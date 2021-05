EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Faltan exactamente 15 días para que se realicen las elecciones…Esperamos como personas de bien de nuestra sociedad, que después del seis de junio cesen por completo las intrigas, calumnias y difamaciones que se han vuelto cosa común al calor de la política en las redes sociales…Nunca en Soto la Marina se había registrado una campaña tan cruel e inhumana a través de la red digital…Con el solo propósito de hacerse del poder por parte de ciertos equipos de campaña y sus candidatos…Por cierto, se ha derramado mucha tinta en cuanto tiene que ver con el comportamiento de los candidatos y su gente….La gente o los simpatizantes de los candidatos por lo general tratan de imitar el comportamiento de sus candidatos…Si su caso es serio, respetuoso y equilibrado, sus seguidores se comportarán igual…Pero si su candidato es grosero e insulta, su gente va a ser igual…Pero que me dicen de quienes fungen como coordinadores de campaña?…Los coordinadores también juegan un papel muy importante a este respecto…Los coordinadores cuando son realmente coordinadores en toda la extensión de la palabra, tienen la autoridad política suficiente como para poner orden entre sus huestes…Y es que se entiende que un coordinador vigila, supervisa y pone orden en lo que su equipo de campaña sube a las redes y también regula el comportamiento de su tribu…Pero si un coordinador no pone orden, ni baja instrucciones de respeto hacia los adversarios entonces este coordinador está pintado y no sirve para nada…O de plano es sonriente cómplice del comportamiento “porril” de sus compañeros…Siguiendo con el tema de la política, le mienten a las personas de la tercera edad aquellos candidatos que están pidiéndoles su apoyo y que les dicen que si gana tal o cual partido los recursos se les van a cancelar…Mienten con alevosía descarada…Los programas sociales, sobre todo los de los adultos mayores no se suspenden porque gane fulano o zutano la presidencia municipal…Nada tiene que ver el municipio a ese respecto…Las personas de la tercera edad pueden votar por quien más les plazca sin el menor temor a perder su pensión bimestral…Y otra cosa, el presidente AMLO no les está regalando nada…Lo que les llega cada dos meses es lo que se recauda vía impuestos por parte de las empresas y la gente trabajadora de nuestro país…El gobierno federal no genera recursos…Administra los recursos que mediante nuestros impuestos les llega a las arcas de la federación…Y esto es muy diferente…Además es moralmente inaceptable utilizar ventajosamente a los abuelitos, para propósitos políticos…Es bajeza total…No se vale…”Deme su voto, para que los apoyos le sigan llegando” se ha escuchado decir a ciertos candidatos a la presidencia municipal…Reprobable…Por otro lado, el candidato del PRI a la alcaldía RENATO CEPEDA llevó a cabo una brigada de impacto en la zona centro de Soto la Marina el pasado martes de rodante…RENATO tiene su auto estima al tope…Y eso está muy bien en un candidato a un cargo de elección popular como el que el pesqueño está buscando entre los electores de nuestro municipio…Por cierto el primo EDIALBERTO GARZA SÁNCHEZ del Ejido La Peñita aparece como una de sus propuestas al cabildo local…De igual manera se tiene que reconocer el aporte que a la campaña de RENATO le viene imprimiendo mi buen amigo el Profr. JOAQUIN GONZÁLEZ GARCÍA…El Profe. JOAQUIN lleva tatuados los colores de su partido el PRI…Con sus hechos lo sigue demostrando….Con hechos…Y no con palabrería barata…No como otros que decían que los enterraran con la bandera del PRI y que se la han pasado como húngaros de un partido hacia otro… Por otro lado el compare EDDY RAGA y mi estimado amigo OMAR GARZA están apoyando con todo la campaña del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Durante un recorrido del médico ABEL por la Colonia Tres de Aeptiembre así me lo hicieron saber y me pidieron que hiciera público ante nuestros lectores lo de su apoyo político al abanderado azul…Salió al aire…De igual manera el joven DAVID CÓRDOVA ARELLANO resalta que le parece positiva la propuesta del médico ABEL rumbo a un proyecto de reelección aquí en Soto la Marina…DAVID CÓRDOVA a pesar de ser un muy joven ciudadano de nuestro municipio es un interesado en el desarrollo político electoral de lo que acontece en nuestro municipio…Es estudiante en la Facultad de Derecho de la UANL…Y es sin la menor de las dudas, dueño de un futuro profesional de excelencia…La líder de la UCD en Tamaulipas MAGDALENA PEDRAZA GUERRERO hace saber que para que Soto la Marina siga creciendo dentro de un marco de desarrollo es necesario que el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ esté al frente de la administración local durante un periodo más…Resalta que los miembros de la organización a su cargo están apoyando de manera decidida el médico ABEL para que esté al frente de la administración local un período más… RENATO CEPEDA está anunciando una cabalgata de Vista Hermosa a la playa de la Pesca para este domingo 23 de mayo…El abanderado local del PRI trae un importante protagonismo electoral y es que sea en público o por medio de sus redes sociales, pero no deja de dar a conocer su intensa agenda de recorridos por el municipio…Los días de campaña siguen su curso en Soto la Marina…Y la verdad es que a la gente le gustan los candidatos con propuestas de beneficio común hacia la sociedad…Soto la Marina de lo que menos requiere son campañas de lodo y calumnia…Bastante tenemos como sociedad con el tema del covid y otras diferentes problemáticas…Así que lo que menos deseamos como sociedad son calumnias y difamaciones…Pues el médico Abel Gámez Cantú visitó la Colonia “Barrio Blanco” el pasado jueves…Le fue muy bien con los electores de ese populoso sector…La gente está agradecida por la gestoría del médico ante el gobernador CABEZA DE VACA por hacerles realidad la tan anhelada obra del puente peatonal que los conectará de manera directa con nuestra zona urbana…ROSY ARGUELLO PERALES resultó ser muy buena para labores de proselitismo electoral…La candidata del PES a la alcaldía no se detiene un solo momento en su peregrinar rumbo al voto de los marinenses…Todos los días tiene programadas actividades para realizar junto a quienes la siguen en su campaña…Hay que tener mucho cuidado con el tema del Covid…No es para tomarse esto a la ligera…Se han disparado los casos en Soto la Marina…Hay que seguir las recomendaciones del sector salud a ese respecto…El tema es realmente serio…Muy lejos está de ser esto un juego…Abusados…..La Lic. MAGDALENA PEDRAZA GUERRERO está participando como candidata local suplente a la diputación local por el PAN…La dirigente de la UCD en Tamaulipas es dueña de un muy importante capital político y por ello es que de suma utilidad le será a la causa azul…Sin la menor de las dudas…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…