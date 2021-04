POR: ANA LUISA GARCÍA G13-04-2021

La de Reynosa será una de las elecciones más caras de Tamaulipas en el proceso de 2021. La actual alcaldesa Maki Ortiz tendrá que invertirle mucho para hacer ganar a su hijo y a tres de sus regidores que aparecerán en las boletas electorales, el caso más sonado es el propósito de hacer alcalde a su junior, pero también son candidatos los regidores 16ª, 17º y 19º, que respectivamente buscan la diputación federal y los distritos locales 6º y 4º, todos ellos bajo la franquicia de Morena.

La dificultad para los candidatos mencionados está en que los ciudadanos normalmente no ven con buenos ojos el caciquismo y que no se trata de candidatos con el perfil de Morena, sino de una cuadrilla de elementos bajo el amparo de una mujer con ambiciones desmedidas y cuyo propósito es escalar el máximo poder en Tamaulipas, aspiración que no tendría nada de malo si ahí se detuviera, pero desde ahora pinta su intención de apoderarse de la capacidad de decisión de quien se deje, primero de su municipio y hasta donde los votantes se lo permitan.

Los ciudadanos pueden aceptar la primera reelección, pero no la 2ª que viene a ser un tercer periodo, serían ocho años en el poder, porque la instalación de Carlos Peña Ortiz, “El Makito” como le llama la voz popular amenaza con ser el poder tras el trono de la Dra. Maki Ortiz.

Para muestra un botón, tenemos el caso de Magdalena Peraza Guerra en Tampico que parecía invencible, primero gana la alcaldía por el PAN, luego le sucedió Gustavo Torres Salinas y después vuelve ella a gana por el PRI, esa dualidad partidista la dibujó en su momento como invencible, pero la voz ciudadana en el tercer intento fue, “es mucha ambición”, pese a que no lució la riqueza que ostenta la de Reynosa y la tampiqueña terminó vencida por el voto azul que favoreció a Jesús Nader.

Tal como están las cosas, la alcaldesa reynosense no reparará en gastar lo que sea necesario en virtud de que tres regidores de su administración van de candidatos, en pocas palabras tiene cuatro cartas en la mano para buscar igual número de posiciones el próximo 6 de junio, y también va en el mismo paquete por el 7º distrito Humberto Prieto Herrera (expanista).

Los regidores de Maki que van en las boletas electorales de este año, son Claudia Alejandra Hernández Sáenz, 16ª regidora candidata a la diputación federal; Juan Ovidio García García 17º regidor, busca la diputación local por el 6º Distrito; y Marco Antonio Gallegos Galván 19º regidor, candidato al 4º Distrito.

En esas condiciones podemos apreciar no será el partido guinda quien gane, sino Maki, que participa con el seudónimo de Morena, ella acrecentará su poder y el partido de izquierda no le queda otra que sumarse al proyecto de la actual alcaldesa, como única opción para aparentar un crecimiento que por sí mismo no logró el instituto político.

El compromiso de Maki con el partido guinda es ostensible y no se habla de otra cosa en esa ciudad fronteriza, el encargo es entregarle la totalidad de la plaza para lo cual invertirá lo que sea necesario porque además de convertir a su hijo en su sucesor en el municipio, estará abriendo oportunidades futuristas para ella, cuya mirada sigue puesta en el edificio del 15 Hidalgo de esta capital.

FALTA DE AGUA DEJA DE SER BANDERA ELECTORAL.- En medio del clima electoral, el tema del agua como bandera política de los partidos contrarios al PAN se desinfla en esta capital, en virtud de los avances que ha logrado la gestión de Gustavo Rivera al frente de la COMAPA. En este tópico hay que distinguir dos aristas, una cosa es la escasez del fluido que tiene que ver con la naturaleza y el calentamiento global, y otra es la deficiente distribución del vital líquido.

Efectivamente en los primeros días de octubre en que inició la gestión de Pilar Gómez todo era caos en la ciudad y eso incluía a la COMAPA. Gustavo Rivera fue nombrado gerente de ese organismo el 24 de febrero, tiene al frente de la dependencia un mes 17 días y en ese lapso el panorama ha mejorado al hacer eficiente la distribución por mejoras en la red a través del mantenimiento y su permanente supervisión, Gustavo tiene un desempeño de territorio y no totalmente de escritorio.

A su arribo alrededor de 100 colonias tenían problemas de abasto, algunas sólo les llegaba el tandeo de agua durante 15 minutos, y sin fuerza suficiente para que subiera a los tinacos. De estas 40 han mejorado notablemente el suministro, y han aumentado el número de horas en los tandeos, en este caso los que menos tienen son 5 horas de servicio, otros 12 o 15 horas, lo cual se ha logrado por mejoras en el sistema de distribución, la reposición de válvulas reguladoras con lo que se ha optimizado la presión en diferentes puntos de la ciudad.

Además del trabajo profesional de Gustavo Rivera con 35 años de experiencia en el servicio público, hay la decisión del municipio que preside Pilar Gómez de conectar a la red de distribución a mil tinacos que hasta ahora sólo son utilizados como almacenamiento, para el efecto gestionó con el Gobierno del Estado recursos suficientes para realizar esa conectividad de forma gratuita y de esta manera los hogares tengan un servicio eficiente en sus baños, cocina y demás fuentes de abastecimiento.

Estos y muchos otros resultados en beneficio de los victorenses ha cambiado la perspectiva social frente al tema del agua.

RESULTADOS DE ECA EN LA 1ª SEMANA.- Enrique Cárdenas del Avellano, candidato del PRI a la Diputación Federal por el V Distrito con cabecera en esta capital ha sido bien recibido en su recorrido por colonias y fraccionamientos victorenses, donde su bitácora reporta haber mantenido contacto con 1,752 personas y haber recorrido 35 kilómetros al recorrer colonias y fraccionamientos, de los que ha visitado 24 de ellos.

ECA empezó por el municipio de Victoria, el punto más poblado del distrito que está conquistando, y una vez que inicien las campañas de alcaldes de los municipios menores que conforman el territorio de batalla electoral, estará compartiendo agenda con los candidatos de su partido.

La campaña de los candidatos a diputados federales no es nada fácil, tan sólo en Victoria hay 440 colonias y otros 40 asentamientos irregulares y 42 ejidos, además de los 7 municipios que están en el entorno, que aunque pequeños de superficie y cercanos en distancia, no deja de ser una zona que requiere trabajo proselitista.