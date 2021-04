EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El médico ABEL GÁMEZ CANTÚ iniciará este próximo lunes su campaña política de manera formal por la reelección aquí en Soto la Marina…En el equipo del médico ABEL traen el entusiasmo al mil y es que los reportes de sus enlaces y jefes operativos de territorio son inmejorables…No se puede ocultar el “punch” político del alcalde de Soto la Marina con licencia…Tiene la primera semana de lo más apretada con reuniones y recorridos casa por casa…Le ha integrado su Coordinador General de Campaña, JOAQUIN CASTILLO GARCIA, una agenda muy completa y encaminada a generar en los mejores resultados electorales rumbo al seis de junio…Se nota, reafirma y demuestra una vez más el colmillo más que retorcido y la experiencia política de JOAQUIN CASTILLO…Y bueno para empezar el médico ABEL tiene desde cuando ya formada e integrada una en verdad muy amplia red de liderazgos en todas las comunidades del municipio…Y en la zona urbana no existe sector o seccional alguno en donde no se tengan “sembrados” cuadros operativos a favor de su proyecto político…Claro que todo esto le da rumbo y certeza al desarrollo de la campaña político electoral del alcalde con licencia que va por la reelección municipal…Tuvimos como invitado especial en nuestro programa en vivo a mi más que estimado amigo, el Profr. ANDRÉS MEDELLIN MANZANO…El profe MEDELLIN es el Coordinador de la Misión Cultural Rural No. 11 que actualmente está trabajando en el Ejido La Piedra…Y aparte es un destacado maestro de danza…Y fue sobre este respecto que giró nuestra muy amena entrevista…Aparte de su trabajo formal en la Misión Cultural, nuestro entrevistado ha integrado el Grupo de Danza AQUETZALLI con personas ajenas a la Misión y que en su mayor parte estudian en escuelas de nivel superior de diferentes partes de Tamaulipas…CHITO RODRIGUEZ de la Colonia “Miguel de la Madrid” me comentó en fechas recientes que en su comunidad la gran mayoría de los electores respaldan al médico ABEL GÁMEZ CANTÚ en su proyecto de reelección…CHITO como todos los líderes de las comunidades o colonias, tiene una parte de gente que no está de su lado…Es totalmente normal…Pero también como todos los líderes, CHITO tiene una importante cantidad de electores que lo siguen, porque la realidad es que es un gran gestor de necesidades de las familias de El Canal…Y claro que todo aquel que se distinga como gestor de su gente va a cosechar respaldo político de los suyos…Mucha obra pública, es la que se está realizando en Soto la Marina…Claro que a algunos no les gusta que existan obras por parte del estado o del municipio…Quisieran que las obras no aparecieran por ningún lado de Soto la Marina…Para así tener material, para echar lumbre, en estos tiempos de “erupción” política…Una pregunta, para aquellos eternos inconformes con la actual administración municipal…A poco el médico ABEL GÁMEZ cuando recibió la presidencia municipal las calles las encontró de calidad y excelencia?…Las calles hermoseaban ante la mirada de la gente?…A poco recibió un sistema de drenaje de primer mundo y funcionando a la perfección?…A poco le entregaron un municipio con caminos vecinales en excelente estado?…Digo, para criticar con autoridad, antes se debió de dejar una administración de calidad….Y la verdad de las cosas es que en su momento el médico ABEL para nada recibió un municipio de calidad…Sino todo lo contrario…Pero hoy en día en Soto la Marina con todo y lo que algunos digan, hay obras y hay desarrollo…Hasta oneroso es mencionar las obras que se están realizando en nuestro municipio…Todos los días las podemos ver…Estuvo en nuestro estudio la candidata local de Movimiento Ciudadano como lo es doña BETTY RAMÍREZ ALVAREZ…Nos confirmó lo de su participación como abanderada municipal de este partido que a nivel estatal dirige GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ…Entró en relevo de su hijo CHECO RANGEL y es que por el tema de la equidad de género hubo reacomodo en algunos municipios en la cuestión del género de sus propuestas…Fue muy sincera doña BETTY en cuanto a que en su proselitismo no habrá de andar prometiendo nada…Y le va a hablar a la gente con sinceridad…Está bien, porque en ocasiones los candidatos le bajan el cielo y las estrellas a la gente con el interés de ganarse el voto…Es decir…Prometen cosas sin saber siquiera el presupuesto que tendrá el municipio…Me reportan que el Profr. OSCAR ARGUELLO está respaldando al médico ABEL GÁMEZ CANTÚ en su campaña por la reelección a la alcaldía…El ex gerente de la COMAPA local tiene y además mantiene un importante liderazgo político sobre todo en su comunidad el 5 de Mayo que forma parte de la zona sur de nuestro municipio…Por otro lado déjeme decirle que el buen amigo LUPE GÓMEZ quien es el candidato del Partido Redes Sociales Progresistas a la primera regiduría anda muy entusiasmado con la idea de llegar al próximo cabildo…Aceptó la invitación que en tiempo y forma le hiciera el abanderado municipal FEDERICO MARTINEZ BERNAL…Igual de cierto es que LUPE en primer lugar tiene que demostrar de que está hecho políticamente hablando en su propia comunidad…Digo esto porque otros liderazgos del Ejido El Esmeril como don PEPE DE LA PAZ GOMEZ y CLAUDIO REYNA, así como MARTIN GOMEZ CISNEROS de La Esperanza, también andan con las pilas políticas de lo más recargadas…El detalle es que ellos andan por el lado del médico ABEL GÁMEZ…Tanto PEPE DE LA PAZ y CLAUDIO REYNA así como MARTIN GOMEZ CISNEROS hasta hace un poco tiempo relativamente, formaban parte de las filas del tricolor…Pero hoy en día visten una camisa completamente de color azul…Así que LUPE tendrá que trabajar mucho y con ello, demostrar porque FEDERICO MARTINEZ BERNAL se fijó en él para que le arrime muchos votos por aquella zona del municipio…También es cierto que FEDERICO y su equipo de campaña traen el ánimo marcando al máximo…Y es que aseguran que traen excelentes expectativas electorales para el seis de junio…El comité de campaña del Partido Encuentro Solidario en este municipio, estará ubicado, en la zona centro de Soto la Marina…De manera específica en la calle Mina entre Manuel Acuña y Matamoros…Esto de acuerdo a lo que me comentó la candidata local ROSI ARGUELLO PERALES…Pues argumentando razones de tipo personal es que la semana pasada renunció la CP PATRICIA RAMOS GARCIA a la presidencia del Consejo Municipal Electoral…La sustituye SILVIA GARCIA VÁZQUEZ quien tomó protesta como tal el pasado viernes en presencia de los consejeros y la mayor parte de los representantes partidistas…Me reportan que TELLO ROMERO es el representante de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Municipal Electoral…Por cierto ante su relevo como candidato de ese partido CHECO RANGEL queda como Delegado Estatal en Soto la Marina…Todos los candidatos a la presidencia municipal están convocados por la iglesia católica de Soto la Marina a una misa en la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación este próximo lunes a las 7 de la mañana…TORIBIO GALLEGOS RIVERA quien hace unos años fuera candidato del PRD a la presidencia municipal, sigue fiel a ese partido…Tan así es que ahora es el representante de este instituto político ante el Consejo Electoral…Lo pude saludar antes de que iniciara la sesión de este órgano electoral, el pasado viernes al medio día…Pues nuestro buen amigo CHAGO GONZÁLEZ renunció a su militancia en MORENA…Argumenta no estar de acuerdo en la forma como se manejó el proceso interno de selección de este partido en la coalición con el PT aquí en Soto la Marina…Me comentó CHAGO que se había afiliado a las filas de MORENA pensando que en ese partido se manejaban de manera diferente y positiva los asuntos internos, pero expresó sentirse decepcionado…Lo bueno es que CHAGO GONZÁLEZ no tiene la menor necesidad de la política para vivir bien junto a su familia…Y así como tuvo el derecho a afiliarse…También como persona libre y pensante, ejerce el derecho que tiene de salirse a la hora que quiera, por no coincidir con ellos…Pues el candidato del PRI a la alcaldía RENATO CEPEDA inaugurará su comité de campaña este próximo lunes…De igual se realizará, la bendición de este local, así como de la unidad automotriz en la que se trasladará durante toda su campaña a lo largo y ancho de la geografía marinense…RENATO no es dejado…Tiene su carácter…Es entrón y echado para adelante…Así que con toda seguridad va a realizar una campaña muy intensa en Soto la Marina en busca del voto popular el seis de junio…Por cierto WILLAM ROLANDO HINOJOSA MURILLO será el Coordinador de la Campaña de RENATO de acuerdo a lo que el propio abanderado local del tricolor me lo hizo saber en días pasados…Mientras que el candidato del Verde TOÑO HINOJOSA tendrá dos coordinadoras en las personas de ANGELES SALAZAR y DORIS MOLAR…Por cierto, no hay que regatearle a TOÑO HINOJOSA el mérito que ha tenido en cuanto a abrirle las puertas y generarles la oportunidad de participación a un buen número de jóvenes, damitas y caballeros que en un futuro cercano se van a destacar en la política municipal…Pues el ex alcalde de Soto la Marina ARTEMIO ARELLANO CONDE se ha sumado al proyecto político de la señora BETTY RAMIREZ por la presidencia municipal a través del Partido Movimiento Ciudadano…TEMO de acuerdo a lo que me platicó, tiene en muy alta estima a la señora BETTY en lo personal y recordó que la tuvo como su tesorera en la administración 1996-1998 que le tocó presidir…La considera ARTEMIO una persona decente y honesta que mucho puede hacer por nuestro municipio desde la alcaldía local…Muchísimas gracias a los miles y miles de amigos y amigas así como seguidores de EL REDACTOR que la semana pasada de una y de otra manera me expresaron palabras de aliento y de reconocimiento al trabajo periodístico que realizo en el día a día en la ardua tarea de comunicar e informar a nuestra comunidad sobre el diario acontecer…Que no somos moneda de oro para caerles bien a todos, es igual de cierto…Que como periodistas que somos en ocasiones pisamos callos, sobre todo políticos, es igual de verdad…Pero este es uno de los riesgos del periodismo…Y es un riesgo que asumo en lo personal con hombría y viendo de frente…Sin tener la menor necesidad de ampararme en la cobarde oscuridad de una red social falsa, como muchos sí lo hacen…Soy FERNANDO INFANTE HERNÁNDEZ ante DIOS y ante el mundo…Y sigo estando a sus enteras órdenes…Como siempre!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…