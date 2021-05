Mi campaña es de propuestas no de ataques: Toño Hinojosa



“Mi campaña política es de respeto y propuestas; no de ataques”, expresó el candidato del Partido Verde a la alcaldía de Soto la Marina, Toño Hinojosa Arellano, durante la entrevista de El Martes que conduce en vivo nuestro compañero Fernando Infante Hernández, a través de página de Facebook de El Redactor de Soto la Marina.

“A pesar de que esta es una campaña muy intensa de casa por casa, la verdad es que no me canso, me levanto todos los días muy temprano y quiero reconocer a quienes forman parte de mi equipo de trabajo por las ganas que le ponen en nuestros diarios recorridos”, indicó.

Dio a conocer Toño Hinojosa durante la entrevista para nuestros seguidores de Facebook, una serie de propuestas de gobierno para aterrizarlas en caso de que el voto de los marinenses le favorezca el próximo seis de junio y que tienen que ver de manera directa con la educación. la salud y la atención con guarderías para madres trabajadoras.

Finalmente, el candidato del Partido Verde pidió a los electores de Soto la Marina, que analicen muy bien su voto en el proceso electoral del seis de junio, no sin antes pedir un voto de confianza hacia su proyecto político y de gobierno mediante el cual busca el desarrollo de nuestro municipio.