Por: Raúl Terrazas Barraza

*De impugnaciones y resoluciones electorales

El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas tiene sesión este lunes a eso del medio día, en la modalidad de videoconferencia para resolver medios de impugnación que dieron lugar a la apertura e integración de expedientes, ello con fundamento en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y los Acuerdos Plenarios del 17 de abril y 29 de mayo del 2020.

Un listado de 201 personas que tienen expedientes sobre la base de la Ley de Medios de Impugnación de la entidad y que debieron de revisarse para establecer la resolución necesaria. Una buena parte corresponden a al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, otras a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano, a la Comisión Nacional de Elecciones del Partico Movimiento de Regeneración Nacional, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y también al IETAM.

Las resoluciones que habrá en el caso del Partido Movimiento Ciudadano, son de cuatro personas, Sonia Hernández Rivera, Antonio del Ángel del Ángel, María de Jesús Sandoval Menchaca y Marco Antonio Hernández Puga, en tanto que, de Regeneración Nacional corresponde a Carlos Silguero Ponce. La demanda que surgió del Congreso del Estado es contra Ernesto Navarro Acosta.

Las que proceden del IETAM en atención a la Ley de Medios de Impugnación, fueron para Bernardino Álvarez Cedillo y Pedro Carrillo Estrada, este último exalcalde de Altamira en los tiempos del PRI.

Respecto a las del Consejo General Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, algunas de ellas corresponden a Adolfo Tovar Juárez, Leopoldo Córdova Acuña, Irma Leticia Pérez Rivera, Juan Delgado Méndez, Nora Alicia Mendiola Sosa, Nelson Adrián Herrera Ponce, Martín Padrón Sánchez, Juan Felipe Tenorio Piña, Juan Daniel Cavazos Rivera, Luis Lauro Reyes Rodríguez, Marciano Basaldúa Alvarado, Enrique Moreno Anaya, Nadia Ethel Álvarez Espino, Joaquina Ángeles Martínez, Sara Martínez Duque, Miguel Ávila Acosta, Losé Luis Gutiérrez Zambrano, Iliana Sánchez Molina, Calixto Ramos García y Carlos Enrique Turrubiates Carreto, entre otros.

Por aquello de quienes creen que, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas que tiene a su cargo la Mtra. Blanca Hernández Rojas no tienen mucha chamba este lunes sí la hay porque deben presentar sus resoluciones inherentes al proceso electoral que corre y que terminará con las votaciones del seis de junio venidero, con las cuales se cambiarán los Diputados del Congreso del Estado y los miembros de los 43 Ayuntamientos.

Con la Ley de Medios de Impugnación es aquella que establece la posibilidad de que los sujetos electorales, ya sea partidos políticos, organizaciones políticas, candidatas y candidatos, además de los ciudadanos, puedan utilizar los medios de defensa para lograr que sean revisados actos o resoluciones derivados de las autoridades electorales que no están apegados a la Ley o que sean violatorios a lo previsto en los ordenamientos electorales, cosa que, en el terreno de la realidad equivalen a decir que los desacuerdos que haya de los actores del proceso electoral, se diriman en los Tribunales, para demostrar la prevalencia del espíritu de la Ley.

Los otros.

Por el mismo rumbo de las elecciones, en el Instituto Electoral de la entidad, llevaron a cabo ya el primero de tres simulacros para la implementación y operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, cuya finalidad es obtener información específica sobre el desarrollo delos comicios como si fuera el día de las votaciones, tratando de dibujar todos los escenarios posibles, para que los funcionarios electorales de todos los niveles puedan resolver los imponderables que puedan presentare.

Para este simulacro el IETAM tiene una herramienta informática que se alimenta con la información de campo que obtengan los supervisores electorales y los capacitadores que hacen el trabajo de transmitir conocimientos a los responsables de trabajar al cien por ciento el día de la elección, siempre y cuándo hayan asumido la responsabilidad de capacitarse en cada punto crítico que pueda presentarse el día de la elección, que es el seis de junio venidero. En este primer simulacro participaron los presidentes de las Juntas Distritales Electorales Federales, los presidentes de los Consejos Municipales y los de los Consejos Distritales Locales.

En tanto, ya se registró en la entidad el primero caso de la cancelación de un registro de candidato a Diputado Federal en Tamaulipas como consecuencia de incumplir con el reporte de los gastos del período de precampaña, algo parecido al asunto de Félix Salgado Macedonio, con la diferencia de que Pablo Sandoval Ballesteros no tiene nada que ver en asuntos de agresiones a mujeres, solo no presentó los reportes como lo establece la Ley y la Junta Local Ejecutiva del INE que tiene a su cargo la Mtra Olga Alicia Castro Ramírez, avaló la determinación de la Junta Distrital.

El candidato a quien se le canceló el registro, es del Partido Fuerza por México y es considerado como reincidente en eso de no responder a los ordenamientos legales, porque antes de la postulación por este partido nuevo, fue aspirante a candidato independiente, sin embargo, al no entregar el reporte de sus gastos de fue sancionado con la negativa de registro. Ya como candidato de Fuerza Por México, cometió la misma omisión y le fue cancelado el registro, de acuerdo al a versión de la responsable del INE en la entidad.

En materia de obligaciones ciudadanas y nada que ver con el voto y el proceso electoral, la secretaría de Salud de Tamaulipas pidió a los ciudadanos mantener y reforzar las medidas sanitarias contra el COVID-19, con un en foque diferente, se habla de trabajar en ello con determinación para avanzar hacia la nueva normalidad, es decir, da la pauta como para estar de nuevo como antes, aunque con mil y una previsiones ya que, la pandemia es complicada en todos los sentidos y para demostrarlo basta señalas que los eventos como bodas y reuniones de más de 20 personas, siempre terminan con contagios que llevan a pensar a quienes fueron, que no debieron de hacerlo.

Si bien es cierto que las vacunas separan cada día más a los ciudadanos de la muerte, también lo es que, no acatar las medidas preventivas implicará padecer COVID-19 y quedarse con las secuelas para toda la vida, así que, las medidas preventivas como cubrebocas siempre, sana distancia obligada y no acudir a sitios concurridos, son la regla de oro para librar la pandemia que tiene al mundo de cabeza y de la cual todavía no se libera, si se tima en cuenta eso de las oleadas de contagios y de fallecimientos.

Siempre tendrá razón la doctora Gloria Molina Gamboa en el sentido de apegarse al cien por cien a las medidas preventivas, es básico y es a favor de la vida