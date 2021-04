﻿Recibió todo el personal del Hospital Rural la vacuna anti Covid: Director

Todo el personal del Hospital Rural IMSS Bienestar de Soto la Marina ha recibido las dos dosis de vacunas anti Covid-19, de acuerdo a la información proporcionada por parte del Dr. Jesús Velazco Muratalla.

Dio a conocer el Director de este centro hospitalario, que se les aplicaron el par de dosis a quienes forman parte de las diferentes áreas de trabajo del espacio de salud a su cargo, quienes continúan realizando sus labores diarias siguiendo todos los protocolos preventivos de salud.

“Se tiene que dejar bien establecido que hasta el momento no hay vacuna contra el Covid que proteja al cien por ciento de no contagiarse, además de que la mayor parte de la población aún no se vacuna; solamente los adultos mayores y maestros y no todos, de ahí que no debemos de bajar la guardia en cuanto a nuestras acciones de prevención” indicó el Dr. Jesús Velazco Muratalla.

En razón a lo anterior, el galeno recomienda a la sociedad a seguir haciendo uso del cubrebocas, el gel antibacterial y aplicar la sana distancia, ya que de esta manera es como se puede apoyar para que los contagios no se incrementen.