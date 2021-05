EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Ya van casi dos semanas de intenso trabajo político por la mayor parte de las y los candidatos a la alcaldía de Soto la Marina…Hasta el cierre de estos pergeños ya van 13 de los 45 días de que constará la presente campaña electoral…Ya sabemos que los mítines no deciden el rumbo de una elección…Pero sí nos dan los argumentos necesarios como para llevar a cabo una medición, respecto al avance, retroceso o estancamiento de una campaña…En ese sentido podemos decirles que el inicio de la campaña del candidato del PAN a la reelección ABEL GÁMEZ CANTU rompió todos los pronósticos y las expectativas planteadas…El médico ABEL tuvo un inicio de lo mejor…Cientos y cientos de vehículos formaron una verdadera cadena que parecía interminable el pasado sábado desde Lázaro Cárdenas pasando por algunas calles para ir a terminar con un multitudinario evento frente al comité de campaña frente a la plaza principal…Ya antes le había ido de lo mejor en un “gallo” con la gente de La Pesca donde de igual manera fueron cientos de pesqueños los que a bordo de sus unidades automotrices lo acompañaron de ida y vuelta a la Colonia Miguel de la Madrid…Por cierto en los eventos del candidato del PAN a la reelección se puede ver la participación de su Coordinador General JOAQUIN CASTILLO GARCÍA con extraordinarios mensajes que “calientan” de manera positiva sus eventos…El Profe. JOAQUIN es un orador por excelencia y vaya que sabe prender a los seguidores del médico ABEL…Sin duda que la actividad del médico ABEL de toda su vida como es la de realizar acciones en el campo le permite que no se canse en los recorridos domiciliarios que lleva a cabo como parte de su proselitismo electoral…Camina y camina sin que pareciera importarle los inclementes rayos del sol…Y esto es bueno para su causa política…Y es que cierto y sabido es que en esta campaña caminar casa por casa es la mejor estrategia para el candidato que se quiera llevar la estrellita electoral el próximo seis de junio…Una publica disculpa para mi muy estimado amigo NONO RAMIREZ…En la edición pasada de nuestro formato impreso de buena fe tuve a bien publicar una foto de él en su casa donde recibió al médico ABEL GÁMEZ en uno de sus recorridos…Y efectivamente la publicamos aunque sin la menor intención de molestarlo…Saludos mi NONO…Me saluda mucho a su señor padre el profesor MARCILIO RAMIREZ gran herencia de amistad que me dejó mi viejo FERNANDO INFANTE RIOS…En otro orden de cosas, el líder del PAN en Soto la Marina y candidato a la primera regiduría JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ se mostró plenamente satisfecho por el gran avance de la campaña del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…La respuesta de la gente ha sido de lo mejor hacia el proyecto del médico ABEL y en sí de toda la fórmula del PAN expresó en una entrevista que nos concedió durante unas visitas domiciliarias por la Colonia “San Benito” en el poniente de nuestra zona urbana…Sin dar a conocer los nombres de los causantes porque no se les ha podido sorprender infraganti, pero nos comentó por separado de algunas lonas del médico ABEL que algunos malvivientes políticos han quitado de algunas casas en el poblado Lázaro Cárdenas al amparo de la noche…Pero de igual manera agregó que por cada lona que les quiten, “en el PAN vamos a poner dos!”…Una Licenciada de origen brasileiro, pero radicada en nuestro país, es la responsable de comunicación social en la campaña del abanderado municipal de Redes Sociales Progresistas FEDERICO MARTINEZ BERNAL…Durante una entrevista que nos concedió el pasado martes en nuestro programa en Vivo tuvimos el gusto de conocerla, su nombre, María Voinarovicz…FEDERICO MARTINEZ BERNAL fue Secretario del Ayuntamiento en el gobierno local de LUPE BERNAL…Pero es sabido que desde hace muchos años los caminos políticos de los dos tuvieron un diferente destino…LUPE BERNAL cuando salió de la alcaldía se concentró en las oficinas de la SET en Ciudad Victoria…Mientras que FEDERICO estuvo un buen tiempo en el ahora llamado ITIFI para después hacer carrera laboral en la iniciativa privada…Pues esta semana se reportó el candidato de Fuerza por México JACINTO HERRERA…Anduvo por Miguel de la Madrid entre otras comunidades…La familia de JACINTO que tiene sus orígenes en la zona golfo norte es muy grande y si tomamos en cuenta que gran parte de ésta lo está apoyando, podríamos estar hablando de que inicia su campaña con un importante sustento electoral…Que tiene JACINTO HERRERA una enorme tarea por delante y que tiene que ver con el trabajo de penetración política que tiene que desarrollar en las partes sur y de la sierra de nuestro municipio es igual de cierto…Dos conocidos priistas están a punto de hacer pública su adhesión al abanderado del PAN en el municipio ABEL GÁMEZ CANTÚ…Me comentaron lo anterior el pasado jueves durante un recorrido que el candidato azul llevó a cabo por una parte del seccional 1281…”Danos una semana más de perdido para hacer público nuestro apoyo al médico ABEL” me dijeron…Y como el ejemplo de mi comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ siempre ha sido de que las pláticas de amigos se queden en privado, pues nos reservamos sus nombres hasta que ellos así lo decidan…Lo que es un hecho es que ya andan operando a favor del médico ABEL…Durante una breve entrevista que nos concedió el Coordinador General de la campaña del médico ABEL como lo es el profesor JOAQUIN CASTILLO puntualizó que ésta se desarrolla dentro de un escenario de respeto hacia quienes representan otros proyectos políticos…Y tiene toda la razón, jamás hemos escuchado de parte del candidato azul a la presidencia municipal ni por parte de su equipo de campaña la menor agresión verbal ni nada que se le parezca hacia los de enfrente…El abanderado municipal del Partido Verde, TOÑO HINOJOSA parece ser incansable en su peregrinar por lograr el voto ciudadano de los marinenses…Trae TOÑO un excelente ritmo de trabajo político electoral…Le ayuda también mucho a su causa que a su lado trae una brigada de cuadros jóvenes en su mayor parte…Bendita Juventud!…Dejando de lado situaciones o temas de corte político, es necesario resaltar la majestuosidad de la obra del puente de “Barrio Blanco”…En esta época de “hirviente” actividad política, de manera injusta, por demás, un pequeño sector de la sociedad, no quieren reconocer lo valioso de tan importante obra…Pero la verdad es que este esfuerzo del gobierno estatal bajo la gestoría de la administración local 2018-2021 marcará un antes y un después en la historia de Soto la Marina…Y claro que tan majestuoso como extraordinario puente estará al servicio de la gente de todos los partidos y hasta de quienes no votan…Este tipo de obras no podrán ser borradas por decreto al paso de las administraciones municipales…Porque están a la vista de todos…JUAN HERRERA MORALES nativo de Enramadas y radicado en esta cabecera municipal desde hace unos años, sigue siendo leal al partido de toda su vida, el PRI…Esta postura de JUAN habla bien de su persona…Es fiel a sus principios partidistas, hacia el tricolor…GABRIEL PERALES CANO ocupa desde hace unos días un espacio como parte del Consejo Municipal Electoral…Se abrió este espacio para GABRIEL PERALES CANO tras la renuncia de la anterior, presidenta PATRICIA RAMOS GARCÍA por motivos personales…Tiene GABRIEL bastante experiencia en estos terrenos y es que incluso se ha desempeñado antes como Secretario del Consejo en no pocas ocasiones…Pues la familia del ex alcalde TEMO ARELLANO esta ocasión ha andado de lo más dividida en cuanto al quehacer político municipal se refiere…Por un lado TEMO su apoyo a doña BETTY RAMIREZ de Movimiento Ciudadano, que fue su tesorera cuando estuvo al frente de la comuna…Y por otro lado su hijo MARIO ARELLANO VILLARREAL anda de suplente del candidato del tricolor RENATO CEPEDA…Mientras que HUGO anda en la planilla del PT-MORENA para regidor…Y su otro hijo JORGE anda con todo a favor del PAN…Es decir la familia del ex alcalde en la segunda parte del sexenio de MANUEL CAVAZOS LERMA esta vez dio seguidores para la mitad de los partidos que están jugando por la alcaldía de Soto la Marina…CARITO BERNAL anda al mil por el lado de su sobrino, el abanderado municipal de Redes Sociales Progresistas FEDERICO MARTINEZ BERNAL…La pudimos detectar en días pasados haciendo proselitismo político en su barrio que es la Colonia Tres de Septiembre…Igual de cierto es que muchos integrantes de la familia BERNAL sobre todo los que tienen su origen en el Ejido San Felipe están apoyando a FEDERICO…Los cuates TOÑO Y MARIO GUADALUPE ARELLANO CEPEDA de la pesca están a todo lo que da con el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Así me lo comentaron durante la inauguración del comité de campaña del abanderado blanquiazul en esa comunidad turística y pesquera…Un saludo para mi muy estimado amigo CARLOS RODRÍGUEZ ABUD…CARLOS me honra con su amistad desde allá hace ya una considerable cantidad de años…Claro que él mucho más joven que un servidor…Aclarando!…En esta campaña electoral lo peor que la gente puede hacer es pelearse al calor de la contienda…La política pasa…La familia es por siempre…Para que pelearse entre los mismos…O con los amigos?…Las redes sociales hoy en día son campo fértil para la calumnia…Y la difamación…Abusados, no hay que decir cosas al de enfrente, que al paso del tiempo se puedan arrepentir…La amistad es el tesoro más valioso con que el ser humano, pueda contar…En el Congreso de la Unión se votó de manera mayoritaria por el desafuero del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA aprovechando que Morena con sus partidos aliados son mayoría…Pero el gobernador sigue al frente del gobierno estatal y en un mensaje a los tamaulipecos deja en claro que será el mandatario de Tamaulipas hasta el último día de su mandato…Y respecto al desafuero aprobado por los diputados federales, el Congreso de Tamaulipas aprobó no homologar lo aprobado por los legisladores federales, por lo que Francisco García Cabeza de Vaca sigue siendo el Gobernador de Tamaulipas…Y de acuerdo a connotados juristas, este tema va para largo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…