GRAVISIMO SERIA LA DESPARICION DE LOS PODERES DE TAMAULIPAS

Como gravísima se califica la posible desaparición de poderes de Tamaulipas por parte el Senado del República, ante la decisión del Congreso del Estado de no homologar el desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, tras considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Ministro Instructor, Juan Luis González Alcántara Carrancá, desechó la controversia constitucional que interpusieron, al resolver que por tratarse de un conflicto competencial, donde no se vio afectada la autonomía del Congreso de Tamaulipas, este poder decidió no retirarle el fuero al gobernador; y que solo podrá solicitarse una orden de aprehensión en su contra y en su caso detenerlo, cuando termine su mandato en octubre de 2022.

El enredoso caso que está confrontando a la misma presidencia de la república, diputados, senadores y partidos políticos, que ha provocado que sea visto como un asunto político, ha conllevado a que legisladores de Morena se estén inclinando por la desaparición de poderes, al considerar que hay una rebelión por parte del Congreso de Tamaulipas, quien mantiene el fuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

QUE PODRIA SUSPENDERSE EL ENVIO DE RECURSOS A TAMAULIPAS

Hay otras voces por parte de políticos ligados a Morena, que han divulgado que como Tamaulipas no tiene gobernador porque la Cámara de Diputados lo desaforó, podría darse el caso de que se suspendan las participaciones federales, ya que en este momento no hay interlocutor oficial que responda, ya que no se ha nombrado el gobernador sustituto, lo que conllevaría a un verdadero descontrol en las finanzas, ya que no habría recursos económicos para pagar los sueldos de la burocracia tanto estatal como municipal, lo que provocaría un grave desequilibrio en esos órdenes de gobierno y que por supuesto impactarían en la clase trabajadora y proveedores, entre otros.

CONGRESO DE TAMAULIPAS VA CONTRA FUNCIONARIOS QUE LIBRARON ORDEN DE APREHENSION CONTRA CABEZA DE VACA

La Sexagésima Cuarta Legislatura de Tamaulipas, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciar las carpetas de investigación y/o procesos correspondientes sobre la supuesta orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas.

Asimismo, aprobaron presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, omisión y en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión.

En el Punto de Acuerdo aprobado, se dejó claro que se ha vulnerado una resolución de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de ella se desprende que el Gobernador mantiene su fuero y que este Congreso Local actuó con base en su competencia constitucional y deja de manifiesto que “esta soberanía ha sido violentada con la supuesta orden de aprehensión”.