Relevo en la candidatura de MC a la Alcaldía de SLM

*Registran Doña Betty Ramírez en lugar de su hijo Sergio Rangel

Para dar cumplimiento a la Ley de la Equidad de Género, el Partido Movimiento Ciudadano a nivel local presentó el cambio en la candidatura a la presidencia municipal de Sergio Rangel Ramírez, quien fue relevado por su señora madre, Bertha Alicia (Doña Betty) Ramírez Alvarez.

Entrevistada a este respecto, la señora Betty Ramírez hace saber que fue registrada ante el IETAM el pasado miércoles y que la planilla que inicialmente se había presentado sufrirá cambios mínimos, por lo que prácticamente sigue igual.

“Confío que el IETAM dentro de sus plazos legales que tiene, habrá de aprobar mi registro y claro que una vez que inicien los trabajos de campaña los llevaré a cabo con el mismo respeto con el que siempre me he conducido ante la sociedad y en este caso mi campaña será de propuestas, no de ataques, ni mucho menos a los demás participantes de los diferentes partidos”, asentó.

“Vamos a esperar que inicie la campaña municipal”, expresó nuestra entrevistada, quien resalta, que aunque reconoce que tiene algunos años de no residir en el municipio por situaciones de carácter personal, tiene muchas amistades a las que de manera personal, así como a la sociedad en su conjunto, en su momento habrá de darles a conocer sus propuestas políticas y es que desde siempre ha estado al pendiente de la problemática de las familias de Soto la Marina, de ahí que no desconozca las necesidades que aquí se tienen.