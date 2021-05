EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La semana pasada les comenté en esta columna que mi estimada amiga CARITO BERNAL andaba apoyando al candidato local de Redes Sociales Progresistas FEDERICO MARTINEZ BERNAL…Y es que todavía una semana antes de la publicación anduvo promocionando a este abanderado que por cierto es su sobrino en línea directa…Pero ya para el sábado se había dado un “quiebre” entre CARITO y parte del equipo de campaña de Redes Sociales Progresistas…Se acababa de dar la ruptura política entre CARITO y ese proyecto político…Por ello es ya que no se pudo hacer esta aclaración el día que salió nuestra edición impresa…Y bueno, ahora CARITO, desde esa fecha anda promoviendo al candidato azul ABEL GÁMEZ CANTÚ…Las razones o los motivos para esa ruptura solamente ellos las saben…Lo cierto es que Redes Sociales pierde a una gran activista que siempre se ha distinguido en su sector poblacional por ser toda una guerrera de la promoción política…Y en cambio el médico ABEL ha ganado un excelente cuadro…Falta menos de un mes para el proceso electoral del seis de junio…Qué rápido se ha pasado el tiempo!…Y de campaña quedan solamente 23 días…Y es que las campañas culminan el dos de junio…Cada quien a su modo, pero las y los candidatos no aflojan el paso…Cada quien de igual manera a su estilo…Unos con mensajes conciliadores y equilibrados, ante el electorado…Otros mensajes totalmente grises…Inadvertidos, ante la sociedad…Otros que son de lo más agresivos…En fin…Cada cabeza es un mundo…Lo cierto es que en los equipos de campaña y no de ahora, siempre se han comportado de acuerdo a como se conducen sus candidatos…Si un candidato es grosero e insulta a los demás, los de su equipo, van a ser iguales…Pero si un abanderado es equilibrado en su discurso y respeta a los demás, en su equipo lo van a imitar…Como se conduzcan los candidatos a la presidencia municipal, así exactamente se comportan sus seguidores…ROSY ARGUELLO PERALES quien busca la alcaldía de Soto la Marina por parte de Encuentro Solidario no afloja el paso y se le puede ver que trae un activismo político electoral a todo lo que da…De hecho llevó dulces a cientos de niños el pasado 30 de abril dentro del marco de los festejos a los reyes del hogar…ROSY hasta hace poco menos de un mes era la dirigente interina del PRI en el municipio…Y esto sin la menor de las dudas le sirvió para entablar relaciones y amistades con algunas personas que hoy en día la apoyan en esta aventura política a la que le está echando todo el entusiasmo del mundo…El pasado 3 de mayo los albañiles de Soto la Marina festejaron el día de la Santa Cruz…La Santa Cruz es de igual manera la celebración de los albañiles de nuestro país…Hubo una misa especial por este festejo por parte de la iglesia católica local en la Loma del Puerto…Hasta allá se hicieron llegar cientos de familias que participaron en tan tradicional celebración…Es triste, pero en verdad muy triste ver la situación por la que están pasando nuestro amigos ganaderos del municipio…Grandes y chicos, están sufriendo con sus hatos, debido a la inclemente sequía por la que está pasando el campo marinense…Pacas y más pacas de alimento son las que están comprando para que no se les muera más ganado…Y créanme que las pacas son solamente para eso…Para que el ganado no se les muera…Y es que las pacas no generan en aumento de kilos para las vacas…Es solamente para que sigan subsistiendo…Y el dineral se les está yendo, solamente en ese concepto…Están gastando el poco o el mucho ahorro que tenían…Y otros se están endrogando, para llevarles el alimento a su ganado…Pero el gobierno federal desapareció el FONDEN que los “corruptos” gobiernos del PRIAN tenían para apoyan a los productores, es este tipo de situaciones…Hablando de situaciones tristes, vaya que les fue mal a los menonitas de la Colonia “Magueyes” con un tornado que apenas duró 5 minutos, pero que les causó serios daños y es que voló los techos de algunas viviendas y les destruyó algunos graneros…También tiró tres postes de la CFE el mencionado fenómeno natural…El DIF local que preside la maestra MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ tuvo a bien enviarles a través de Protección Civil del municipio apoyo en especie…Y se levantó un reporte de los daños materiales para su reparación posterior…Y por si fuera poco destruyó importante cantidad de hectáreas de sus cultivos…Los menonitas tienen una bien ganada fama de trabajadores…Desde chicos los menonitas empiezan a aprender de sus mayores las artes de la siembra y la producción en general así como en la ordeña y venta de leche en sus diferentes derivados como los tradicionales quesos y sus asaderas…Se van a levantar de ésta, porque el municipio de Soto la Marina va a entrar con su apoyo…Y también van a salir adelante porque la unión y la hermandad dentro del mundo menonita es su carta de presentación…Entre ellos se apoyan en todo…Y esta vez no será la excepción…Se los podemos firmar…Retomando el tema de la política municipal, déjeme comentarle que bastantes de los promotores deportivos de la zona urbana como FERNANDO ORTEGA BALBOA y PANDO BARRIENTOS así como “El Pariente” EMILIANO ARELLANO en sus horarios libres, entre otros, andan a todo pulmón echándole ganas al proyecto de reelección del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…El apoyo al deporte ha sido una constante por parte de la administración municipal…Sino es apoyo al deporte el cercado perimetral del Polideportivo…Así como la nueva cancha de Fut 7…Entonces como se le puede llamar?…Ya sabemos que por la pandemia del COVID las actividades deportivas estuvieron suspendidas alrededor de un año…Pero el gobierno local no estuvo cruzado de brazos a ese respecto, pues gestionó y logró que se realizaran obras para los deportistas como las dos que les acabo de mencionar…Y para nada son acciones que hayan resultado en cualquier cantidad de inversión presupuestaria…Platiqué en días pasados con numerosas familias de la Colonia “Barrio Blanco” y me comentaron el enorme agradecimiento que tienen hacia el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ por haber gestionado ante el gobernador CABEZA DE VACA la construcción del hermoso y funcional puente peatonal que los unirá de manera directa con la zona urbana…No es aventurado afirmar que ésta imponente obra marcará un antes y un después en la historia de la zona urbana de Soto La Marina…Ante los hechos como esta construcción, creo que los gratuitos adversarios de la actual administración local no tienen los menores argumentos para echarle tierra…En otro orden de cosas, nos comentó, el candidato del PRI en Soto la Marina RENATO CEPEDA que no le hace mucho caso a eso de las mantas de otros partidos en las casas así como de las calcas en las unidades automotrices…Asegura el abanderado tricolor a la presidencia municipal que el grueso de los electores aún no definen el rumbo que le van a dar a sus votos el seis de junio…CARLOS CORTINA del Ejido El Carrizo hace talacha política a favor de su amigo JACINTO HERRERA…CARLOS CORTINA va en la planilla como propuesta a una regiduría con el buen JACINTO HERRERA quien es originario de Enramadas…El Ing. LUIS MANUEL RUIZ RAMOS quien fuera Director de Obras Públicas con JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ y con NEY TAVARES apoya al médico ABEL GÁMEZ CANTÚ en su proyecto de reelección en Soto la Marina…Así lo puntualizó ante un servidor en días pasados, durante una buena charla que sostuvimos en su negociación, de esta cabecera municipal…Me dio gusto saludar en días pasados a mi estimado amigo el profesor JOAQUIN GONZÁLEZ…Ya más recuperado de su estado de salud…Estaba el profe JOAQUIN acompañando a mi otro buen amigo NICOLAS RAMIREZ…El Profr. JOAQUIN está jubilado desde hace unos años dentro del magisterio…Pero desde siempre, ha sido un apasionado de la vida del campo…De la actividad ganadera, sobre todo…Me dicen que don DANIEL GALVÁN de allá de La Chona tiene compromiso político con FEDERICO MARTINEZ BERNAL…De hecho DANIEL GALVÁN es de los que encabezaron la pasada cabalgata política en la que participó el abanderado local de Redes Sociales Progresistas…Injustos por demás los señalamientos contra el señor ARTEMIO ALFARO en donde lo señalan de dar malos tratos a las personas que acuden al Centro de Bienestar que está a un lado de la Cruz Roja aquí en Soto la Marina…En estos tiempos de política se valen de todo para demeritar el trabajo honesto que en este caso desarrolla don ARTEMIO más conocido como” TACO” ALFARO…Me consta al igual que a mi familia que él no se mete con nadie y se dedica solamente a cumplir con su trabajo, el cual por cierto, lleva a cabo de la mejor manera…La señora ELENA ARELLANO OCHOA apoya de manera incondicional la tarea política que se echó a cuestas su hijo TOÑO HINOJOSA como candidato del Verde a la presidencia municipal…No es que precisamente a la señora ELENA la política sea una actividad que le apasione y es que lo suyo es el negocio…Pero como me comentó, “TOÑO es mi hijo y lo tengo que apoyar en todo lo que se proponga”…La candidata del PES a la presidencia municipal ROSY ARGUELLO PERALES se metió hace días al Ejido La Peña…Ahí visitó y saludó a las familias residentes en esta localidad cuyo símbolo e ícono eterno es el famoso “Cerro Gordo”…ROSY tiene ascendencia familiar por los lados paterno y materno en esta comunidad, por lo que fue muy bien recibida en los hogares que visitó…No hay reportes del trabajo político de doña BETTY RAMÍREZ quien fue registrada como candidata a la alcaldía por parte de Movimiento Ciudadano…A no ser que el dirigente estatal GUSTAVO CÁRDENAS le haya jugado mal…Digo, pues a veces GUSTAVO tiene fama de no cumplir con sus compromisos…Un saludo para mi tía PEPA HERNÁNDEZ CÁRDENAS quien se restablece de manera óptima después de haber pasado por delicados momentos, en su estado de salud…Mi tía PEPA es un roble…Madera de antes…Y ello aunado a los avances de la ciencia médica y sobre todo con la intervención, del doctor de doctores, mi padre DIOS es que ya está en casita…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, ni dispone lo contrario…