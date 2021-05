Mantiene su fuero el gobernador FGCV: Senador de Morena Eduardo Ramírez Aguilar

El Senador de Morena y Presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar, declaró en entrevista telefónica con Carlos Loeret de Morena, que el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca mantiene su fuero y que no existe orden de aprehensión en su contra, ni que tampoco hay razón para desaparecer poderes en Tamaulipas.

“Yo lo que creo, es que jurídicamente el gobernador mantiene su fuero, ya que el Congreso de Tamaulipas determinó no darle procedimiento a la declaración de procedencia, entonces el mantiene esa inmunidad procesal en su investidura como gobernador”, refirió.

ser cuestionado sobre una desaparición de poderes en Tamaulipas, expresó que desde su punto de visa constitucional no se está en esa hipótesis jurídica, porque existe un tribunal de justicia compuesto por magistrados y magistradas, un congreso del estado que fue electo por el pueblo de Tamaulipas y que está debidamente en funcionamiento, y el poder ejecutivo tiene a su titular” y hasta el día de hoy no existe como tal una orden de aprehensión que haya emitido un juez federal, lo que sí existe es una ficha roja” dijo, subrayado que no existe visiblemente una orden de aprehensión “yo no la he visto”, afirmó.