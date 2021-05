EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Exactamente dentro de 23 días, los marinenses vamos a decidir el rumbo que le demos a nuestro voto en la elección municipal…Algunos candidatos andan ofreciendo el cielo y las estrellas a la gente…Como su fueran dueños de la varita mágica que va a aliviar a Soto la Marina de sus más imperiosas necesidades…Aunque de gobernar no sepan nada…Es muy fácil querer convencer al respetable de que tienen la fórmula sagrada para ser los que vienen a cambiar a nuestro municipio…No es bueno creerles, todo lo que prometen…Es bueno escucharlos…Para de ahí empezar a medir a los candidatos que son mentirosos…El pueblo de Soto la Marina es noble…Pero muy sabio…Igual de cierto es que en “Barrio Blanco” me comentaron estar muy satisfechos por la obra del puente peatonal…Se han fijado que tan importante obra se puede ver desde el puente grande del río?…Habrá quienes demeriten esta monumental obra…Pero, quienes en la red social o con sus amistades la tratan de rebajar es netamente por fines electorales…En el fondo los adversarios de la administración municipal, desearían haber sido ellos los que le hicieran realidad este sueño a los habitantes de “Barrio Blanco”…Pues esta es una obra con la que se recordará que fue en la gestión del médico ABEL GÁMEZ cuando se hizo realidad…Que otros ex alcaldes en su tiempo la gestionaron?…En primer lugar no es cierto…Y si por ahí alguien la hubiera gestionado, pues simple y sencillamente no logró que la aprobaran…Así de sencillo!…De igual manera me comentaron unas señoras del Ejido El Porvenir, que en su comunidad están muy agradecidos con el gobernador CABEZA DE VACA por la carretera y el puente que les mandó construir…En ocasiones la gente de algunos partidos de oposición quisieran que en Soto la Marina no se realizaran obras…Pero en este sexenio la verdad que nuestro municipio ha sido receptor de muchas obras que le están dando un plus a Soto la Marina…Ni caso tiene mencionarlas…Ya lo hemos documentado en este espacio, no sé cuántas ocasiones…Que faltan cosas por hacer…Es muy cierto…Pues un municipio como el nuestro en pleno proceso de desarrollo va a seguir requiriendo de más y mejores servicios básicos…Que hasta hoy en día no sabemos de algún alcalde que en su tiempo haya dejado arreglada la problemática de Soto la Marina al cien por ciento, es igual de verdad…La candidata del Partido Encuentro Solidario ROSY ARGUELLO PERALES no afloja el paso y su andar ni un solo día…Salió buena ROSY para el trabajo político…No se cansa…Trae un ritmo muy acelerado…Ya van no pocas comunidades que visita al lado de quienes conforman su equipo de campaña…Y esto está muy bien…Excelente…Por cierto y para que la gente lo recuerde en la Colonia 20 de Noviembre las últimas calles que se pavimentaron las gestionó NEY TAVARES…Todo mundo lo supo…Se hace necesario puntualizar esto porque no faltan los candidatos que quieren mentirle a las familias de ese sector…Quieren llevar agua a su molino político…Mientras que en el Poblado “Lázaro Cárdenas” las últimas calles que se han estado pavimentando son gestoría del alcalde con licencia y candidato del PAN a la presidencia municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ…Porque a veces algunos candidatos piensan que nuestra sociedad es tonta o que no tiene memoria?…Es mejor buscar el voto ciudadano por medio de propuestas…Y nunca con mentiras…Ni echándole estiércol a los demás candidatos que también buscan lo mismo…La gente sabia y pensante de nuestro municipio que es la inmensa mayoría nada quiere saber de candidatos pleitistas y con rencores…Estos no le aportan nada a la comunidad…Y es si acaso un día llegan a gobernar, lo hacen dominados por el odio y los resabios…Y con estas características dañan al municipio…La sociedad de Soto la Marina le apuesta a políticos con el alma limpia…Con ideas y propuestas encaminadas a un mejor municipio…En otro orden de cosas, nada bueno le espera a la democracia en nuestro país cuando el presidente AMLO se ha metido de lleno al proceso electoral…Ayudando de manera abierta a sus candidatos…El presidente por ley debe de permanecer aunque sea en apariencia, neutral dentro del desarrollo político en nuestro país…Pero no…Era muy difícil conociendo su carácter pendenciero que le hiciera caso a la ley electoral…Manifestó de manera abierta en una de sus mañaneras, que sí está interviniendo en el proceso político que se desarrolla en varios estados de nuestro país…Lo sacó de quicio a AMLO el resultado de las últimas encuestas que le dan a su candidata CLARA LUZ FLORES en Nuevo León un deshonroso tercer lugar…Después de que había iniciado en la primera posición…En temas locales, déjeme decirle que salieron “respondones” los candidatos de los partidos considerados como chicos en Soto la Marina…Y es que a excepción de doña BETTY RAMIREZ de MC, los demás han estado muy activos en territorio marinense…TOÑO HINOJOSA del Verde así como ROSY ARGUELLO PERALES del PES sin dejar de lado a FEDERICO MARTINEZ BERNAL de Redes Sociales Progresistas y JACINTO HERRERA de Fuerza por México a la medida de su capacidad no dejan de visitar los domicilios del electorado marinense, día tras día…El Lic. EZEQUIEL ROMERO HINOJOSA tomó protesta como nuevo Presidente del Comisariado del ejido Lázaro Cárdenas…Creo que los ejidatarios de “Lázaro Cárdenas” hicieron una excelente elección…Digo esto porque desde siempre el Lic. EZEQUIEL ha sido un incansable gestor de temas agrarios y de todo tipo de sus compañeros ejidatarios…Ahora con mayor razón en que legalmente ya tiene la autoridad como comisariado…En no pocas ocasiones lo he visto en las oficinas del RAN así como en la Procuraduría Agraria y otras dependencias del campo en la gestoría de asuntos de sus compañeros de “Lázaro Cárdenas”…Y esto no es de ahora…Una pregunta, que ganan los seguidores de algún candidato cuando quitan propaganda de otros partidos?…Piensan que con esto los dueños de la casa donde quitaron la propaganda ya por esto les van a dar su voto a ellos?…Resulta contraproducente…Pues la gente se enoja cuando les hacen este tipo de acciones…Dice la candidata local del PES a la alcaldía ROSY ARGUELLO PERALES que tiene ya integrada un 60 por ciento de su estructura de representantes de casilla para el seis de junio…ROSY espera tener sus representantes en el cien por ciento de las mesas receptoras de votos…Hablando de las elecciones del seis de junio, en algunos de los espacios que serán adaptados como casillas ya se empezaron a poner las mantas de identificación por parte de los funcionarios electorales en nuestro municipio…Muchas felicidades a don ALEJANDRO ZUÑIGA y su esposa la señora IMELDA PAVÓN porque el pasado jueves 13 de mayo estuvieron cumpliendo 29 años de feliz vida matrimonial…Desde este espacio les reiteramos nuestras más cálidas y sinceras felicitaciones…Y que vengan muchos años más…Con la venia del DIOS padre…Vino el líder del PRI en Tamaulipas EDGAR MELHEM a Soto la Marina el pasado miércoles…En el Hotel Los Generales lo recibió el candidato local RENATO CEPEDA…Estuvo muy bien la cantidad de priistas que acudieron al evento en mención…Se llenó el salón de reuniones de tan prestigiado hotel…Lo cierto es que la campaña de RENATO ha sido hiperactiva…El abanderado local tricolor va a todas las casas…No detiene su andar…Confía plenamente en el voto duro del priismo marinense… Así como la sociedad…Igual de cierto es que algunos connotados tricolores han abandonado el barco político en esta campaña electoral…Pero esto a RENATO CEPEDA parece no importarle demasiado pues en lugar de andarse con lamentos, le imprime más velocidad a su proselitismo político electoral…Pues en la política victorense las más recientes encuestas le siguen dando el primer lugar al candidato Morenista LALO GATTAS…Aunque está bajando importantes puntos porcentuales…Mientras que la candidata azul PILAR GÓMEZ sigue en la segunda posición, pero ha levantado algunos puntos que la tienen muy cerca de GATTAS…Es decir el candidato de MORENA en la capital del estado está a la baja…Y la albiazul está subiendo…Mientras que ALEJANDRO MONTOYA del tricolor que ocupa el tercer lugar, también registra un avance en el apoyo de los electores victorenses…Al inicio de la campaña se veía a un LALO GATTAS muy arriba de los demás contendientes…Hoy en día su triunfo ya no lo asegura nadie…La moneda de la próxima administración de Ciudad Victoria, está en el aire!…El gobernador FRANCISCO GARCIA DE VACA asistió el pasado viernes a sus oficinas en palacio de gobierno en la capital de Tamaulipas…Declaró ante los reporteros de la fuente de palacio estatal que se ha dejado ver muy poco en estos días porque no quiere que lo relacionen con las campañas electorales que se viven en Tamaulipas…Lo cierto es que el gobernador siempre ha estado en Ciudad Victoria…Cumpliendo con su compromiso a cargo del poder ejecutivo en nuestro estado…Y claro que ante las varias apariciones del gobernador CABEZA DE VACA en público sus adversarios, guardan sepulcral silencio en las redes sociales…Hay quienes sin el menor sustento más que sus propios deseos, lo hacían en USA y otros hasta en Europa…Qué bárbaros!…Reportan, desde La Pesca, una serie de recorridos realizados en días pasados, por parte del candidato del PAN a la reelección ABEL GÁMEZ CANTÚ…Dicen sus operadores políticos de esa comunidad, que se obtuvieron extraordinarios resultados para la causa del médico ABEL…Aseguran que la respuesta de las familias, fue de lo mejor…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…