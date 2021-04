Reinician clases virtuales en el CBTA 271 este lunes 12 de abril

*Se informa a padres de familia que ya se les enviaron las calificaciones a sus hijos

Este lunes 12 de abril se reinician las clases virtuales en el CBTA 271, ya que se mantienen las disposiciones oficiales del no regreso a las aulas para cuidar la salud de la comunidad estudiantil, que incluye a todo el personal del plantel, a los estudiantes y a los padres de familia.

De lo anterior informa el Director de esta institución de educación media superior aquí en Soto la Marina, Ing. Leonel Córdova Montes, quien agrega que el hecho de que no haya regreso a las aulas, no significa que no haya personal trabajando de manera presencial en el plantel, ya que como ha dado a conocer de manera oportuna, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento con el apoyo de los padres de familia, para en el momento que se dispongan las clases presenciales, las instalaciones estén en perfectas condiciones, además de que cumpliendo las medidas sanitarias se atienden actividades administrativas.

En otros temas, el Director del CBTA 271 da a conocer a los padres de familia, que ya fueron enviadas en líneas las calificaciones a los estudiantes y que es muy importante que ellos conozcan que aprovechamiento tuvieron sus hijos, para que en caso de que no tengan alguna calificación o no sea aprobatoria, de inmediato se pongan en contacto con sus maestros para que la puedan regularizar dentro de los plazos que al respecto se establecen.

Dijo finalmente el Ing. Leonel Córdova Montes, que a pesar de se está trabajando de manera virtual por el Covid-19, el cuerpo docente pone el mejor de los empeños en su actividad académica, tratando de mantener el buen nivel que siempre que ha distinguido al CBTA 271.