercano a la gente, donde los jóvenes y mujeres tienen un lugar muy especial, “los jóvenes son quienes ya están construyendo el futuro de hoy”, subrayó.

Federico Martínez Bernal hizo el compromiso de trabajar en apoyo de las, mujeres y hombres, para que pueden acceder de manera fácil a un crédito para que puedan hacer realidad sus proyectos educativos o sus proyectos de vida, convocando asimismo a trabajar juntos para detonar el desarrollo que verdaderamente necesita Soto la Marina.

Al iniciar la conferencia “Los jóvenes y el emprendimiento tecnológico”, Jorge Caballero dio una amplia explicación sobre que es un emprendedor y de manera detallada dio a conocer cada uno de los pasos que llevan al éxito, poniendo de relieve que un emprendedor es una persona que trabaja 80 horas a la semana en su negocio, en lugar de trabajar 40 horas en el negocio de alguien más.

Explicita fue la conferencia de Jorge Caballero, quien destacó la importancia de trabajar en equipo, en el entendido de que nadie solo puede hacer las cosas y puso como ejemplo la participación de Federico Martínez Bernal, quien lleva a cabo su proyecto apoyado por un grupo de personas.

Manifestó también, que “el fracaso es bueno”, que no es malo fracasar, ya que a veces se gana y a veces se aprende, “si fracasamos aprendemos, el no fracasa es que no hace nada”, puntualizó.

“Trabajemos juntos hoy para mejorar el mañana”, fue la frase con la que Jorge Louis Caballero terminó su conferencia en la que compartió su historia de vida, sin dejar de reconocer que en Soto la Marina hay muchos jóvenes que pueden ser emprendedores exitosos.

También participó la empresaria e Ingeniero Industrial, Pilar Monroy, quien se dedica al fondeo de proyectos, quien dio una breve plática para motivar al emprendimiento a la juventud de Soto la Marina,