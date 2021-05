Visitó el candidato del Partido Verde a familias de las Colonias Juventud Revolucionaria y Del Río de Soto la Marina

El candidato del Partido Verde a la alcaldía de Soto la Marina, Toño Hinojosa Arellano llevó a cabo una serie de recorridos domiciliarios por populosos sectores de la zona urbana, como las Colonias Del Río y Juventud Revolucionaria.

“Me siento muy contento y muy agradecido por la manera tan amable como me han estado recibiendo junto a mi equipo de trabajo y la verdad es que hay muchas necesidades de la comunidad, las cuales me he comprometido a solucionarlas si con su voto me llevan a la presidencia municipal en las elecciones del seis de junio”, expresó ante El Redactor.

Resalta el candidato, que está tomando nota de todas y cada una de las inquietudes y problemática que se le ha venido planteando por parte de las familias visitadas con quienes se ha comprometido en cuanto a que no les va a fallar.