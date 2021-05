Desmiente abogado estadounidense información de la Fiscalía General de la República contra el Gobernador Cabeza de Vaca

El abogado estadounidense J.A. “Tony” Canales, a través de un comunicado que signa al final, desmiente a la Fiscalía General de la República en relación a falsas acusaciones que se le han hecho públicamente al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El comunicado dice lo siguiente:

Me llamo J.A. “Tony” Canales. Soy abogado en Estados Unidos con licencia en las Cortes

Federales y en el Estado de Texas. He sido contratado por Francisco García Cabeza de Vaca. Como su abogado, lo represento en relación a las falsas acusaciones hechas a su persona por Santiago Nieto, Alfonso Díaz Duran y la Fiscalía General de la Republica, los cuales utilizaron documentos no autorizados e incompletos del Gobierno de los Estados Unidos.

Soy ex Fiscal de los Estados Unidos y estoy Certificado en Derecho Penal por la Barra de

Abogados del Estado de Texas. Tengo más de 50 años de experiencia en derecho penal y tengo experiencia en procesos penales llevados a cabo en México. He representado a diversos clientes que han sido acusados falsamente por la PGR con denuncias que posteriormente resultaron no ciertas.

Después de revisar las denuncias hechas por Alejandro Rojas Díaz Duran, Santiago Nieto

Castillo, y toda la evidencia disponible por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México en relación a las acusaciones hechas en contra del Sr. Francisco Javier García

Cabeza de Vaca, no he encontrado NINGUNA EVIDENCIA que indique violación alguna a las leyes de los Estados Unidos, como se le acusa. La mayoría de la información citada en las denuncias hechas por Nieto y Díaz Duran se basan en notas periodísticas que contienen rumores con base en reportes alterados del Departamento de Estado y FinCEN (Department of State wires and FinCEN).

En mi experiencia como abogado, es increíble ver un caso que carece de evidencia directa o sustantiva que de pie al inicio de una investigaci6n en México, mucho menos en los Estados Unidos.

En los Estados Unidos, los fiscales federales tienen prohibido discutir las investigaciones

en curso – esas denuncias se hacen exclusivamente en el Tribunal de Justicia (Court of Law)

solo si hay evidencia para justificar los cargos. He verificado personalmente, acercandome

a los Tribunales de Justicia en Texas, las Cortes Federales de los Estados Unidos, el

Departamento de Justicia y otras agencias investigadoras de los Estados Unidos, y en conclusión, NO he encontrado NINGUN PROCEDIMIENTO PENAL PENDIENTE en contra del

Sr. Francisco J. García Cabeza de Vaca.

El día 10 de Mayo de 2021, la FGR envió un comunicado de prensa pregonando que habían

recibido información, presuntamente del Departamento de Justicia de E.U.A. El comunicado de prensa indicaba que habían recibido información que PODRIA demostrar que el Sr. Francisco García Cabeza de Vaca hubiera cometido un crimen y que PODRIA incluir información como parte de la denuncia en contra de mi cliente. El hecho fue sacar un comunicado de prensa únicamente para informar que habían recibido información, pero sin incluir el contenido de esta, lo cual resalta por complete que su intento por difamar la reputación de mi cliente, es meramente política.

Además, el asesor legal de mi cliente en México, solicitó acceso al expediente el cual le fue negado, incluso después de que la FGR lo filtrara a los medios de comunicación. Este hecho resalta aún más que esta es una completa difamación en contra del Sr. Francisco García Cabeza de Vaca.

Mi cliente da la bienvenida a cualquier investigación, así como a cualquier presunta evidencia incriminatoria en su contra, por parte de los Tribunales en los Estados Unidos.

El Sr. Francisco García Cabeza de Vacano tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos,

ni tampoco posee bienes inmuebles en este país.

Afirmamos que la evidencia mencionada no existe y se probara que la UIF, representada por Santiago Nieto, está haciendo mal uso y falsificando información con fines políticos.