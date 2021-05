POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Los negativos de una elección concurrente

< Pilar comprometida en arrancar obra del acueducto

< PRI avanza, PAN se estanca y Morena retrocede: El País

1.- Definitivamente no fue buena práctica la celebración de elecciones concurrentes en el presente 2021, por lo menos no, en las dimensiones que están operando porque son 10 partidos y demasiados candidatos, en esas condiciones el elector se confunde y no logra identificar a todos, cuando mucho habrá obsequiado su atención a las ofertas electorales de 4 o 5 institutos políticos y es mucho decir. Agregue Usted que los espacios en los medios de comunicación tampoco son suficientes para difundir o comentar propuestas o actividades, pero lo peor está por venir en 2022 cuando los candidatos a gobernadores tendrán una estrategia de “llaneros solitarios”.

Los comicios del año próximo se van a enfrentar a muchos problemas, económicos y de organización, porque los comités de campaña de los candidatos a alcaldes eran un gran apoyo para quienes buscaban la gubernatura, se compartían gastos y se acoplaban a la agenda de trabajo de los municipios. En la nueva realidad de 2022 los candidatos a gobernadores tendrán que montar eventos con sus propios recursos financieros y su equipo de colaboradores.

En esas circunstancias los partidos políticos deberán elegir como candidatos a elementos conocidos o que sean fácil de identificar, de preferencia lo suficientemente “placeados” para sobrevivir en la aridez de la arena electoral.

Está más que cantado que los partidos menores, los tres de nueva creación principalmente, tendrán mucha más dificultad para sobrevivir, aunque lo más probable es que muchos institutos políticos de plano no participen en la estatal.

Aún tenemos duda, sobre el cumplimiento de la Reforma Electoral que se promovió con el propósito de empatar los comicios de gobernadores con la elección presidencial de 2024, si ese era el objetivo, tendríamos un periodo de dos años, que fue el caso del estado de Veracruz. Pero este ha sido un tema que nunca fue abordado en Tamaulipas, aunque en su momento hubo una declaración de Francisco Elizondo Salazar, cuando fue Presidente estatal del PAN

De acuerdo a los criterios de Elizondo el tema no estuvo en la agenda, porque Tamaulipas cumplió con tener dos elecciones concurrentes con elecciones federales y no sólo una como lo exigía la Ley Federal, de tal manera que la ley no obligó al Estado a modificar su Constitución en lo referente al número de años de la gestión del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca o de quien le suceda.

De tal manera que no se cumplió el propósito de la Reforma Política, que era empatar las elecciones a gobernador con la del presidente, que este caso será en 2022 y 2024, respectivamente.

No se cumplió esa expectativa, pero en cambio provocó en 2021 una elección dificultosa, que provoca confusión en el electorado y otra desangelada y costosa que tendrá lugar en 2022.

2.- La candidata del PAN a la alcaldía, Pilar Gómez, dio testimonio ayer de que sabe lo que está haciendo cuando se trata de la gestión de una obra de las dimensiones de la segunda línea del acueducto para traer agua a Victoria. Así como de su decisión de sentar las bases para hacer posible esta obra que garantice agua a los habitantes de la capital del estado en por lo menos los próximos 20 años, “es un compromiso que adquirimos los integrantes de la fórmula de Acción Nacional”.

María del Pilar Gómez está metida de lleno en satisfacer los requisitos que demanda CONAGUA para hace realidad el proyecto, en esas condiciones explicó que se requiere la liberación de vía, seguridad en la tenencia de la tierra, los permisos ante SCT para el cruce con la carretera federal, igualmente los cruces en los ductos de Pemex, así como permisos en ríos y arroyos por los que atravesará el ducto y que se gestionan ante la propia Comisión Nacional del Agua, asimismo actualizar el Manifiesto de Impacto Ambiental

Si no se resuelve primero estos requisitos no es posible pensar en tener acceso a los recursos y a la aprobación del proyecto. Y estos trámites no son fáciles ya los vivimos como observadores hace más de 30 años en la primera línea del Acueducto, igualmente cuando se construyó el Eje Vial y en ambos casos no fueron rápidos.

La licenciada Pilar lo ha dicho en varias ocasiones, el acueducto difícilmente se construirá en un trienio, pero lo importante es sentar las bases, arrancar el proyecto, ponerlo a caminar y en esas está la alcaldesa con licencia y ahora candidata en busca de la reelección. Ella se ha empeñado en asumir este compromiso y tiene claro que la obra no se concluirá en su gestión, pero se propone dar el banderazo de arranque.

A pesar de lo difícil de los trámites Pilar Gómez está decidida a enfrentar el desafío de tener lista la documentación requerida en el mes de junio, para estar en posibilidades de ingresar a la unidad de registro de la Secretaría de Hacienda antes del 15 de julio, y de esta manera gestionar los recursos que se necesitan para la ejecución del proyecto, desde luego esto estará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Federación.

El proyecto ya se encuentra en revisión y actualización en su parte técnica y de inversión a partir del 8 de marzo del presente año, cuando Pilar Gómez personalmente lo entregó a José Mario Esparza Hernández, Subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, y de ahí se derivaron los requisitos que ahora se están gestionando.

3.- A 16 días por concluir las campañas electorales, en el caso federal las evaluaciones a nivel nacional adelantan una recuperación del PRI que actualmente cuenta con 48 escaños en la Cámara de Diputados y se considera que puede ganar hasta 82 curules, de hecho es el partido que más avanza. El PAN se queda casi igual, si acaso con un par de diputaciones más de lograr 79, ahora tiene 77 y Morena retrocede de 256 que obtuvo en 2018 estará reteniendo 230 y perdiendo la mayoría simple.

En ese tenor andan las evaluaciones de diferentes casas encuestadoras, aunque los datos que utilizamos en esta ocasión provienen de la firma SIMO Consulting publicada y ordenada por el periódico El País.

Por otra parte hay que comentar que quienes esperan que a partir de la próxima legislatura el Presidente AMLO pierda poder al no lograr tener un mayoriteo de Morena, la realidad es que esto dependerá de los partidos minoritarios que puedan trabar alianza con el partido guinda, y hablamos no sólo del PT, el PES y el PVEM que han sido sus aliados incondicionales, sino también hay otros que pueden celebrar pactos legislativos.

Por ejemplo las raíces de partidos como Fuerza por México y Fuerza Social (que tienen el mismo patrocinio, el de Pedro Haces Barba), así como Redes Sociales Progresistas franquicia en manos del yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González, toda esta “flotilla” de banderas electorales son amigos y potenciales socios del partido guinda. Eso sin contar que Movimiento Ciudadano con Dante Delgado e incluso el PRI comandado por Alejandro Moreno en un momento dado estarán dispuestos a sumarse al clan lopezobradorcista.

Aunque, hay que recordar que la mayor parte de los diputados priistas no acataron la línea que les dictó el Presidente del CEN Tricolor cuando se sometió a votación el desafuero del gobernador de Tamaulipas.

Pero aquí el tema es que el PRI pinta para recuperar escaños y Morena para retroceder terreno y el PAN permanece casi igual.