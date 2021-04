No habrá clases en nivel básico el 5 y el 21 de mayo



El miércoles 5 y el viernes 24 de mayo no habrá clases virtuales en los planteles de educación básica, (pre-escolar, primaria y secundaria), de acuerdo a lo que establece en calendario de la Secretaría de Educación Pública.

El 5 de mayo no habrá clases debido a la conmemoración del 159 Aniversario de la Batalla de Puebla, fecha en que se recuerda la victoria de México sobre el Ejército Francés en 1862.

Cabe recordar que este día no se considera feriado nacional obligatorio; es decir, es un día normal dentro del calendario laboral y, por lo tanto, no se paga doble, sin embargo, las niñas y niños podrán disfrutar de un día de descanso y retomar sus actividades en línea el jueves 6 de mayo.

El viernes 21 de mayo, se suspenderán sus actividades escolares debido a que se llevará a cabo la reunión Consejo Técnico Escolar (CTE), reanudándose actividades escolares en línea hasta el lunes 24 de mayo.

Cabe hacer mención que durante junio los estudiantes de nivel básico también suspenderán sus actividades y podrán disfrutar de 3 días de descanso, ya que está programado el CTE el 25 de junio y descarga administrativa el lunes 29 del mismo mes, mientras que la entrega de boletas de fin de ciclo será del 5 al 9 de julio.