Fuerte respaldo recibe el candidato del PRI a la Alcaldía por militantes y simpatizantes

*Preside dirigente estatal evento de campaña

“El PRI va dar la sorpresa este 6 de junio” expresó Renato Cepeda, candidato del PRI a la Alcaldía de Soto la Marina, durante el evento de campaña en el que estuvo presente el dirigente estatal Edgardo Melhem Salinas, así como los candidatos a la diputación federal y diputación local, Sigifredo Peña López y Yuly Bustos, respectivamente, en donde la militancia priísta y simpatizantes le refrendaron su apoyo para que gane las próximas elecciones municipales.

En su mensaje, el candidato del tricolor hizo un recuento del trabajo de proselitismo político que llevado a cabo a lo largo y ancho del municipio, reiterando que el apoyo ciudadano que está recibiendo, no solamente de sus compañeros de partido, sino también de ciudadanos sin partido, obedece principalmente a que no hace compromisos que no se pueden cumplir, subrayando que la sociedad de Soto la Marina está convencida de que los mejores gobiernos han salido de las filas del tricolor y que por esta razón hay confianza en el triunfo electoral el 6 de junio.

También hizo uso de la palabra el Presidente del CDE del PRI, Edgardo Melhem Salinas, quien reconoció el extraordinario trabajo político-electoral que lleva a cabo Renato Cepeda como candidato de su partido a la Alcaldía de Soto la Marina, afirmando que con el apoyo de la ciudadanía en su conjunto, no hay duda alguna que el tricolor obtendrá la victoria en las próximas elecciones.

En el evento de campaña de Renato Cepeda, donde también se contó con la presencia de la estructura electoral, la bienvenida al dirigente estatal, a los candidatos a diputados, así como a los militantes y ciudadanía en general, estuvo a cargo del Lic. Humberto de la Garza Mar en su calidad de responsable del Comité Municipal del PRI y también hubo un mensaje de parte del Profr. Joaquín González García, quien en nombre de los asistentes le expresó el respaldo total a Renato Cepeda para que sea el próximo presidente municipal.

También hicieron uso de la palabra Sigifredo Peña López y Yuly Bustos, candidatos a diputado federal y local, respectivamente, quienes hicieron el compromiso de presentar iniciativas en sus respectivos niveles, para que lleguen a Soto la Marina más recursos que permitan su verdadero desarrollo y convocaron a la ciudadanía a votar por la fórmula tricolor el próximo 6 de junio.