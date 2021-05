Miles le dan su apoyo al candidato del PAN a la Alcaldía de SLM Abel Gámez Cantú

Miles de ciudadanos de la cabecera municipal y algunas comunidades rurales participaron en un “gallo” y mitin de apoyo al candidato del PAN a la Alcaldía de Soto la Marina, al iniciar de manera formal la campaña de proselitismo político que estará llevando a todo lo largo y ancho del municipio.

No menos de 800 vehículos participaron en la caravana de apoyo al Médico Abel Gámez Cantú y posteriormente lo acompañaron en un mitin frente a las oficinas de campaña del PAN en la calle Hidalgo, donde se contó con la presencia de la maestra María Magdalena Morales de Gámez, así como del candidato a diputado federal, Vicente Verástegui Ostos y el candidato suplente Marco Antonio Castro Narváez y también de los ex alcaldes, Raquel Alonso Carmona y Juvenal Martínez Vázquez, así como los miembros de la planilla.

La bienvenida estuvo a cargo del Presidente del Comité Municipal del PAN, Juan Carlos Alcocer Vázquez, quien expresó su gusto por la presencia de la militancia panista, simpatizantes, jóvenes, mujeres y ciudadanos en general del campo y la zona urbana, ya que así estaban demostrando que el proyecto del Médico Abel Gámez Cantú es el proyecto de cada uno de los asistentes, que desde su trinchera están trabajando para ganar el 6 de julio con la fórmula del PAN.

También hizo uso de la palabra el Profr. Joaquín Castillo García, en su calidad de Coordinador General de la Campaña del candidato del PAN, quien después de hacer un recuento de algunas de las acciones realizadas por el Médico Abel Gámez Cantú durante su gestión como presidente municipal, en estos momentos Alcalde con licencia, lanzó un reto a los del otro partido, “ya saben quién” dijo, para que den a conocer una obra que hayan gestionado; y en años no la van a contestar porque no hicieron nada por Soto la Marina, afirmó contundente.

En otra parte de su mensaje, Joaquín Castillo manifestó, “todas las mentiras, todas las infamias que han mencionado durante dos años en contra de la administración, las hemos contra restado con trabajo y con trabajo vamos a sacar adelante esta campaña, no nos vamos a enfrascar en una campaña de desprestigio Acción Nacional es un partido grande, es un partido serio. Educado y su gente también lo es, que viva el Partido Acción Nacional”, subrayó.

Por supuesto que no podía faltar el uso de la palabra por parte del candidato a la alcaldía, Abel Gámez Cantú, quien con el dicho, “lo que se ve no se juzga” inició su intervención, tras aseverar que esa gran cantidad de gente que lo acompañaba en el evento, no era otra cosa más que una manifestación de la confianza, la fe y el deseo de que Soto la Marina siga progresando, agradeciendo por haberlo acompañado y darle su respaldo, esperando que el 6 de junio confirmen con su voto la confianza que le están teniendo.

Expreso el candidato del PAN, que su campaña es de propuestas por el bien común de las familias; además de respeto a la sociedad a la cual se debe, trabajando todos los días para continuar transformando a Soto la Marina en todos los ámbitos.

En la parte final de su mensaje, el Médico Abel Gámez Cantú dijo que estaba seguro que el 6 de junio la ciudadanía votará por el partido que gobierna con respeto, eficiencia y honestidad, “para seguir creciendo ni un paso atrás, que viva el Partido Acción Nacional, que Viva Soto la Marina, que Viva Tamaulipas, que Viva México”, concluyó.

