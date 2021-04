Madero exige una política diferente: Carlos Fernández

Ciudad Madero, Tamps.- El candidato del PAN a Diputado local por el distrito 20 de Ciudad Madero, Carlos Fernández arrancó su campaña en el primer minuto de este lunes con un mensaje transmitido a través de sus redes sociales.

El candidato azul aseguró que los maderenses demandan hoy una nueva forma de hacer política para sumar y no restar, en la que además se trabaje sin distinguir colores, sin bandos, en orden y con voluntad.

“Me siento orgulloso de ser una persona que une y que no divide, que no solo dialoga con los que piensan como nosotros, si no también con todos aquellos que piensan diferente a nosotros”.

Fernández Altamirano se dijo listo para ir al encuentro con los maderenses y construir una ciudad dinámica y ordenada, en la que se garantice la tranquilidad de las familias.

“Nosotros no venimos a participar, venimos a ganar, y el verdadero reto será gestionar por y para todas y todos, también me queda claro que llegar al Congreso no es nada más un privilegio, es una oportunidad para impulsar mi ciudad. Mi urgencia es que a Madero le vaya bien”.

Carlos Fernández se comprometió a trabajar para hacer que “tu voz sea el verdadero reflejo de Ciudad Madero, pero sobre todo, quiero que tu voz se escuche con fuerza en el Congreso del Estado”.

“Es hora de actuar, de confiar en la visión del futuro que compartimos y es importante asumir que el Madero que soñamos, requiere del esfuerzo de todos trazando a nuestra ciudad un solo objetivo, hacer un solo equipo, para un Madero fuerte, para un Madero unido”, puntualizó.